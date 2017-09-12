Geneva Business School провел в Алматы мастер-класс с ведущими бизнесменами Казахстана

В 2014 году в Казахстане открылся филиал швейцарского университета Geneva Business School, который ставит перед собой цель подготовить мировых лидеров бизнеса.

9 сентября Geneva Business School организовал в Алматы бизнес-субботу, мастер-класс с ведущими бизнесменами Казахстана, с людьми, которые сами сделали себя.





На актуальные вопросы по темам бизнеса, менеджмента, маркетинга и аудита отвечали бизнесмен, меценат, основатель и СЕО компании Q3 Worldwide - Кайрат Кудайберген, ресторатор, управляющий Rumi Group - Куаныш Шонбай и финансовый директор компании Global Development - Берик Тогамбаев.









Мероприятие прошло в формате talk show, спикеры рассказали свою историю успеха, ответили на вопросы из зала и прошли блиц-интервью.





«Если у нас будет стремление к истинному знанию, то успех на 80% будет рядом», - сказал Куаныш Шонбай, отмечая важность образования.









В 2014 году в Казахстане открылся филиал швейцарского университета Geneva Business School, который ставит перед собой цель подготовить мировых лидеров бизнеса, управления и финансов.





«У нас представлены две программы MBA: MBA in International Management и MBA in Oil and Gas. Эта программа рассчитана на работающих профессионалов, обучение проводится высоквалифицированными специалистами, без отрыва от работы, раз в три недели. По окончании выдается швейцарский диплом, признанный международными организациями»,- сказала директор GBS по Казахстану Алина Абдрахманова.









Программа обучения состоит из 18 модулей, каждый из которых состоит из трех этапов: самостоятельное изучение теоретических материалов, очный двухдневный интенсив в формате Case study с преподавателями из Европы, Азии и США со стажем работы на руководящих постах более 20 лет, а также домашнее задание и оценка по модулю.





MBA - это новые навыки и знания, продвижение по карьерной лестнице, увеличение зарплаты, широкие карьерные перспективы и расширение социальных, полезных в будущем связей.





Критерии к поступлению на MBA: наличие степени бакалавра, опыт работы не менее 2-х лет и свободное владение английским языком (IELTS 6.0) и желание учиться.









На сегодняшний день идет прием документов на октябрь 2017 года.

Полную информацию можно узнать на сайте: http://astana.gbsge.com/gbs_landing/mba/ или по телефонам: +7 701 589 20 93, +7 7172 24 90 10, +7 701 576 33 26







