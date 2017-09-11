Продвижение казахстанского экспорта требует системной государственной поддержки

Государственные системы поддержки экспорта были созданы, чтобы обеспечить отечественным предпринимателям равные возможности на мировых рынках.

Почему в странах мира создавались государственные системы поддержки экспорта? Первая государственная система поддержки экспорта в мире была введена уже в 1919 году в Великобритании. Крупнейшие мировые экономики вскоре последовали этому примеру, и сегодня нет страны или региона - действительного игрока в международной торговле, который не смог реализовать или не планирует внедрять такую систему.





На сегодняшний день, по данным Всемирной организации по содействию торговле (World Trade Promotion Organization), в странах мира насчитывается около 180 организаций, основной функцией которых является содействие поддержке национального экспорта. Ключевую роль при проведении экспортной политики играют специализированные государственные, полугосударственные или частные организации, оказывающие широкий спектр услуг для участников экспортной деятельности. Государственные системы поддержки экспорта были созданы, чтобы обеспечить отечественным предпринимателям равные возможности на мировых рынках.





Как система поддержки экспорта влияет на предоставление равных возможностей на конкурентном рынке?





Во-первых, это позволяет обеспечить защиту платежей на политически и экономически сложных рынках. Во-вторых, это позволяет эффективно реализовывать инвестиционные проекты за рубежом, поощряя доступ к финансированию, предоставляемому банками.





Важным аспектом системы является поддержка экспорта отечественной продукции. По этой причине в большинстве стран точно указаны, какие товары и услуги считаются отечественной продукцией, и могут быть проданы за рубежом при поддержке государственных инструментов поддержки экспорта.





Финансовые и нефинансовые меры поддержки экспорта





Согласно мировой практике, общими чертами государственной поддержки экспортеров являются интегрированность экспортной политики с программами и планами развития экономики, использование инструментов по продвижению товаров экспортеров, страхование операций, льготное кредитование, юридическое сопровождение деятельности, обучение и страхование рисков, наличие институциональной поддержки экспортеров в форме специализированного государственного органа или института, обеспечивающего информационно-аналитическую поддержку и маркетинговое продвижение экспортеров на внешних рынках.





В последнее время на первый план выходят финансовые инструменты поддержки экспорта, в том числе кредитование экспорта/импорта, страхование, гарантии, возмещение экспортерам части затрат на уплату процентов по кредиту и др. Эти меры способствуют снижению издержек и рисков экспортеров.





Помимо финансовых мер поддержки экспортеров, к наиболее эффективным инструментам относится стимулирование развития стратегически значимых отраслей. Такие подходы реализуют многие развитые страны мира: Франция (авиационная, космическая отрасли, туризм, сельское хозяйство), Норвегия, Южная Корея (судостроение), Канада (автомобилестроение, сельское хозяйство), Австралия (образование, туризм).





Применяемые этими странами инструменты стимулирования включают:

- льготное или стимулирующее налогообложение,

- развитие специальных экономических зон и меры прямой финансовой поддержки (субсидирование программ и/или отраслей), обеспечение государственного заказа);

- активная поддержка экспортеров, относимых к малому и среднему бизнесу (Китай, Норвегия, Канада, Франция, США).





Эти подходы включают создание благоприятных условий для экспортеров, внедрение систем оказания поддержки производителей, в том числе с использованием современных ИТ, а также информационно-аналитическую поддержку.





Анализируя мировой опыт, можно утверждать, что эффективная система поддержки экспорта должна обеспечивать, с одной стороны, стабильность экспортной деятельности национальных экспортеров, а с другой - предоставлять национальным производителям возможность равноправного выхода на новые товарные и географические рынки. Поэтому при построении национальных систем поддержки и продвижения экспорта важная роль отводится государству.





В Республике Казахстан применяется большинство инструментов финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров. Однако следует отметить, что такие меры финансовой и нефинансовой поддержки, как покрытие валютных рисков, прямое кредитование, поддержка посредством выпуска облигаций, страхование недобросовестного использования облигаций, а также юридическое содействие пока недостаточно развиты.





В этой связи, для Казахстана актуальным является более широкое применение опыта продвижения экспорта рассмотренных стран.





Автор: Тычинская Юлия