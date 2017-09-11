В ООН расценивают насилие в отношении рохинджа в Мьянме как этническую чистку
11 сентября 2017, 16:58
Верховный комиссар ООН по правам человека призвал правительство Мьянмы прекратить военную операцию в штате Ракхайн.
Насилие в отношении рохинджа в штате Ракхайн в Мьянме подпадает под определение этнической чистки. Об этом заявил в понедельник в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн, выступая на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщает ТАСС.
"Поскольку Мьянма отказалась допустить следователей в области прав человека, нынешняя ситуация не может быть в полной мере оценена, однако, как представляется, эта ситуация является примером этнической чистки, как она определяется в учебниках", - отметил он.
Верховный комиссар ООН напомнил, что еще в прошлом году он высказал мнение, что "широкомасштабные нападения на рохинджа, возможно, представляют собой преступления против человечности, если это будет установлено правовым судом"
Аль-Хусейн призвал правительство Мьянмы не пытаться представить нынешнюю ситуацию в штате Ракхайн таким образом, будто рохинджа "сами поджигают свои дома".
По его словам, властям следует "прекратить жестокую военную операцию", наказать виновных и допустить в страну представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Фото: соцсети
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