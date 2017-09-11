В ООН расценивают насилие в отношении рохинджа в Мьянме как этническую чистку

"Поскольку Мьянма отказалась допустить следователей в области прав человека, нынешняя ситуация не может быть в полной мере оценена, однако, как представляется, эта ситуация является примером этнической чистки, как она определяется в учебниках", - отметил он.





Верховный комиссар ООН напомнил, что еще в прошлом году он высказал мнение, что "широкомасштабные нападения на рохинджа, возможно, представляют собой преступления против человечности, если это будет установлено правовым судом"





Аль-Хусейн призвал правительство Мьянмы не пытаться представить нынешнюю ситуацию в штате Ракхайн таким образом, будто рохинджа "сами поджигают свои дома".





По его словам, властям следует "прекратить жестокую военную операцию", наказать виновных и допустить в страну представителей Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.



