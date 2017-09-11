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В Семее почтовые посылки высыпались на дорогу из фуры

11 сентября 2017, 16:58

Водитель не рассчитал высоту грузовика.

Водитель большегруза не рассчитал высоту своего транспортного средства и врезался в нижний пролет железнодорожного моста. В результате ДТП десятки посылок высыпались на дорогу, передает YK-avto.kz.

По информации полицейских, дорожный инцидент произошел поздно вечером 8 сентября. Почтовый "МАЗ" следовал из Алматы. Заехав в Семей большегрузная машина угодила в ДТП.

- На улице Кабанбай Батыра водитель фуры допустил наезд на опору железнодорожного моста, - сообщили в пресс-службе УВД Семея. - В ДТП никто не пострадал. В отношении виновника аварии 1980 года рождения составлен административный протокол.

Фото: arnapress.kz.

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