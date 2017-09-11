Обновлённая «Волга»: первые изображения

Свободные дизайнеры, которым небезразлична судьба культового советского седана ГАЗ-24 «Волга», продолжают выкладывать в сеть своё видение того, каким бы мог стать автомобиль в современной интерпретации.

На этот раз своими взглядами на обновлённый российский седан GAZ Volga поделилось авторитетное отечественное издание «Колёса.ру». Как отмечают авторы представленных изображений, они не пытались создать автомобиль будущего, а просто представили, как мог бы обновиться седан.





Как можно увидеть на виртуальных картинках, рестайлинговая «Волга» полностью сохранила кузов, но при этом, у автомобиля полностью изменилась светотехника. Помимо этого, обновлённый седан может «похвастаться» пересмотренным передним и задним бампером, новым капотом и крышкой багажного отделения, а также иными колёсными арками.









Напомним, ранее в сети появлялась независимая визуализация концептуального прототипа Volga 2020 Concept, также выполненная независимыми дизайнерами.



