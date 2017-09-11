В Астане более 12 тыс. человек нарушили правопорядок во время проведения ЭКСПО 2017

При встречах и проводах гостей, иностранных делегаций, чрезвычайных происшествий не допущено.

В Астане ДВД на транспорте озвучили результаты работы ведомств, в чьи задачи входило обеспечение безопасности и правопорядка на авиа и железнодорожных объектах страны в период проведения выставки «ЕХРО-2017», сообщает сообщает МИА "Казинформ"





Открывая совещание Аманжол Кабылов отметил, что на сегодняшний день все мероприятия завершены. Благодаря предпринимаемым профилактическим мерам, также чётким действиям сотрудников Департамента оперативная обстановка в целом оставалось стабильной.





По словам А.Кабылова личный состав Департамента с честью и достоинством несли службу, обеспечивая правопорядок на участке обслуживания.





По данным Управления административной полиции для своевременного предупреждения и пресечения преступлений с 10 июля по 10 сентября личный состав ДВД на транспорте был переведен на усиленный вариант несения службы.





В охране общественного порядка задействовано в сутки свыше 270 сотрудников. С первых дней проведения выставки транспортными полицейскими на железнодорожных вокзалах Астана-1 и Астана «Нұрлы жол», также в международном аэропорту «Нурсултан Назарбаев» принимались ряд комплексных мер по обеспечению безопасности пассажиров и зарубежных гостей.





Были созданы специальные следственно-оперативные группы для оперативного выезда на места происшествий и обеспечения раскрытия преступлений по «горячим следам». На всех аэропортах и железнодорожных вокзалах страны были задействованы сотрудники кинологического центра со служебно-розыскными собаками для патрулирования.





Также батальоном по сопровождению пассажирских поездов было охвачено в сутки 70-80 международных и республиканских поездов. Всего за этот период в Астану железнодорожным транспортом прибыло 12 млн. 177 тыс. 797 человек, авиатранспортом - 744 тысячи 448 человек.





За период проведения мероприятия на вышеуказанных объектах было выявлено и привлечено к административной ответственности 12781 правонарушителей, в частности, за мелкое хулиганство - 350, из них за загрязнение мест общего пользования - 104, за распитие алкогольных напитков - 1276, за нарушение запрета курения в неустановленных местах - 810, за торговлю в неустановленных местах - 1242 и другие.





В завершении совещания за добросовестное исполнение служебных обязанностей во время проведения столь масштабного международного события приказом Министра внутренних дел РК и начальника Департамента 127 сотрудников транспортной полиции были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами.





Фото с сайта liter.kz



