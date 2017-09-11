В Атырау вынесен приговор кладбищенскому насильнику-педофилу
11 сентября 2017, 17:03
Ему назначено 15 лет в колонии строгого режима.
В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Атырауской области вынесен приговор педофилу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Атырауского областного суда.
В ходе судебного разбирательства установлено, что 17 апреля 2017 года в поселке Мирный города Атырау, подсудимый, будучи пьяным, увидел около дома 9-летнюю девочку. Он схватил ее и потащил к кладбищу, где попытался изнасиловать.
Но ребенку удалось отбиться от насильника и убежать домой.
"Вина К. подтвердилась исследованными в ходе судебного следствия доказательствами и показаниями свидетелей. Дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей", - сообщили в суде.
Приговором суда, а также вердиктом присяжных заседателей подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.24, ч.4 ст.120 УК (покушение на изнасилование в отношении заведомо малолетней). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности (колония строгого режима).
Приговор суда не вступил в законную силу.
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