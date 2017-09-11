Как охрана "спасала" Каната Ислама от фанатов и любителей селфи после победы нокаутом

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам (25-0, 20 КО) выиграл в Астане титульный поединок у канадца Брэндона Кука (18-1-0, 11 КО). Рефери встречи остановил бой в девятом раунде, а служба безопасности - болельщиков, которые хотели "записать в истории" свое присутствие на событии. Подробности - в материале корреспондента Подробности - в материале корреспондента Vesti.kz





После завершения главного поединка боксерского вечера в Астане часть болельщиков решила лично поздравить казахстанца с победой и получить фото на память. Охрана спортивного события и силы правопорядка "перехватили" многих фанатов. До серьезных столкновений дело не дошло, но "защитникам" Ислама пришлось со стопроцентной выкладкой выполнить свою работу.

















Непростым получился путь боксера сначала в раздевалку, а затем и в комнату для сдачи допинг-пробы.













Напомним, в Астане 32-летний Ислам выиграл свой 25-й профессиональный поединок в главном бою вечера бокса в республиканском велотреке "Сарыарка". В девятом раунде казахстанец техническим нокаутом победил канадца Кука и отстоял свои титулы - WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе.



