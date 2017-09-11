Тимошенко произвела фурор своим "кардашьяном"
11 сентября 2017, 17:17
Украинского депутата запечатлели с необычного ракурса, который демонстрирует ее внушительные формы.
В Сети набирает популярность снимок Юлии Тимошенко, сделанное во время прорыва украинской границы во Львовской области. Украинского депутата запечатлели с необычного ракурса, который демонстрирует ее внушительные формы., сообщают Дни.ру.
В социальных сетях новый тренд: придумывают подпись к фотографии пятой точки многократного премьер-министра Украины pic.twitter.com/b1aB8FRHAo— Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 11 сентября 2017 г.
На снимке Тимошенко стоит задом к камере, склонившись к лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили и о чем-то с ним разговаривает. При этом, пользователи Сети обратили внимание на весьма внушительные размеры пятой точки главы "Батькивщины".
Пожалуй, пухлые ягодицы Тимошенко могли бы составить достойную конкуренцию известной американской теледиве Ким Карадашьян, изюминкой которой является огромный зад. Естественно, забавный снимок не оставил равнодушными пользователей соцсетей.
Многие из них оставляют под фото множество забавных комментариев. "Нам есть, чем накрыть Украину", "Во власти нужны новые лица, а приходят старые ****", "Приключения есть? а если найду?", – пишут украинцы.
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