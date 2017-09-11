Тимошенко произвела фурор своим "кардашьяном"

Украинского депутата запечатлели с необычного ракурса, который демонстрирует ее внушительные формы.

В Сети набирает популярность снимок Юлии Тимошенко, сделанное во время прорыва украинской границы во Львовской области.

Украинского депутата запечатлели с необычного ракурса, который демонстрирует ее внушительные формы.



В социальных сетях новый тренд: придумывают подпись к фотографии пятой точки многократного премьер-министра Украины pic.twitter.com/b1aB8FRHAo — Евгений Абрамкин (@eugene_abramkin) 11 сентября 2017 г.

На снимке Тимошенко стоит задом к камере, склонившись к лидеру партии "Рух новых сил" Михаилу Саакашвили и о чем-то с ним разговаривает. При этом, пользователи Сети обратили внимание на весьма внушительные размеры пятой точки главы "Батькивщины".



