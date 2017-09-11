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Полиция Алматы нашла водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

11 сентября 2017, 17:21

Личность пострадавшего пока не установлена.

Полиция Алматы задержала водителя, скрывшегося с места наезда на пешехода, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Данное ДТП произошло в ночь на 9-е сентября в Турксибском районе Алматы. На проспекте Сейфуллина неустановленное авто сбило пешехода и скрылось с места происшествия.

«Несмотря на позднее время суток, нам удалось сразу же отыскать очевидцев дорожно-транспортного происшествия, по словам которых наезд на мужчину совершила темная машина, предположительно, марки Mazda. Далее мы применили ресурсы новых технологий и с помощью камер видеонаблюдения установили автомобиль, на котором сбили человека. Его владелец дал признательные показания. Сейчас он для проведения процессуальных действий передан сотрудникам Управления дознания», - информировал начальник отдела розыска Местной полицейской слуцжбы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.

Пострадавший сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации одного из медицинских учреждений. Его личность пока не установлена.

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