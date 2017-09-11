Полиция Алматы нашла водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

Полиция Алматы задержала водителя, скрывшегося с места наезда на пешехода, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.





Данное ДТП произошло в ночь на 9-е сентября в Турксибском районе Алматы. На проспекте Сейфуллина неустановленное авто сбило пешехода и скрылось с места происшествия.





«Несмотря на позднее время суток, нам удалось сразу же отыскать очевидцев дорожно-транспортного происшествия, по словам которых наезд на мужчину совершила темная машина, предположительно, марки Mazda. Далее мы применили ресурсы новых технологий и с помощью камер видеонаблюдения установили автомобиль, на котором сбили человека. Его владелец дал признательные показания. Сейчас он для проведения процессуальных действий передан сотрудникам Управления дознания», - информировал начальник отдела розыска Местной полицейской слуцжбы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.



