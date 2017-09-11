Состоялось заседание Бюро Сената

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Бюро Сената Парламента, в ходе которого поставлены задачи законотворческой работы на текущую сессию и распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.

В соответствии с поручениями Главы государства, данными на открытии парламентской сессии, депутатам предстоит рассмотреть трехлетний республиканский бюджет, вопросы совершенствования Налогового кодекса и таможенного законодательства, усиления контрольных полномочий Национального Банка в отношении банков второго уровня, развития страховой системы, регулирования оборота лекарственных средств, защиты государственных интересов и информационной безопасности, реформы правоохранительных органов.

«Вся наша плановая работа должна быть направлена на тщательную проработку законов, определенных Президентом», - подчеркнул К.Токаев.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам определен головным по законопроектам: «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о правовой помощи по уголовным делам»; «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о выдаче»; «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о передаче осужденных лиц».

Члены Бюро обсудили подготовку к парламентским слушаниям на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования». Мероприятие, организуемое Комитетом по социально-культурному развитию и науке Сената, состоится 22 сентября.

На Бюро также рассмотрены вопросы о делегировании сенаторов в международные парламентские организации, депутатские группы по сотрудничеству с парламентами иностранных государств, а также изменения в План основных мероприятий Сената на 2017 год.