Состоялось заседание Бюро Сената
Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Бюро Сената Парламента, в ходе которого поставлены задачи законотворческой работы на текущую сессию и распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.
В соответствии с поручениями Главы государства, данными на открытии парламентской сессии, депутатам предстоит рассмотреть трехлетний республиканский бюджет, вопросы совершенствования Налогового кодекса и таможенного законодательства, усиления контрольных полномочий Национального Банка в отношении банков второго уровня, развития страховой системы, регулирования оборота лекарственных средств, защиты государственных интересов и информационной безопасности, реформы правоохранительных органов.
«Вся наша плановая работа должна быть направлена на тщательную проработку законов, определенных Президентом», - подчеркнул К.Токаев.
Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам определен головным по законопроектам: «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о правовой помощи по уголовным делам»; «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о выдаче»; «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Сербия о передаче осужденных лиц».
Члены Бюро обсудили подготовку к парламентским слушаниям на тему «Состояние, проблемы и перспективы законодательного регулирования системы среднего образования». Мероприятие, организуемое Комитетом по социально-культурному развитию и науке Сената, состоится 22 сентября.
На Бюро также рассмотрены вопросы о делегировании сенаторов в международные парламентские организации, депутатские группы по сотрудничеству с парламентами иностранных государств, а также изменения в План основных мероприятий Сената на 2017 год.
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