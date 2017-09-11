Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

ДТП с патрульной машиной в Алматы - в отношении полицейского составлен адмпротокол

11 сентября 2017, 17:29

Водитель полицейского авто нарушил ПДД.

В пресс-службе МВД РК прокомментировали аварию в Алматы, вызвавшую общественный резонанс, передает Zakon.kz.

Как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев, 10 сентября полицейский полка ДПП МПС ДВД Алматы Орынбасар Б. за рулем служебной автомашины, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с автомашиной марки «Lada». В его отношении был составлен административный протокол.

"В результате ДТП пострадавших нет. В момент ДТП полицейский находился на службе и был трезв", - отметил Садубаев.

Напомним, жительница Алматы в соцсетях опубликовала пост, в котором рассказала о ДТП с участием полицейской машины. Женщина посчитала, что полицейские сделали виновными второго участника аварии. Экс-мажилисмен Мурат Абенов отреагировал на данный пост, попросив прокуратуру взять инцидент на контроль. Позже в ДВД города сообщили, что авария была оформлена как положено.


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...