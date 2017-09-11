ДТП с патрульной машиной в Алматы - в отношении полицейского составлен адмпротокол
11 сентября 2017, 17:29
Водитель полицейского авто нарушил ПДД.
В пресс-службе МВД РК прокомментировали аварию в Алматы, вызвавшую общественный резонанс, передает Zakon.kz.
Как сообщил директор Департамента государственного языка и информации МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев, 10 сентября полицейский полка ДПП МПС ДВД Алматы Орынбасар Б. за рулем служебной автомашины, нарушив правила дорожного движения, совершил столкновение с автомашиной марки «Lada». В его отношении был составлен административный протокол.
"В результате ДТП пострадавших нет. В момент ДТП полицейский находился на службе и был трезв", - отметил Садубаев.
Напомним, жительница Алматы в соцсетях опубликовала пост, в котором рассказала о ДТП с участием полицейской машины. Женщина посчитала, что полицейские сделали виновными второго участника аварии. Экс-мажилисмен Мурат Абенов отреагировал на данный пост, попросив прокуратуру взять инцидент на контроль. Позже в ДВД города сообщили, что авария была оформлена как положено.
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