Обжалование действий судебных исполнителей

Доверие к судебной системе невозможно без эффективного механизма исполнения судебных решений, противоположно этому гражданин или юридическое лицо, чьи права нарушены, несмотря на положительное решение суда, может так и не добиться его исполнения в реальности. Исполнение судебных актов может осуществляться с привлечением государственного судебного исполнителя или частного судебного исполнителя (частный судебный исполнитель - гражданин Республики Казахстан, занимающийся частной практикой по исполнению исполнительных документов без образования юридического лица на основании лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов (далее - лицензия частного судебного исполнителя), выданной уполномоченным органом).

В соответствии с пунктом 14 статьи 541 Налогового кодекса Республики Казахстан, заявление об оспаривании решений и действий (бездействия) судебного исполнителя государственной пошлиной не облагается.

Обжалование действий (бездействия) судебного исполнителя представляет собой форму судебного контроля в исполнительном производстве, имеющую своей целью защиту прав и интересов сторон исполнительного производства.

Так, на действия (бездействие) судебного исполнителя по исполнению исполнительных документов, в том числе по оспариванию торгов, в процессе исполнительного производства либо на отказ в совершении таких действий взыскателем или должником может быть подана жалоба. Прежде чем обжаловать действие (бездействия) судебного исполнителя необходимо выяснить, действительно ли прошли сроки, установленные законом для совершения тех или иных действий. Соответственно статье 37 Закона, если сроки уже прошли, то можно писать жалобу. Жалобу лучше подавать в письменном виде с указанием всех имеющих значение обстоятельств и ссылкой на положение закона, из которого следует, что судебный исполнитель нарушил закон, а также с указанием должности, фамилии, инициалов должностного лица территориальный орган судебных исполнителей, постановления, действия (бездействия), отказ в совершении которых обжалуются.

В соответствии со статьей 250 ГПК, жалоба подается в районный (городской) суд обслуживаемого судебным исполнителем территориального участка либо по месту регистрации частного судебного исполнителя в течение десяти рабочих дней со дня совершения действия (отказа в совершении действия) или со дня, когда взыскателю или должнику, не извещенному о времени и месте совершения действия судебным исполнителем, стало о нем известно.

Установленный законом срок подачи жалобы является процессуальным сроком, поэтому на него распространяются положения, предусмотренные главой 10 ГПК (Процессуальные сроки). Обязанность же доказывания времени, когда заявителю стало известно о принятом решении, совершенном судебным исполнителем действии (бездействии), возлагается на заявителя. Поэтому, если взыскателем или должником подана жалоба по истечению процессуального срока, установленного статьей 250 ГПК, и отсутствует ходатайство о восстановлении пропущенного срока, то такие жалобы судом рассмотрению не подлежат и возвращаются заявителю определением суда по правилам статьи 124 ГПК.

Жалоба подается по месту совершения исполнительных действий, если обслуживаемый судебным исполнителем территориальный участок либо место регистрации частного судебного исполнителя находятся в одном населенном пункте с местом совершения исполнительных действий.

Предварительное обращение в вышестоящие органы и к вышестоящему должностному лицу в порядке подчиненности не препятствует подаче жалобы в суд.

В соответствии с п. 1 статьи 250 ГПК, жалоба рассматривается судом в течение десяти рабочих дней со дня окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Подготовка дела к судебному разбирательству проводится в течение десяти рабочих дней, продление которой не допускается.

Взыскатель, должник и судебный исполнитель извещаются судом о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием для разрешения жалобы.

Согласно пункту 5 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами законодательства об исполнительном производстве», в случае отсутствия судебного исполнителя (увольнение, отпуск, длительная (свыше 10 дней) нетрудоспособность или командировка судебного исполнителя) в судебное заседание может быть направлен другой судебный исполнитель этого же территориального участка.

Самостоятельный процессуальный статус судебного исполнителя, в том числе и частного судебного исполнителя, возможность обжалования его действий как должностного лица обусловлен наличием у судебного исполнителя собственной компетенции, то есть предмета ведения и властных полномочий, которые определяются Законом об исполнительном производстве и непосредственно реализуются в процессе осуществления функций по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц.

Кроме того, в п.2 статьи 250 ГПК прямо указано, что дела по жалобам на действия судебного исполнителя рассматриваются с обязательным извещением о времени и месте заседания судебного исполнителя.

При рассмотрении жалобы на действия судебного исполнителя не применяются правила заочного производства.

Суд, признав жалобу обоснованной, выносит решение о признании незаконными действий (бездействия) судебного исполнителя и обязывает его устранить в полном объеме допущенное нарушение либо восстановить нарушенные права, свободы или законные интересы взыскателя или должника иным способом.

Копия решения направляется в органы юстиции по территориальности.

Если указанные действия могут быть совершены только судебным исполнителем, суд устанавливает в решении срок, в течение которого допущенные нарушения должны быть устранены.

Суд отказывает в удовлетворении жалобы, если установит, что обжалуемые действия (бездействие) были совершены в соответствии с законом в пределах полномочий судебного исполнителя и права, свободы и охраняемые законом интересы должника и взыскателя не были нарушены.

Об исполнении решения должно быть сообщено суду, взыскателю или должнику в установленный судом срок либо не позднее чем в месячный срок со дня получения решения суда.

Действия судебного исполнителя, связанные с оценкой имущества, а также о принятии либо отказе в принятии отчета об оценке имущества могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящей статьей.

Статьей 401 ГПК установлено, что в соответствии с правилами, предусмотренными главой 52 ГПК, на решения суда, не вступившие в законную силу, может быть подана апелляционная жалоба, принесено апелляционное ходатайство прокурором в апелляционном порядке.

Из этого следует, что обжалование опротестование судебных решений об обжаловании действий (бездействия) судебного исполнителя производится в порядке, предусмотренном главой 52 ГПК, поскольку в данной главе отсутствуют нормы, ограничивающие права обжалования и опротестования судебных решений, вынесенных по отдельным категориям дел, в частности по жалобам на действия судебных исполнителей.

Судья Сарыаркинского районного

суда города Астаны Кашкинбекова С.К.