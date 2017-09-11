В Атырау появились спортивные остановки

Тренажеры очень удобны и компактны – одна конструкция включает в себя сразу несколько приспособлений: турник, брусья, шведскую стенку и перекладину.

Пять новых тренажерных конструкций установили на набережной реки Урал, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.





"Спортивные остановки" появились на набережной у "Атырау Акпарат", у центрального ФОКа и у областного акимата .





Как рассказал руководитель областного управления физической культуры и спорта Азамат Бекет, возведение подобных конструкций уже давно практикуются в европейских странах, популяризируя здоровый образ жизни.





Необычное название конструкции имеют не случайно - они предназначены для жителей города, совершающих пробежку. Горожане могут делать остановки на данных участках, чтобы позаниматься на тренажерах.





–5 конструкций это только начало. Если они станут популярными среди населения, установим еще. Предприниматели города активно откликнулись на призыв отображенной в программной статье главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», и вышли к нам с инициативой установки подобных конструкций, – рассказал Азамат Бекет.





Тренажеры очень удобны и компактны – одна конструкция включает в себя сразу несколько приспособлений: турник, брусья, шведскую стенку и перекладину. Также на спортивной установке размещен щит для социальной рекламы.





Напомним, в 2013 году в Атырау повсеместно были установлены более 30-ти спортивных антивандальных тренажеров. Сегодня они пользуются большой популярностью как среди детей и подростков, так и взрослого населения.







