Михаил Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже своего паспорта. Об этом он заявил во время брифинга во Львове, сообщают Украинские новости





"Когда люди взяли, и не спрашивая меня, внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт", - заявил он.





Саакашвили добавил, что считает свое пребывание в Украине полностью законным.





"Я вчера перешел польскую границу с легальным украинским документом, поляки проштамповали, пришел к украинцам, как предусматривает закон, отдавал паспорт, чтобы они отказали или приняли, а они сказали: "Мы ваш паспорт брать не будем"", - сказал политик.



