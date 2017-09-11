Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже своего паспорта
11 сентября 2017, 17:30
Паспорт якобы исчез из автобуса, который обыскала полиция.
Михаил Саакашвили обвинил украинских полицейских в краже своего паспорта. Об этом он заявил во время брифинга во Львове, сообщают Украинские новости.
"Когда люди взяли, и не спрашивая меня, внесли меня на руках в Украину, я оставил паспорт в автобусе. Пришла полиция, обыскала автобус и украла мой паспорт", - заявил он.
Саакашвили добавил, что считает свое пребывание в Украине полностью законным.
"Я вчера перешел польскую границу с легальным украинским документом, поляки проштамповали, пришел к украинцам, как предусматривает закон, отдавал паспорт, чтобы они отказали или приняли, а они сказали: "Мы ваш паспорт брать не будем"", - сказал политик.
Напомним, 10 сентября лишенный украинского гражданства Саакашвили в польском Перемышле сел в поезд до Киева. На вокзале состав был задержан, тогда политик отправился к польско-украинской границе на автобусе. На контрольно-пропускном пункте «Шегини» сторонники Саакашвили прорвали оцепление силовиков, после чего бывший президент Грузии проник на территорию Украины. По данному факту украинская полиция начала расследование.
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