В Костанайской области спустя 75 лет нашли ученическую тетрадь с латиницей
11 сентября 2017, 17:35
В тетради четко просматриваются даты, исправления учителем ошибок, перевод с казахского на русский слов и текстов, которые прописаны латинскими буквами.
Карабалыкская семья Бекбулатовых во время ремонта под полом своего дома по улице Ленина обнаружила любопытную находку: ученическую тетрадь, датируемую 1942 годом, пишет "Айна".
На ветхих страничках в линеечку неизвестный нам ученик пишет классную и домашнюю работу по казахскому языку латинскими буквами и переводит их на русский язык.
Директор краеведческого музея, куда историческую находку и отнесли Бекбулатовы, Раушан Исимбаева комментирует событие следующим образом:
- Это подлинное свидетельство, что раньше в Казахстане использовался исключительно латинский алфавит. Дому, в котором была найдена тетрадь, около ста лет. Кроме тетради Бекбулатовы обнаружили рядом и несколько монет - выпуска от 1961 - 1991 годов.
Обложки у тетрадки нет, все листы за 75 лет уже тронул тлен. И все же в тетради четко просматриваются даты, исправления учителем ошибок, перевод с казахского на русский слов и текстов, которые прописаны латинскими буквами.
Фото: ainanews.kz.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877404-14eab7339b3ea0237924c7b85a8f1368
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...