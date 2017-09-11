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В Костанайской области спустя 75 лет нашли ученическую тетрадь с латиницей

11 сентября 2017, 17:35

В тетради четко просматриваются даты, исправления учителем ошибок, перевод с казахского на русский слов и текстов, которые прописаны латинскими буквами.

Карабалыкская семья Бекбулатовых во время ремонта под полом своего дома по улице Ленина обнаружила любопытную находку: ученическую тетрадь, датируемую 1942 годом, пишет "Айна".

На ветхих страничках в линеечку неизвестный нам ученик пишет классную и домашнюю работу по казахскому языку латинскими буквами и переводит их на русский язык.

Директор краеведческого музея, куда историческую находку и отнесли Бекбулатовы, Раушан Исимбаева комментирует событие следующим образом:

- Это подлинное свидетельство, что раньше в Казахстане использовался исключительно латинский алфавит. Дому, в котором была найдена тетрадь, около ста лет. Кроме тетради Бекбулатовы обнаружили рядом и несколько монет - выпуска от 1961 - 1991 годов.

Обложки у тетрадки нет, все листы за 75 лет уже тронул тлен. И все же в тетради четко просматриваются даты, исправления учителем ошибок, перевод с казахского на русский слов и текстов, которые прописаны латинскими буквами.



Фото: ainanews.kz.

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