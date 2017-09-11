Доус получил право выступать за национальную команду Казахстана в 2016 году.

Лучший бомбардир КХЛ нынешнего сезона нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус хочет сыграть за сборную Казахстана в первом дивизионе чемпионата мира, сообщает ТАСС





Доус получил право выступать за национальную команду Казахстана в 2016 году.





«Мне бы хотелось сыграть за Казахстан. Это будет зависеть от ситуации, насколько далеко мы („Барыс“) пройдем в плей-офф КХЛ. У Казахстана неплохая национальная команда с хорошими игроками, но итоговое решение я приму после сезона», — сказал Доус.





С 22 по 28 апреля 2018 года в Будапеште сборная Казахстана выступит в группе А первого дивизиона чемпионата мира. Команды, занявшие первое и второе места, получат право участвовать в чемпионате мира-2019, который состоится в Словакии.







