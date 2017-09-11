Кто работал над проектом казахского алфавита на латинице

По словам министра культуры и спорта РК Арыстанбека Мухамедиулы, с учётом требуемого спектра отраслей знания в состав группы вошли ведущие учёные страны и специалисты, представляющие все ключевые направления языкознания, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«К принятию соответствующих мер мы приступили с 2012 года, когда Глава государства озвучил свои поручения в Стратегии «Казахстан-2050». С того времени Министерством проведено немало научно-практических конференций, семинаров, круглых столов с участием известных учёных, где обсуждались исторические, социальные, лингвистические основы перехода на латиницу. Для того, чтобы качественно и своевременно реализовать столь важную для нашего общества задачу, была создана рабочая группа по переводу казахского алфавита на латинскую графику», - сказал он на парламентских слушаниях.

В состав группы вошли ведущие учёные страны и специалисты, представляющие все ключевые направления языкознания. В том числе фонетика, фонология, культура речи, стилистика, орфография, грамматика, морфология, словообразование, лексикология, фразеология, ономастика, терминология, переводческое дело, социолингвистика и этнолингвистика.

Помимо казахского языкознания в группу были включены специалисты в сфере кириллицы и русского языка, английского языка, европейских и тюркских языков.

Вместе с тем работали специалисты по информационным технологиям, компьютерной лингвистике, программированию и кодированию языковых символов.

«Таким образом, охвачена вся палитра языковых специальностей, вовлечены представители ведущих вузов и научно-исследовательских институтов страны. Все это позволило провести работу по подготовке единого стандарта алфавита государственного языка на латинской графике исключительно в научном ключе. Работа организована при чёткой координации Администрации Президента», - добавил министр.

Анеля Касымова