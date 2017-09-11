Геофизики установили причину землетрясения в Мексике
11 сентября 2017, 17:41
Источник землетрясения находился в плите Кокос, располагающейся между полуостровом Калифорния и Панамским перешейком.
Геологическая служба США назвала причину катастрофического землетрясения в Мексике, произошедшего 7 сентября 2017 года, сообщает Lenta.ru.
Источник землетрясения находился в плите Кокос, располагающейся между полуостровом Калифорния и Панамским перешейком. Возмущение произошло из-за деформации данного участка земной коры. Выяснением точного механизма явления займется Геологическая служба США.
Ранее ученые полагали, что источником случившегося в Мексике землетрясения является зона субдукции (погружение одного участка литосферной пластины под другую) на границе плит Кокос и Северо-Американская.
Землетрясение магнитудой 8,2 произошло, по данным Национальной сейсмологической службы Мексики, в заливе Теуантепек недалеко от штата Чьяпас на южном побережье страны. Жертвами катастрофы стали более 200 человек, лишились электроэнергии более 1,85 миллиона граждан страны.
В апреле 2017 года французские и чилийские сейсмологи спрогнозировали, что в ближайшие несколько десятилетий в районе города Сантьяго (Чили) произойдет сильнейшее на планете землетрясение.
Фото: Carlos Jasso / Reuters
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