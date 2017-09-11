Геофизики установили причину землетрясения в Мексике

Ранее ученые полагали, что источником случившегося в Мексике землетрясения является зона субдукции (погружение одного участка литосферной пластины под другую) на границе плит Кокос и Северо-Американская.

Землетрясение магнитудой 8,2 произошло, по данным Национальной сейсмологической службы Мексики, в заливе Теуантепек недалеко от штата Чьяпас на южном побережье страны. Жертвами катастрофы стали более 200 человек, лишились электроэнергии более 1,85 миллиона граждан страны.





В апреле 2017 года французские и чилийские сейсмологи спрогнозировали, что в ближайшие несколько десятилетий в районе города Сантьяго (Чили) произойдет сильнейшее на планете землетрясение.