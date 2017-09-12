С 15 по 17 сентября на территории многофункционального комплекса "VILLA Boutiques & Restaurants" пройдет ресторанно-выставочный проект "Хлеба&Зрелищ"

Впервые в Казахстане будет проведен международный конкурс по барному искусству Almaty Bartender Cocktail Competition!

Это единственная профессиональная масштабная площадка для ресторанов, кафе и других организаций общественного питания в Центрально-Азиатском регионе.





В эти три дня профессионалы ресторанной индустрии соберутся для обсуждения таких тем, как развитие ресторанной индустрии в Казахстане, популяризации коктейлей в барной и ресторанной индустрии, объединение заведений для совместной работы в кризисное время, продвижение культуры в еде и ведения ресторанно-барного бизнеса "с умом".





Впервые в Казахстане будет проведен международный конкурс по барному искусству Almaty Bartender Cocktail Competition!





Одновременно на нескольких площадках будут проходить мастер-классы и выступления спикеров. Все площадки работают автономно и независимо друг от друга.





Хедлайнерами мероприятия выступают: Дмитрий Левицкий (ресторатор, основатель знаменитого и лучшего ресторанного event в СНГ Gastreet 2017, Россия), Владимир Перельман (ресторатор, основатель сети Perelman’s People, Россия), Тимур Абдуллаев (ресторатор, руководитель Академия Ресторанного Бизнеса, Узбекистан), Евгений Реймер (ресторатор, основатель ресторанного холдинга Milimon Family), Александр Трегубенко (Президент Ассоциации шеф-поваров Казахстана), Бахриддин Чустий (звезда новой узбекской кулинарии, Узбекистан) и многие другие.









Все три дня на ХЗ будет проходить выставка продуктов питания и оборудования, для работы в ресторанном бизнесе и других предприятий общественного питания. Отличный способ узнать о новинках, найти классных поставщиков и завести полезные знакомства.

Кроме этого в программе ХЗ состоится:





1. Презентация книги шеф повара из Узбекистана Бахриддина Чустия

2. Фестиваль Крафтового пива Real Beer Fest

3. Уличный маркет еды от алматинских ресторанов.





Более детальная программа ХЗ размещена по ссылке. http://h-z.kz/kak-budet





Уважаемые журналисты!





По вопросам аккредитации СМИ для участия в ХЗ, а так же если вас интересует интервью со спикерами, просьба обращаться по телефону:





+7 707 149 75 77 (What's App) – Андрей Ященко (ar.publiciste@gmail.com), руководитель пресс-службы





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