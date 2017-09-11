В Zagato сделали спорткар для Gran Turismo Sport
11 сентября 2017, 17:45
Концепт Zagato станет доступен игрокам Grand Turismo Sport 17 октября.
В минувшие выходные на эксклюзивном мероприятии для коллекционеров автомобилей Grand Basel в Швейцарии итальянская студия дизайна Zagato частично рассекретила концептуальный спорткар, созданный для видеоигры Grand Turismo Sport. Машину, названную Zagato IsoRivolta Vision Gran Turismo, представил лично глава компании Андреа Загато.
Купе, которое, увы, будет существовать только в мире виртуальных гонок, представляет собой современную интерпретацию модели Iso Rivolta 1960-х годов. Ее выпускала ныне несуществующая марка Iso, известная также по «бабл-кару» Isetta.
Выступая перед журналистами, Андреа Загато заявил, что, хотя концепт создавался исключительно для Sony PlayStation, в нем ателье воплотило свой опыт по разработке реальных автомобилей. Технических характеристик он не раскрыл, намекнув лишь, что «настоящий гранд турер нуждается в мощном двигателе». Он также добавил, что в будущем у Zagato IsoRivolta Vision Gran Turismo появится более хардкорная версия.
Концепт Zagato станет доступен игрокам Grand Turismo Sport 17 октября. Предыдущим автомобилем, созданным в рамках проекта Vision Gran Turismo, было 600-сильное трековое купе EF7 фирмы Fittipaldi Motors, основанной знаменитым гонщиком Эмерсоном Фиттипальди.
Текст: Александр Орехов
Фото: Zagato
Via cartimes
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