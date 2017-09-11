Путин выпил чаю с Кобзоном
11 сентября 2017, 17:56
Президент РФ тепло поздравил Иосифа Кобзона с 80-летием и преподнес юбиляру в подарок картину «Шахтерская песня» живописца Александра Зеленского.
Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле эстрадного исполнителя и общественного деятеля, первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона. Встреча с Иосифом Кобзоном и Нинель Кобзон прошла в неформальной обстановке за чаем, сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт Кремля.
Владимир Путин тепло поздравил Иосифа Кобзона с 80-летием и преподнес юбиляру в подарок картину «Шахтерская песня» живописца Александра Зеленского.
Ранее Президент РФ подписал Указ о награждении Иосифа Кобзона знаком отличия «За благодеяние». Награда присуждена за активную благотворительную и общественную деятельность.
Фото: kremlin.ru
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