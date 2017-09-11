В Мажилисе состоялась встреча Н.Нигматулина с президентом Боснии и Герцеговины
11 сентября 2017, 17:59
Казахстан как страна, имеющая огромный потенциал, способен придать мощный импульс развитию региона в целом - Бакир Изетбегович.
Сегодня в Мажилисе состоялась встреча Спикера Палаты Нурлана Нигматулина с Председателем Президиума Президентства Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем, сообщает Zakon.kz.
В ходе беседы Н.Нигматулин отметил важность визита президента Боснии и Герцеговины в Казахстан, который проходит в год 20-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также в рамках Первого Саммита ОИС по науке и технологиям.
Как подчеркнул спикер Мажилиса, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с первых дней Независимости уделяет особое внимание развитию сотрудничества с азиатскими странами, в т.ч. в рамках ОИС.
В связи с этим особое внимание на встрече уделено теме инноваций, развития образования как залогу успешного будущего любой страны. При этом Н.Нигматулин выразил уверенность, что Саммит ОИС по науке и технологиям придаст новый импульс укреплению сотрудничества в этом направлении.
Говоря о взаимодействии Казахстана с Боснией и Герцеговиной, Бакир Изетбегович выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.
По словам Б. Изетбеговича, Казахстан как страна, имеющая огромный потенциал, способен придать мощный импульс развитию региона в целом.
Среди перспективных направлений дальнейшего сотрудничества собеседники назвали также межпарламентскую составляющую.
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Фото: пресс-служба Мажилиса.
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