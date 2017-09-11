В двух областях Казахстана возможен дождь с переходом в снег

Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской и Северо-Казахстанской областях в связи с ожидающимся дождем,

переходящим в снег

12 сентября в Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются местами осадки — дождь с переходом в снег, ночью 12—13 сентября ожидаются местами заморозки до 3-х градусов.





12 сентября в Северо-Казахстанской области, в частности в Петропавловске, ожидается северо-западный ветер 15−20, местами порывы — 23−28 м/с.





Ранее синоптики сообщали об усилении ветра в Астане и шести областях. В Астане ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный, возможны порывы — 15−20 м/с.





В Актюбинской области местами ожидаются порывы северо-западного ветра — 15−20 м/с.





В Кызылординской области ожидается местами северо-западный ветер — 15−20 м/с, гроза.





В Южно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление западного ветра — 15−20 м/с.





В Алматинской области синоптики прогнозируют грозу, ветер западный, местами 15−20, днем порывы — 25 м/с. В Талдыкоргане ожидается гроза, ветер западный, днем порывы — 15−20 м/с.





В Жамбылской области местами ожидается гроза, возможны град, шквал, усиление западного, юго-западного ветра местами 15−20, ночью 12 сентября порывы — 23−28 м/с.





В Костанайской области ожидается местами гроза, ночью местами ветер, днем — 15−20 м/с.