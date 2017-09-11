В двух областях Казахстана возможен дождь с переходом в снег
11 сентября 2017, 18:08
В некоторых регионах синоптики прогнозируют грозы и усилие ветра.
Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской и Северо-Казахстанской областях в связи с ожидающимся дождем, переходящим в снег, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».
12 сентября в Костанайской и Северо-Казахстанской областях ожидаются местами осадки — дождь с переходом в снег, ночью 12—13 сентября ожидаются местами заморозки до 3-х градусов.
12 сентября в Северо-Казахстанской области, в частности в Петропавловске, ожидается северо-западный ветер 15−20, местами порывы — 23−28 м/с.
Ранее синоптики сообщали об усилении ветра в Астане и шести областях. В Астане ожидается юго-западный ветер с переходом на северо-западный, возможны порывы — 15−20 м/с.
В Актюбинской области местами ожидаются порывы северо-западного ветра — 15−20 м/с.
В Кызылординской области ожидается местами северо-западный ветер — 15−20 м/с, гроза.
В Южно-Казахстанской области местами ожидается гроза, усиление западного ветра — 15−20 м/с.
В Алматинской области синоптики прогнозируют грозу, ветер западный, местами 15−20, днем порывы — 25 м/с. В Талдыкоргане ожидается гроза, ветер западный, днем порывы — 15−20 м/с.
В Жамбылской области местами ожидается гроза, возможны град, шквал, усиление западного, юго-западного ветра местами 15−20, ночью 12 сентября порывы — 23−28 м/с.
В Костанайской области ожидается местами гроза, ночью местами ветер, днем — 15−20 м/с.
Фото: kpcdn.net
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4877414-7da81e4c1932aa148bc82977d84d3901
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...