В Петропавловске задержан дачный вор, который все награбленное добро вывозил на такси

Сотрудниками УВД города Петропавловска задержан житель областного центра, подозреваемый в кражах из дачных обществ , передает пресс-служба областного ДВД.





В УВД города Петропавловска поступило сразу несколько заявлений о кражах из дачных домиков. Неизвестный преступник орудовал исключительно по ночам, в отсутствие хозяев. Болгарка, шуроповерт, мотокультиватор – в основном злоумышленника интересовал электроинструмент, хотя в нескольких случаях поступали заявления о краже рыбацких снастей и даже продуктов.





Сотрудники отдела криминальной полиции городского УВД провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан 33-летний, ранее уже судимый за аналогичные преступления житель областного центра. Была установлена его причастность к совершению порядка 10 краж из дачных домиков.





Как пояснил сам задержанный, в домики он пробирался, выставляя стекло окон. Чтобы увезти украденный электроинструмент к себе домой - заказывал такси. В дальнейшем, похищенное реализовывал на городском рынке.

По словам первого заместителя начальника УВД города Петропавловска подполковника полиции Асана Мейрамова, в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 часть 2 УК РК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УВД города Петропавловска. Проверяется его причастность к совершению других аналогичных преступлений.





Оперативники напоминают: если вы стали жертвой преступления, необходимо незамедлительно обращаться в полицию. Своевременность обращения значительно увеличивает вероятность раскрытия преступления по «горячим следам».





Фото: пресс-службы ДВД СКО



