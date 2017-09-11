Молодежь Казахстана поддерживает переход на латиницу

Подавляющее большинство стран мира на сегодняшний день используют только латинскую графику.

Сегодня состоялось заседание Координационного совета по развитию молодежных организаций при Министерстве по делам религий и гражданского общества РК. Во встрече приняли участие вице-министр по делам религий и гражданского общества Абзал Нукенов, представители государственных органов и руководители республиканских молодежных организаций , сообщает пресс-служба Министерства по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан.









На заседании исполнительный директор ОЮЛ «Конгресс молодежи Казахстана» Айдын Сабитов публично объявил обращение молодежи Казахстана в поддержку Программной статьи главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».





«Мы, молодежь Казахстана, желаем продолжать работать в направлении создания «Вечного государства» - «Мәңгілік ел». Мы хотим построить общество, идеологически базированное только на национальных ценностях, истории, канонах о высоких человеческих качествах нашего народа.Главная наша задача на этом пути – сохранение ключевых показателей национальной идентичности, совмещая с требованиями времени и интересами прогрессивного общества.

Истоком национальных ценностей является родной язык, поэтому вопросы нашего государственного языка на протяжении многих лет остаются актуальными. Будущее нашей страны в наших руках, поэтому мы, молодежь Казахстана, заявляем, что поддерживаем переход на латинский алфавит.

Почему мы этого хотим? Латинский алфавит наиболее точно выражает специфичные звуки, присущие нашему языку. Именно поэтому когда-то Ахмет Байтурсынов, прозванный «основателем казахского алфавита», внес в употребление латинский алфавит».





Как отмечается в обращении молодежи, подавляющее большинство стран мира на сегодняшний день используют только латинскую графику. «Большинство наших родственных стран из тюркского мира использует латинский алфавит. Это является наглядным показателем удобства латиницы для звуков, присущих только тюркским языкам».





По словам представителей молодежных организации, переход на латинскую графику также имеет свои прагматические преимущества. В мире все инновационные новшества, в первую очередь, производятся на латинской графике. И только некоторое время спустя переводится на кириллицу. Переход принес бы нам как экономическую выгоду в долгосрочной перспективе, так и в краткосрочной перспективе: это сэкономило бы наше время, которое мы тратим на создание аналогов латинизированных продуктов на кириллице.





«От имени молодежи и молодежных организаций нашей Республики мы поддерживаем переход на латинский алфавит и готовы бросить себе вызов на пути к созданию модернизированного общества Вечного государства!» - говорится в частности в обращении молодежи Казахстана.





После чего, состоялась церемония подписания обращения участниками встречи. Вице-министр по делам религий и гражданского общества Абзал Нукенов поручил довести текст обращения до всех молодых казахстанцев.







