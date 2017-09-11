Смерч в Актау сняли на видео
11 сентября 2017, 18:36
О каких-либо разрушениях или других последствиях природного явления не сообщается.
В Актау горожанин снял на видео смерч, кадры были опубликованы на сайте Lada.kz.
На кадрах ролика видно, как воронка постепенно набирает силу и становится крупнее, а затем пропадает.
Где именно был смерч — не указывается, однако заметно, что воронка появилась недалеко от побережья.
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