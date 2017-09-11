Смерч в Актау сняли на видео

О каких-либо разрушениях или других последствиях природного явления не сообщается.

В Актау горожанин снял на видео смерч , кадры были опубликованы на сайте , кадры были опубликованы на сайте Lada.kz





На кадрах ролика видно, как воронка постепенно набирает силу и становится крупнее, а затем пропадает.





Где именно был смерч — не указывается, однако заметно, что воронка появилась недалеко от побережья.







