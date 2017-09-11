27 человек получили травмы в результате столкновения двух пассажирских поездов в Швейцарии
11 сентября 2017, 18:40
О причинах происшествия информации пока нет.
В швейцарском кантоне Ури возле деревни Андерматт столкнулись два пассажирских поезда. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Tribune de Geneve.
В результате аварии травмы получили 27 человек. Движение поездов на участке полностью остановлено.
На месте происшествия работают бригады медиков и спасателей. О причинах происшествия информации пока нет.
11 августа сообщалось, что из-за железнодорожной аварии в Египте погибли 28 человек, еще 74 пассажира пострадали.
Фото: kor.ill.in.ua
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