27 человек получили травмы в результате столкновения двух пассажирских поездов в Швейцарии

О причинах происшествия информации пока нет.

В швейцарском кантоне Ури возле деревни Андерматт столкнулись два пассажирских поезда. Об этом в понедельник, 11 сентября , сообщает Tribune de Geneve.





В результате аварии травмы получили 27 человек. Движение поездов на участке полностью остановлено.





На месте происшествия работают бригады медиков и спасателей. О причинах происшествия информации пока нет.





11 августа сообщалось, что из-за железнодорожной аварии в Египте погибли 28 человек, еще 74 пассажира пострадали.



