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27 человек получили травмы в результате столкновения двух пассажирских поездов в Швейцарии

11 сентября 2017, 18:40

О причинах происшествия информации пока нет.

В швейцарском кантоне Ури возле деревни Андерматт столкнулись два пассажирских поезда. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщает Tribune de Geneve.

В результате аварии травмы получили 27 человек. Движение поездов на участке полностью остановлено.

На месте происшествия работают бригады медиков и спасателей. О причинах происшествия информации пока нет.

11 августа сообщалось, что из-за железнодорожной аварии в Египте погибли 28 человек, еще 74 пассажира пострадали.

Фото: kor.ill.in.ua

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