Казахстан и США начнут обмениваться финансовой информацией о своих резидентах

Казахстан и США начнут обмениваться финансовой информацией о резидентах двух стран. Соглашение о совершенствовании международной налоговой дисциплины подписали сегодня в Астане министр финансов Республики Казахстан Бахыт Султанов и Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки Джордж Кролл, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Стоит отметить, что соглашение является двусторонним международным договором и заключено с целью контроля за исполнением резидентами двух стран налоговых обязательств по мировым доходам. Оно позволит странам обмениваться сведениями о зарубежных финансовых счетах своих резидентов.





«Достигнутое соглашения является ярким свидетельством диалога, развития отношений в сфере сокращения теневой экономики в мировом масштабе и в области уклонения от уплаты налогов. Это двусторонний документ, который мы прорабатывали длительное время. Он прошел тщательную проработку на всех уровнях. Очень важно, что он является одной из составляющих в создании системы глобального обмена данными. Это очень положительно скажется на системе налогообложения Казахстана», - сказал министр финансов РК.





Султанов отметил, что соглашение очень важно в проводимой работе по разработке нового налогового законодательства РК, а также станет серьезным звеном в повышение уровня собираемости налогов и имплементации лучшего международного опыта путем обмена данными и совместных консультаций.





ДжоржКрол в свою очередь поблагодарил министра за поддержкуважной стратегической задачи США – устранение уклонения от уплаты налогов черезофшоры по всему миру.

«Одним из важнейших инструментовосуществления этой задачи является закон США о налогообложении иностранныхсчетов. Принятый конгрессом США в 2010 году этот закон способствует обеспечениюпрозрачности и подотчетности, является важным элементом макроэкономической ифинансовой устойчивости в любой стране мира», - сказал посол.

По его мнению, автоматический обмен информацией о финансовых счетах в целях налогообложения стремительно превращается в общемировой стандарт с целью сокращения уклонения от уплаты налогов через офшоры. А подписание межправительственного соглашения между Казахстаном и США знаменует собой значительный прогресс сотрудничества стран по обеспечению международной налоговой дисциплины.





«Работая вместе по обнаружению и прекращению уклонения от уплаты налогов путем повышения прозрачности и расширения подотчетности, мы можем способствовать построению более сильной, стабильной и устойчивой глобальной финансовой системы», - резюмировал он.





Татьяна Ковалева, Астана

Фото: Pandaland.kz



