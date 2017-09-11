Ученые: На сайтах знакомств любовь найти нельзя

В реальной жизни люди не ищут в партнере тех качеств, которые указывают на сайтах знакомств. К такому выводу пришли ученые, проводившие исследование с участием 350 молодых гетеросексуальных людей , сообщается в журнале , сообщается в журнале Psychological Science.





Участники эксперимента сначала заполняли специальные опросники, где отмечали, какими чертами обладают сами и какие хотели бы видеть в партнере. На основе указанных участниками в анкете данных исследователи рассчитали, насколько им должны были понравиться те или иные партнеры на свидании. Затем для них был организован вечер быстрых свиданий, на котором при возникновении взаимной симпатии гости обменивались контактами, чтобы продолжить знакомство. В ходе эксперимента каждый участник пообщался в среднем с 12 другими. После свиданий они отметили, насколько их заинтересовали партнеры.





Выяснилось, что расчеты на основе характеристик участников не имели ничего общего с отчетами самих участников — при личном общении они испытывали симпатию и влечение к людям, которые часто вообще не имели качеств, указанных участниками как желаемые.



