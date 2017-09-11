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Нурлан Нигматулин провел встречу с Президентом Боснии и Герцеговины

11 сентября 2017, 18:53

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

Сегодня в Мажилисе состоялась встреча Спикера Палаты Нурлана Нигматулина с Председателем Президиума Президентства Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем, сообщает пресс-служба Мажилиса РК.

В ходе беседы Н.Нигматулин отметил важность визита Президента Боснии и Герцеговины в Казахстан, который проходит в год 20-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, а также в рамках Первого Саммита ОИС по науке и технологиям.

Как подчеркнул Спикер Мажилиса, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с первых дней Независимости уделяет особое внимание развитию сотрудничества с азиатскими странами, в том числе в рамках ОИС. В связи с этим особое внимание на встрече уделено теме инноваций, развития образования, как залогу успешного будущего любой страны. При этом Н.Нигматулин выразил уверенность, что Саммит ОИС по науке и технологиям придаст новый импульс укреплению сотрудничества в этом направлении.

Говоря о взаимодействии Казахстана с Боснией и Герцеговиной, Бакир Изетбегович выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

По словам Б.Изетбеговича, Казахстан как страна, имеющая огромный потенциал, способен придать мощный импульс развитию региона в целом. Среди перспективных направлений дальнейшего сотрудничества собеседники назвали также межпарламентскую составляющую.

Фото: пресс-службы ведомства



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