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Внимание, розыск! В Алматы при невыясненных обстоятельствах пропала 35-летняя женщина

11 сентября 2017, 18:59

О приметах пропавшей пока информации нет.

Департаментом внутренних дел города Алматы разыскивается без вести пропавшая Волченко Алла Александровна, 1983 года рождения, которая ушла из дома, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.

Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Аллы Волченко, сообщить об этом по телефонам: 8-701-252-50-50; 8-701-233-47-90 или 102.






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