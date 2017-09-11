Внимание, розыск! В Алматы при невыясненных обстоятельствах пропала 35-летняя женщина
11 сентября 2017, 18:59
О приметах пропавшей пока информации нет.
Департаментом внутренних дел города Алматы разыскивается без вести пропавшая Волченко Алла Александровна, 1983 года рождения, которая ушла из дома, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.
Убедительная просьба ко всем, кому что-либо известно о местонахождении Аллы Волченко, сообщить об этом по телефонам: 8-701-252-50-50; 8-701-233-47-90 или 102.
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