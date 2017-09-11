Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Школьные запреты: ученикам британской школы запретили смотреть в окно и ухмыляться

11 сентября 2017, 19:15

Согласно новому кодексу поведения, учеников, которые будут спрашивать: "Почему?" в ответ на любой из запретов, ждет наказание.

Представители элитной школы King James's в британском городе Хаддерсфилд, графство Уэст-Йоркшир, опубликовали на своем сайте свод из 40 правил, которым с сентября должны подчиняться учащиеся.

Список состоит, в основном, из запретов. Так, местным школьникам отныне нельзя смотреть в окно, ухмыляться и говорить "смешными голосами", сообщает Huddersfield Examiner.

Согласно новому кодексу поведения, учеников, которые будут спрашивать: "Почему?" в ответ на любой из запретов, ждет наказание. Детям, ходящим в школу Kings James, с недавних пор нельзя говорить на сленге, закатывать глаза, поднимать бровь при общении с преподавателями, а также сутулиться и кривиться.

В тексте глава педсовета элитной школы Яна Риммера, который опубликован на сайте школы, говорится, что новые правила были введены с целью повысить успеваемость, дисциплинированность и взаимоуважение учащихся.

Общаться с журналистами представители учебного заведения отказались.

Фото: bbci.co.uk

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...