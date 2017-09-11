Школьные запреты: ученикам британской школы запретили смотреть в окно и ухмыляться

Согласно новому кодексу поведения, учеников, которые будут спрашивать: "Почему?" в ответ на любой из запретов, ждет наказание.

Представители элитной школы King James's в британском городе Хаддерсфилд, графство Уэст-Йоркшир, опубликовали на своем сайте свод из 40 правил, которым с сентября должны подчиняться учащиеся.





Список состоит, в основном, из запретов. Так, местным школьникам отныне нельзя смотреть в окно, ухмыляться и говорить "смешными голосами", сообщает Huddersfield Examiner.





Согласно новому кодексу поведения, учеников, которые будут спрашивать: "Почему?" в ответ на любой из запретов, ждет наказание. Детям, ходящим в школу Kings James, с недавних пор нельзя говорить на сленге, закатывать глаза, поднимать бровь при общении с преподавателями, а также сутулиться и кривиться.





В тексте глава педсовета элитной школы Яна Риммера, который опубликован на сайте школы, говорится, что новые правила были введены с целью повысить успеваемость, дисциплинированность и взаимоуважение учащихся.





Общаться с журналистами представители учебного заведения отказались.



