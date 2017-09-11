В Алматы взяли под стражу сотрудника Генпрокуратуры и следователя городского ДВД

Их подозревают в совершении преступлений по двум статьям УК РК.

Сотрудник Генеральной прокуратуры и следователь ДВД Алматы взяты под стражу, п ередает ередает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.





Межведомственной следственно-оперативной группой Генеральной прокуратуры расследуется ряд уголовных дел отношении сотрудника Генеральной прокуратуры К.Рахметова и следователя ДВД г. Алматы М.Решетова.





- и по заявлению ряда граждан по ч. 2 ст. 412 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности).

- по заявлению гр.И по ч. 2 ст. 274 УК (распространение заведомо ложной информации);





По материалам досудебного расследования Рахметов и Решетов при отсутствии в действиях рядовых сотрудников правоохранительных и фискальных органов состава преступления инкриминировал им участие в преступной группе, пособничестве в лжепредпринимательстве и злоупотреблении служебным положением.





В отношении Рахметова и Решетова судом избрана мера пресечения «содержание под стражей».



