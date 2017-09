ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КАСПИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



Гражданское законодательство.

Статьи.

Комментарии.

Практика.

Выпуск 53.



ҮЛГІ

Страхование. Корпоративные споры

(Специализированный межрайонный экономический суд)



Ответственный за выпуск

Председатель Специализированного

межрайонного экономического суда

Д.Ж. Балыков



Под редакцией Председателя Верховного Суда Республики Казахстан,

доктора юридических наук К.А. Мами, доктора юридических наук А.Г. Диденко

Выпуск содержит судебные акты Специализированного межрайонного экономического суда по страхованию и корпоративным спорам. Сборник рассчитан на работников правоохранительных органов, адвокатов, нотариусов, студентов, магистрантов и докторантов высших юридических учебных заведений, лиц, интересующихся вопросами правоприменения в области гражданского законодательства.

Содержание

Страхование

Корпоративные споры

Список судей



СТРАХОВАНИЕ

Ненадлежащее оказание охранных услуг как

страховой случай;

Определение суммы страховой выплаты

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

07 февраля 2013 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы под председательством судьи Карашевой А.Б., при секретаре Баймахан А.Ж., с участием представителя истца Шамычковой С.Г. (доверенность от 08.01.2013 года), представителя ответчика Ескендировой Э.Т. (доверенность от 28.12.2011 года),

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании гражданское дело по иску ТОО «Агентство «БАРС» к АО «Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» о взыскании страховой выплаты.

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с иском к ответчику о взыскании страховой выплаты в размере 988 275,20 тенге по следующим основаниям.

Между ТОО «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО КАЗАХСТАН ТРЕЙДИНГ» и ТОО «Агентство «БАРС» был заключен договор № 3521-0-11b по охране и сопровождению грузов, перевозимых автомобильным транспортом.

В свою очередь, гражданско-правовая ответственность ТОО «Агентство «БАРС» перед третьими лицами застрахована в АО «Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование».

04.07.2012 г. похищена часть груза, охраняемого ТОО «Агентство «БАРС» и принадлежавшего ТОО «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО КАЗАХСТАН ТРЕЙДИНГ».

По условиям договора № 3521-0-11b по охране и сопровождению грузов, перевозимых автомобильным транспортом, ТОО «Агентство «БАРС» несет полную материальную ответственность за вверенный ему груз.

От ТОО «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО КАЗАХСТАН ТРЕЙДИНГ» в адрес ТОО «Агентство «БАРС» поступила претензия о возмещении стоимости похищенного груза.

ТОО «Агентство «БАРС» обратилось в АО «Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» с просьбой выплатить страховую выплату. Однако ответчик не осуществил страховую выплату, истребовав у истца решение суда о признании ответственности истца за допущенную небрежность, ошибку или упущение при осуществлении профессиональной деятельности; постановление о возбуждении уголовного дела и документы, устанавливающие размер ущерба и экспертиз торгово-промышленной палаты или судебных экспертиз. При этом письменного отказа в осуществлении страховой выплаты от ответчика также не последовало.

Ввиду изложенного истец просит суд взыскать с ответчика сумму страховой выплаты в размере 988 275,20 тенге.

В суде представитель истца поддержала заявленные требования, просила удовлетворить иск в полном объеме.

В судебном заседании представитель ответчика возражала против иска, пояснила, что страхователь не представил решение суда о признании ответственности страхователя, тогда как по условиям договора окончательная сумма страховой выплаты определяется и осуществляется страховщиком на основании вступившего в законную силу приговора или решения суда. Кроме того, истцом не были представлены документы, подтверждающие размер и характер ущерба. Ответчику неизвестны причины, по каким основаниям истцом был произведен расчет стоимости ущерба. На основании изложенного просила суд отказать в иске.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд считает, что иск ТОО «Агентство «БАРС» к АО «Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» о взыскании страховой выплаты подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ст. 4 Закона «О страховой деятельности» страхование представляет собой комплекс отношений по защите законных имущественных интересов физического или юридического лица при наступлении страхового случая или иного события, определенного договором страхования, посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией за счет своих активов.

В силу ст. 807 ГК объектами имущественного и личного страхования могут быть любые имущественные интересы граждан и юридических лиц, в том числе, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный другим лицам, в том числе в результате нарушения договора (обязательств).

Судом установлено, что 02.04.2012 г. между ТОО «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО КАЗАХСТАН ТРЕЙДИНГ» и ТОО «Агентство «БАРС» был заключен договор № 3521-0-11b по охране и сопровождению грузов, перевозимых автомобильным транспортом.

В силу п. 2.1.1 договора ТОО «Агентство «БАРС» приняло на себя обязательство осуществлять военизированную охрану принадлежащего ТОО «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО КАЗАХСТАН ТРЕЙДИНГ» груза в пути следования от пункта принятия до пункта назначения груза заказчику с целью обеспечения сохранности груза, перевозимого транспортным средством в пределах автомобильных дорог Республики Казахстан от возможных преступных и иных неправомерных посягательств третьих лиц.

Таким образом, объектом страхования по данному договору являются имущественные интересы страхователя, связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, возместить ущерб, причиненный им имуществу третьих лиц в связи с оказанием охранных услуг.

Согласно заявке заказчика № 20 от 29.06.2012 г. уполномоченным лицом ТОО «Агентство «БАРС» Уркимбаевым К.А. 03.07.2012 г. ТОО «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО КАЗАХСТАН ТРЕЙДИНГ» было принято под вооруженное сопровождение транспортное средство марки «VOLVO» с табачной продукцией, загруженной согласно товарно-транспортной накладной, направленное из г. Алматы в г. Тараз.

04.07.2012 г., по прибытии груза в г. Тараз охранником (работник ТОО «Агентство «БАРС») было обнаружено отсутствие замков и срыв пломб на автомашине, в результате чего похищена часть груза, о чем в тот же день составлен коммерческий акт № 1 с указанием недостающих товаров.

Из материалов дела следует, что хищение груза произошло по вине ТОО «Агентство «БАРС» из-за ненадлежащего оказания услуг.

Суд приходит к выводу, что страховой случай произошел по вине лица, чья ответственность является объектом страхования.

В соответствии с п. 1 ст. 839 ГК страховщик не освобождается от страховой выплаты по договорам страхования гражданско-правовой ответственности, если страховой случай произошел по вине лица, чья ответственность является объектом страхования.

В свою очередь, гражданско-правовая ответственность ТОО «Агентство «БАРС» была застрахована в АО «Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» согласно договору добровольного страхования гражданско-правовая ответственности охранников серии № 01093212 от 14.03.2012 г. (далее - Договор добровольного страхования ГПО ОХ).

Согласно п. 9 ст.7 Закона «О страховой деятельности» страхование гражданско-правовой ответственности представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, связанным с его обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам, вследствие страхования всех рисков.

В силу ст. 803 ГК по договору страхования одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона (страховщик) обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

05.07.2012 г. истец уведомил ответчика о страховом случае - похищении с просьбой выплатить выгодоприобретателю ТОО «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО КАЗАХСТАН ТРЕЙДИНГ» страховую выплату.

Пунктом № 3 договора добровольного страхования ГПО ОХ предусмотрено, что страховыми случаями признаются события, являющиеся следствием небрежности, ошибки или упущения при осуществлении страхователем профессиональной деятельности, в результате которых страхователю предъявлены требования клиента о возмещении вреда, повлекшие вред имуществу, принадлежавшему клиенту в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения страхователем своих обязательств по гражданско-правовому договору, заключенному с клиентом.

Согласно ст. 817 ГК страховой случай - событие, с наступлением которого договор страхования предусматривает осуществление страховой выплаты. Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на страхователе (выгодоприобретателе, застрахованном).

В суде установлено, что ответчик письмом от 30.07.2012 г. истребовал у истца ряд документов, в том числе, решение суда о признании ответственности ТОО «Агентство «БАРС» при осуществлении профессиональной деятельности, копию постановления о возбуждении уголовного дела, документы, устанавливающий размер ущерба: коммерческие акты и акт экспертиз торгово-промышленной палаты.

Доводы истца о предоставлении ответчику копии постановления о возбуждении уголовного дела и документов, подтверждающих размер и характер ущерба, суд находит обоснованными, так как ответчик письмом за исх. № 7505/22 от 16.11.2012 г. уведомляет истца о том, что вопрос об осуществлении страховой выплаты будет принят после предоставления последним решения суда о признании ответственности ТОО «Агентство «БАРС» при осуществлении профессиональной деятельности.

Вместе с тем, судом установлено, что страховой случай произошел по вине ТОО «Агентство «БАРС», так как его ответственность является объектом страхования.

Таким образом, из материалов дела явствует, что истец своевременно уведомил ответчика о страховом случае, представил последнему соответствующие документы касательно страхового случая, не препятствовал ответчику в расследовании обстоятельств наступления страхового случая, самостоятельном истребовании дополнительных документов и т.п.

Согласно п.9.5. договора, если после определения размера убытков и суммы страховой выплаты страхователь самостоятельно компенсирует причиненный им вред в требуемом размере, то страховая выплата производится страхователю после предоставления им страховщику соответствующих документов, подтверждающих оплату предъявленных претензий.

Истец во исполнение своих обязательств возместил ТОО «БРИТИШ АМЕРИКАН ТОБАККО КАЗАХСТАН ТРЕЙДИНГ» сумму причиненного ущерба в размере 1 188 275,20 тенге, что подтверждается платежным поручением № 263.

Согласно ст. 809 ГК к имущественному страхованию относится страхование имущества и связанных с ним имущественных интересов. При страховании гражданско-правовой ответственности страхуется риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а также ответственности по обязательствам, возникающим из договоров.

Истцом ответчику были представлены все документы, подтверждающие наступление страхового случая, возникшего в ходе исполнения истцом профессиональной деятельности, следовательно, на основании норм законодательства и условий договора добровольного страхования 1110 ОХ ответчик должен выплатить истцу страховую выплату.

Требование ответчика о предоставлении решения суда в качестве подтверждения наступления ответственности истца за допущенную небрежность суд считает неправомерным, поскольку материальная ответственность истца перед клиентом за вверенный ему груз предусмотрена договором № 3521-0-11b, который был представлен истцом ответчику.

Также ответчику было представлено требование клиента в адрес истца о возмещении ущерба.

В силу ст. 839 ГК страховщик не освобождается от осуществления страховой выплаты по договорам страхования гражданско-правовой ответственности, если страховой случай произошел по вине лица, чья ответственность является объектом страхования.

Указанная норма также предусмотрена п.4.1. договора добровольного страхования ГПО ОХ.

Других оснований, предусмотренных для освобождения от уплаты страховой выплаты, не имеется.

Таким образом, ответчик должен был рассмотреть вопрос об осуществлении страховой выплаты.

Согласно ст. 820 ГК страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю (выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая либо при наступлении срока, определенного в договоре накопительного страхования. Порядок определения размеров страховой выплаты устанавливается договором.

Пунктом 9.7. договора установлена обязанность страховщика в течение 10 рабочих дней выплатить после получения всех необходимых для выплаты документов и сведений решить вопрос о страховой выплате и о его размере и составить страховой акт или отказать в страховой выплате.

Ответчик не осуществил страховую выплату в пользу истца.

В соответствии со статьями 272, 273 ГК РК обязательство должно исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями законодательства, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Исходя из вышеуказанных норм законодательства и условий заключенного между сторонами договора добровольного страхования ГПО ОХ, суд приходит к выводу об удовлетворении иска ТОО «Агентство «БАРС» к АО «Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» о взыскании страховой выплаты в размере 988 275,20 тенге.

В соответствии со ст. 110 ГПК РК государственная пошлина в размере 29 648,26 тенге подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 217-221 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ТОО «Агентство «БАРС» к АО «Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» о взыскании страховой выплаты удовлетворить.

Взыскать с АО «Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» в пользу ТОО «Агентство «БАРС» сумму страховой выплаты в размере 988 275,20 (девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят пять) тенге 20 тиын и расходы по оплате государственной пошлины в размере 29 648,26 (двадцать девять тысяч шестьсот сорок восемь тысяч) тенге 26 тиын.

Решение может быть обжаловано сторонами и опротестовано прокурором в апелляционном порядке в течение пятнадцати дней с момента получения копии решения.

Добровольное страхование;

Доказательства, подтверждающие сумму ущерба

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

01 августа 2013 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы под председательством судьи Карашевой А.Б., при секретаре Баймахан А.Ж., с участием представителя истца Капанова P.P. (доверенность от 05.06.2012 года), представителя ответчика Абылкасовой Г.А. (доверенность от 24.12.2012 года), представителей третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора АО «СК «AMANATINSURANCE» - Марниц И.О. (доверенность от 04.02.2013 г.) и АО «Нефтяная страховая компания» - Любко А.Н. (доверенность от 02.07.2013г.),

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по иску ТОО «ВАТА CARPETS» к АО «Страховая Компания «НОМАД Иншуранс» о взыскании страховой суммы,

УСТАНОВИЛ:

Истец ТОО «ВАТА CARPETS» обратился с иском к АО «Страховая Компания «НОМАД Иншуранс» о взыскании страховой выплаты в размере 67 296 462 тенге.

Иск мотивирован следующими обстоятельствами.

19.03.2012 г. между Искаковой Р.Ж. и АО «Страховая Компания «НОМАД Иншуранс» заключен договор № 018-12-003/003803 добровольного страхования товаров на складе: ковров и ковровых дорожек, (далее - Договор страхования), в котором выгодоприобретателем (получателем страховой выплаты) является ТОО «ВАТА CARPETS».

19.05.2012 года по адресу: г. Алматы, Жетысуский район, ул. Северное кольцо, 27, произошло возгорание складских помещений, в результате которого огнем уничтожены и повреждены строительные конструкции, складские помещения и находящиеся в них товарно-материальные ценности, в том числе (ковры и ковровые дорожки) Искаковой Р.Ж., являющиеся предметом страхования указанного договора.

ТОО «ВАТА CARPETS» в качестве выгодоприобретателя обратилось за возмещением ущерба в АО «Страховая Компания «НОМАД Иншуранс» по договору добровольного страхования товаров на складе за № 018-12-0003/003803 от 19 марта 2012 года, при этом предоставило весь пакет необходимых документов для осуществления страховой выплаты, в том числе, бухгалтерские документы, подтверждающие наличие товара на складе и его стоимость.

АО «Страховая компания «НОМАД Иншуранс» письмом от 01.02.2013 года за исх. № 5 12-13 отказало в осуществлении страховой выплаты ввиду отсутствия у страхователя складских документов на товар, подтверждающих принятие товара на хранение.

Истец считает отказ ответчика необоснованным и просит суд взыскать с ответчика страховую выплату в размере 67 296 462 тенге и осуществить возврат государственной пошлины в размере 2 018 895 тенге.

В суде представитель истца поддержал заявленные требования. Пояснил, что по требованию ответчика истцом были представлены все необходимые документы. ТОО «НЕЗАВИСИМЫЙ ЭКСПЕРТНО-ОЦЕНОЧНЫЙ ЦЕНТР» дано заключение за № 004542 от 22.06.2012 г. о сумме нанесенного ущерба. Данное заключение не оспаривается ответчиком. Считает действия ответчика по отказу в осуществлении страховой выплаты незаконными и просит суд удовлетворить иск.

Представитель ответчика иск не признала. Пояснила, что предметом страхования являются товары на складе: ковры и ковровые дорожки. Представленные истцом документы не подтверждают фактическое наличие поименованного товара в момент пожара. Проверкой установлено, что отсутствуют документы, подтверждающие принятие товаров на хранение.

Согласно пп. 1 п. 5.5. договора страхования основанием для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях.

По мнению ответчика, страхователь представил страховщику заведомо недостоверную информацию, при этом неоднократно представляя документы, противоречащие друг другу.

Указывает на недобросовестность страхователя, поскольку последняя отказалась от претензий по факту дальнейшего расследования пожара.

По мнению ответчика, заключение оценщика является недостоверным доказательством причиненного ущерба, поскольку его выводы сделаны без учета расхождений между данными учета и фактическим наличием товара на складе. В бухгалтерских документах, определяющих получение определенного количества товара, указаны сведения, в частности, иной адрес получателя, основания получения товара (указано: без договора), вызывающие сомнения в приеме товара по договору консигнации и по фактическому месту нахождения застрахованного имущества.

С учётом изложенных обстоятельств просит суд отказать в иске.

Определением суда от 17.07.2013 г. в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, привлечены АО «СК «Аманат Иншуранс», АО «Нефтяная страховая компания» и АО «СК «Цесна Гарант», поскольку договор № 018-12-003/003803 был перестрахован в АО «СК «Аманат Иншуранс» с долей ответственности 20%, в АО «Нефтяная страховая компания» - с долей 25% и в АО «СК «Цесна Гарант» - с долей 20%.

В суде представители третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора АО «СК «AMANATINSURANCE» и АО «Нефтяная страховая компания» поддержали доводы ответчика, пояснили, что отказ страховой компании в выплате страховой суммы обоснован требованиями законодательства, просили оставить иск без удовлетворения.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований на предмет спора, АО «СК «Цесна Гарант» не обеспечило явку своего представителя в суд, о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом.

Выслушав пояснения представителей сторон, исследовав представленные сторонами доказательства, суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 4 Закона «О страховой деятельности» страхование представляет собой комплекс отношений по защите законных имущественных интересов физического или юридического лица при наступлении страхового случая или иного события, определенного договором страхования, посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией за счет своих активов.

Судом установлено, что Искакова Р.Ж. согласно договору аренды помещения № 11 от 01.01.2012 г., заключенного с арендодателем Омирбаевой К.Б., арендует нежилое помещение площадью 300 кв. м в здании, расположенном по адресу: г. Алматы, шоссе Северное кольцо, 27, складской район «Яма».

Между ТОО «ВАТА CARPETS» и Искаковой Р.Ж. были заключены договоры о передаче товара на консигнацию № 01-01/2010 от 01.01.2010 г., № 01-01/2011 от 01.01.2011 г. и № 01-01/2012 от 01.01.2012 г., по условиям которых ТОО «ВАТА CARPETS» передает Искаковой Р.Ж. для реализации на условиях консигнации ковровые изделия (далее - товар).

19.03.2012 г. между Искаковой Р.Ж. (страхователь) и АО «Страховая Компания «НОМАД Иншуранс» (страховщик) был заключен договор № 018-12-0003/003803 страхования товаров на складе, объектом страхования по которому являются имущественные интересы Искаковой РЖ., связанные с повреждением или утратой (гибелью) товаров во время их хранения на складах № 2 и 3, расположенных по адресу: гАлматы, шоссе Северное кольцо, 27, складской район «Яма». Застрахованное имущество - ковры и ковровые дорожки. Выгодоприобретателем является ТОО «ВАТА CARPETS». Срок действия договора с 20.03.2012 г. по 19.03.2013 г.

Данный договор страхования перестрахован в АО «СК «AMANAT INSURANCE» с долей ответственности 20%, в АО «Нефтяная страховая компания» - с долей ответственности 25% и в АО «СК «Цесна Гарант» - с долей ответственности 20%.

В силу п.1 ст. 803 ГК РК по договору страхования одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона (страховщик) обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

Страхование может осуществляться в добровольной и обязательной формах и подразделяется на два основных вида - страхование имущественное и страхование личное.

Добровольное страхование, в соответствии с п. 6 ст.806 ГК РК, это - страхование, осуществляемое в силу волеизъявления сторон. Виды, условия и порядок добровольного страхования определяются соглашением сторон.

В силу ст. 807 ГК объектами имущественного и личного страхования могут быть любые имущественные интересы граждан и юридических лиц, в том числе, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный другим лицам, в том числе в результате нарушения договора (обязательств).

Согласно ст. 817 ГК страховой случай - событие, с наступлением которого договор страхования предусматривает осуществление страховой выплаты. Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на страхователе (выгодоприобретателе, застрахованном).

Установлено, что 19.05.2012 года по адресу: г. Алматы Жетысуский район, ул. Северное кольцо, 27, произошло возгорание складских помещений, в результате которого огнем уничтожены и повреждены строительные конструкции, складские помещения и находящиеся в складских помещениях товарно-материальные ценности, в том числе, находящиеся в складских помещениях товарно-материальные ценности (ковры и ковровые дорожки) Искаковой Р.Ж. Общая площадь пожара составила 400 кв.м.

22.05.2012 г. Искакова Р.Ж. сообщила ответчику о наступлении страхового случая и представила следующие документы: справка, акт-заключение ДЧС, договор аренды помещения № 11, документы, подтверждающие право собственности на товар (накладные от ТОО «ВАТА CARPETS»), договор страхования товаров на складе и список ковров.

Впоследствии страхователь Искакова Р.Ж. предоставила ответчику ГТД, копии счетов-фактур и расходных накладных о покупке товаров от ТОО «ВАТА CARPETS» и ТОО «VESTIS ASIA», накладные на перемещение товара, а также исправленные копии счетов-фактур и расходных накладных от ТОО «ВАТА CARPETS», поскольку в ранее предоставленных счетах-фактурах ошибочно было написано: «безналичный расчет, основание: без договора».

Ответчик письмом от 01.02.2012 г. за исх. № 512-13 отказал в осуществлении страховой выплаты ввиду отсутствия надлежащих документов, подтверждающих стоимость и наличие товара на складе.

По мнению истца, данный отказ в осуществлении страховой выплаты является незаконным, в связи с чем истец обратился в суд с иском о взыскании суммы страховой выплаты.

В силу ст. 820 ГК страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю (выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая либо при наступлении срока, определенного в договоре накопительного страхования. Порядок определения размеров страховой выплаты устанавливается договором.

Подпунктом 1) п.4 ст. 839 ГК РК предусмотрено, что основанием для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствия.

Согласно пп. 1 п. 5.5. договора страхования основанием для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты может быть сообщение страхователем страховщику заведомо ложных сведений об объекте страхования, страховом риске, страховом случае и его последствиях.

В силу пп. 13 п. 5.2. договора страхования страховщик освобождается от осуществления страховой выплаты, если страховой случай наступил вследствие отсутствия у страхователя складских документов на товар, подтверждающих принятие товаров на хранение.

Из содержания счетов-фактур следует, что товары были поставлены по адресу: г. Алматы, ул. Жарылгасова, 177.

Доводы представителя истца о том, что поставка товара по указанному в бухгалтерских документах адресу невозможна в силу ограничения проезда грузового транспорта, в отсутствие других доказательств, суд находит несостоятельными.

Документов, подтверждающих поставку поименованных товаров по надлежащему адресу местонахождения склада: г. Алматы, шоссе Северное кольцо, 27, складской район «Яма», где произошел пожар, истцом не представлено, как ответчику в ходе рассмотрения заявления об осуществлении страховой выплаты, так и в судебном заседании.

Из ранее представленных Искаковой Р.Ж. ответчику счетов-фактур, расходных накладных следует, что товары отгружены «без договора», «форма оплаты: безналичный расчет».

Однако между ТОО «ВАТА CARPETS» и Искаковой Р.Ж. заключены договоры о передаче товара на консигнацию.

Также заслуживают внимания доводы стороны ответчика касательно предоставления страхователем недостоверных сведений в части формы оплаты за приобретаемый товар, поскольку Искакова Р.Ж. в своем заявлении от 06.12.2012 г., адресованном ответчику, пояснила, что подтверждающие оплату фискальные чеки «..сгорели дотла в момент пожара..» и отсутствует возможность в их предоставлении.

Представление ответчику имеющих расхождение счетов-фактур и товарно-транспортных накладных подтвердила и сама Искакова Р.Ж. в заявлении от 06.12.2012 г.

Согласно ст. 68 ГПК Республики Казахстан доказательство признается судом относящимся к делу, если оно представляет собой фактические данные, которыми подтверждаются, опровергаются либо ставятся под сомнение выводы о существовании обстоятельств, имеющих значение для дела.

Доводы представителя истца о том, что неоспариваемое ответчиком заключение специалистов ТОО «Независимый экспертно-оценочный центр» подтверждает фактические обстоятельства наступления страхового случая, суд находит несостоятельными, поскольку данное заключение является одним из видов доказательств и оценивается судом в совокупности исследованных доказательств.

Установленные фактические данные приводят суд к мнению, что использованные при выдаче заключения специалистов ТОО «Независимый экспертно-оценочный центр» документы имеют расхождение, что ставит под сомнение достоверность сведений о последствиях страхового случая.

Исследованные судом документы свидетельствуют о предоставлении страхователем и выгодоприобретателем недостоверных и противоречащих сведений об объекте страхования, что исключает установление достоверного вывода о размере материального ущерба для осуществления страховой выплаты.

Действующим законодательством предусмотрены обязательства страхователя и страховщика, взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая.

Установление размера страховой выплаты на основании исследованных документов, представленных как страхователем, так и выгодоприобретателем, невозможно, поскольку сведения в них отличаются друг от друга, и ставят под сомнение нахождение застрахованного объекта на складе.

В силу подп. 6) п.4 ст. 839 ГК РК отказ страхователя от своего права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, а также отказ передать страховщику документы, необходимые для перехода к страховщику права требования (статья 840 настоящего Кодекса), может быть основанием для отказа страховщика в осуществлении страховой выплаты.

В суде сторона истца не пояснила основания отказа страхователя от проведения дальнейшего расследования по данному факту и возмещения материального ущерба.

Указанные действия Искаковой Р.Ж. ставят под сомнение сам факт страхового случая, лишают ответчика права требования к лицу, ответственному за наступление страхового случая, ограничивают реализацию его прав на регресс к виновной стороне.

Республика Казахстан проводит активную политику, которая является важным фактором в формировании цивилизованного страхового рынка.

Надежное страхование возможно только в условиях высокого доверия между сторонами. Ни страхователь, ни страховщик не имеют права скрывать друг от друга ту или иную информацию, касающуюся объекта страхования.

Взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая основаны на принципах наивысшей добросовестности, являющихся одним из фундаментальных принципов страхового права. Страховые договоры требуют, чтобы их участники проявляли максимальную добросовестность при ведении дел друг с другом.

При изложенных обстоятельствах, отказ АО «Страховая Компания «НОМАД Иншуранс» в осуществлении страховой выплаты по договору № 018-12-003/003803 добровольного страхования товаров на складе является законным, оснований для взыскания с АО «Страховая Компания «НОМАД Иншуранс» в пользу ТОО «ВАТА CARPETS» страховой выплаты в размере 67 296 462 тенге не имеется, в связи с чем исковые требования подлежат отказу.

Руководствуясь ст.ст. 217-221 ГПК Республики Казахстан, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска ТОО «ВАТА CARPETS» к АО «Страховая Компания «НОМАД Иншуранс» о взыскании страховой выплаты в размере 67 296 462 тенге согласно Договору № 018-12-003/003803 добровольного страхования товаров на складе: ковров и ковровых дорожек отказать.

Решение может быть обжаловано, опротестовано в апелляционном порядке в Алматинский городской суд через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение пятнадцати дней с момента вручения копии судебного акта.

Добровольное страхование;

Предельный объём ответственности страховщика;

Установление субъекта, являющегося выгодоприобретателем

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

15 февраля 2016 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы под председательством судьи Смайыл А.Е., при секретаре Шормаковой А.Т., с участием представителя истца Кульжановой Е.В., действующей по доверенности от 18.01.2016 г., представителя ответчика Хамитова Б.Ж., действующего по доверенности № 1 от 05.01.2016 г.,

рассмотрев 15 февраля 2016 года в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску ТОО «Страховая компания «Евразия» к АО «Страховая компания «Kompetenz» о взыскании суммы осуществленной страховой выплаты и возмещении судебных расходов по оплате помощи представителя и государственной пошлины,

УСТАНОВИЛ:

Истец ТОО «Страховая компания «Евразия» обратилось в суд с иском к АО «Страховая компания «Kompetenz» о взыскании суммы осуществленной страховой выплаты и возмещении судебных расходов по оплате помощи представителя и государственной пошлины, мотивируя свои требования тем, что между АО «Страховая компания «Евразия» и АО «Евразийский банк» был заключен договор добровольного страхования автомобильного транспорта № 16-18-01-2013-6370 от 08 апреля 2013 г., согласно которому застрахован автомобильный транспорт, являющийся обеспечением исполнения обязательств заемщиков перед АО «Евразийский банк». Застрахованными по данному договору являлись собственники транспортного средства, указанного в Бордеро (Приложение к договору). 24 сентября 2014 года к данному договору страхования присоединился заемщик АО «Евразийский банк» Максимчев А.А., которому принадлежала залоговая автомашина марки Lada 21901 015 41, регистрационный номер 945 BYA 07. Согласно условиям данного договора указанная автомашина была застрахована, в том числе, от повреждения либо утраты в случае дорожно-транспортного происшествия. 19 октября 2014 года в городе Уральске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины марки Камаз, регистрационный номер 486 AD 07 под управлением водителя Жумагазиева Т.Ф. и застрахованной автомашины марки Lada 21901 015 41, регистрационный номер 945 BYA 07, под управлением Максимчева А.А. Согласно приговору Уральского городского суда от 26.02.2015г. Жумагазиев Т.Ф. был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем данное дорожно-транспортное происшествие и в совершении уголовного наказуемого деяния по ст. 296 ч. 2 УК РК. В результате произошедшего ДТП, принадлежащей Максимчеву А.А., застрахованной автомашине марки Lada 21901 015 41, регистрационный номер 945 BYA 07, причинены технические повреждения. Указанная автомашина являлась предметом залога в АО «Евразийский Банк» и согласно договору добровольного страхования автомобильного транспорта от 08.04.2013г. выгодоприобретателем по данному договору являлся АО «Евразийский Банк». Согласно отчету об оценке движимого имущества, выполненному независимой оценочной компанией ТОО «Оценочная компания «МБ» от 21.11.2014 г., стоимость восстановительного ремонта автомашины Lada 21901 015 41, регистрационный номер 945 BYA 07 с учетом амортизационного износа составила 1 339 360 тенге. Условиями договора добровольного страхования автомобильного транспорта от 08 апреля 2013 года предусматривалась безусловная франшиза в размере 3% от страховой суммы при частичном повреждении застрахованного имущества, которая по данному страховому случаю составила 57 901 тенге. Таким образом, сумма ущерба, подлежащая возмещению со стороны АО «СК «Евразия», за вычетом франшизы составила 1 281 459 тенге. 10 апреля 2015 года АО «Страховая компания «Евразия» перечислило указанную сумму выгодоприобретателю АО «Евразийский банк», что подтверждается платежным поручением № 2502, в счет погашения кредита Максимчева А.А. Как было установлено, согласно Единой страховой базе данных (ЕСБД) собственником автомашины марки Камаз, регистрационный номер 486 AD 07 является компания ТОО «ОралТранс», гражданско-правовая ответственность которого была застрахована в АО «Страховая компания «Kompetenz». Учитывая изложенное и то обстоятельство, что гражданско-правовая ответственность собственника автомашины ТОО «ОралТранс» была застрахована в АО «СК «Kompetenz», истец обратился за возмещением расходов, понесенных в результате страхования к АО «СК «Kompetenz» (письмо исх. № 04-07/2491 от 01.06.2015 г.). Однако до настоящего времени ответчик не направил ответ на претензию и не осуществил страховую выплату в счет возмещения ущерба. В соответствии с подп. 2) п. 1 ст. 24 Закона РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю за вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, составляет 600 МРП. При этом, согласно п. 3 ст. 24 указанного Закона для расчета размера страховой выплаты используется месячный расчетный показатель, установленный в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан, на день осуществления страховой выплаты. Размер МРП, установленный на 2015 год составляет 1 982 тенге. Таким образом, предельный объем ответственности страховщика АО «СК «Kompetenz» в денежном выражении составляет 1 189 200 тенге. В этой связи истец просит суд взыскать с ответчика в пользу истца сумму осуществленной страховой выплаты в размере 1 189 200 тенге, а также взыскать расходы по оплате помощи представителя в размере 118 900 тенге и государственной пошлины.

Представитель истца в судебном заседании поддержала заявленные исковые требования по основаниям, изложенным в иске, и просила суд их удовлетворить.

Представитель ответчика в судебном заседании заявленные исковые требования не признал и просил суд в иске отказать в полном объеме по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Суд, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные доказательства в отдельности и в их совокупности, определив обстоятельства, подлежащие доказыванию для объективного рассмотрения данного дела, приходит к следующему.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 08 апреля 2013 года между АО «Страховая компания «Евразия» и АО «Евразийский Банк» был заключен договор серии ДОС № 16-18-01-2013-6370 добровольного страхования автомобильного транспорта, предметом которого является страхование автомобильных транспортных средств, указанных в Бордеро, согласно которому страхователь обязуется уплатить страховую премию, а страховщик обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим договором (далее по тексту - Договор добровольного страхования).

При этом объектом страхования являются имущественные интересы страхователя как залогодержателя по договору залога, собственника застрахованного имущества, связанные с владением, пользованием и распоряжением автомобильным транспортом, перечисленным в Бордеро, а также риском его утраты (гибели) или повреждения в результате страховых случаев, определенных в настоящем договоре. К числу страховых случаев договор относит в числе прочих и дорожно-транспортное происшествие: событие, возникшее в процессе движения по дороге автомобильного транспорта и с его участием, при котором произошло столкновение с другим автомобильным транспортом, наезд (удар) на движущиеся или неподвижные предметы, опрокидывание, затопление, а также падение какого-либо предмета на него.

Согласно заявлению о присоединении к договору страхования автомобильного транспорта от 24.09.2014 года Максимчев А.А., являющийся собственником транспортного средства регистрационный номер 945 ВҮА 07, присоединился к указанному договору и принял на себя обязательство при получении страховой выплаты выгодоприобретателем (банком), передать страховщику все документы и доказательства и сообщить ему все сведения, необходимые для осуществления страховщиком перешедшего к нему права требования (права регресса/суброгации) к третьим лицам в течение 7 рабочих дней с момента получения страховой выплаты.

Судом установлено, что 19 октября 2014 года в городе Уральске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины марки Камаз, регистрационный номер 486 AD 07 под управлением водителя Жумагазиева Т.Ф. и застрахованной автомашины марки Lada 21901 015 41, регистрационный номер 945 BYA 07, под управлением Максимчева А.А.

Согласно приговору Уральского городского суда от 26.02.2015 г. Жумагазиев Т.Ф. был признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем данное дорожно-транспортное происшествие и в совершении уголовного наказуемого деяния по ст. 296 ч. 2 УК РК с назначением ему наказания в виде лишения права управлять транспортным средством сроком на 2 (два) года, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Таким образом, факт наступления страхового случая, в результате которого транспортному средству Максимчева А.А. был причинен вред, был установлен указанным приговором суда, равно как и вина Жумагазиева Т.Ф. в его причинении.

По условиям договора добровольного страхования застрахованным является собственник транспортного средства, указанного в Бордеро и лица, управляющие данным транспортным средством по доверенности от собственника иили по путевому листу.

Застрахованным по договору добровольного страхования согласно заявлению о присоединении к договору добровольного страхования являлся Максимчев А.А., автотранспортному средству которого был причинен вред в вышеуказанном размере, определенном вышеуказанным отчетом об оценке.

Как следует из материалов дела, истец осуществил страховую выплату выгодоприобретателю АО «Евразийский Банк» в размере 1 281 459 тенге согласно платежному поручению № 2502 от 10 апреля 2015 года в соответствии с условиями договора добровольного страхования, согласно которому выгодоприобретателем является банк.

Сумма страховой выплаты сложилась на основании отчета об оценке движимого имущества ТОО «Оценочная компания «МБ» от 21.11.2014 г., согласно которому стоимость восстановительного ремонта автомашины Lada 21901 015 41, регистрационный номер 945 BYA 07 с учетом амортизационного износа составила 1 339 360 тенге, которая с вычетом суммы безусловной франшизы составила 1 281 459 тенге.

В силу п. 1 ст. 840 ГК Республики Казахстан к страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах уплаченной суммы право требования, которое страхователь (застрахованный) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

В соответствии со ст. 931 ГК Республики Казахстан обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности либо на любом другом законном основании (доверенности на право управления транспортным средством). В данном случае причинителем вреда является водитель Жумагазиев Т.Ф., вина которого установлена приговором суда от 26.02.2015 года.

Согласно Единой страховой базе данных собственником автомашины марки Камаз, регистрационный номер 486 AD 07 является компания ТОО «ОралТранс», гражданско-правовая ответственность которого была застрахована в АО «Страховая компания «Kompetenz», что также не оспаривалось представителем ответчика в судебном заседании.

В силу ст. 921 ГК Республики Казахстан юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных обязанностей).

Как следует из подп. 7) п. 2 ст. 17 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (далее - Закон) при наступлении страхового случая страховщик обязан произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, которые установлены настоящим Законом.

Согласно п. 4 ст. 25 Закона выгодоприобретателем является потерпевший, а также страхователь (застрахованный) или иное лицо, возместившее потерпевшему причиненный вред в пределах объема ответственности страховщика, и получившее право на страховую выплату. При причинении вреда имуществу потерпевшим признается собственник данного имущества.

Доводы ответчика о том, что потерпевшим истцу не передано право на получение страховой выплаты по договору обязательного страхования, опровергаются материалами дела, в которых имеется заявление Максимчева А.А. о присоединении к договору добровольного страхования, которым передача такого права предусмотрена. Кроме того, ст. 840 ГК Республики Казахстан не предусматривает обязательной письменной формы передачи такого права.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание установление факта наступления страхового случая, осуществление страховой выплаты истцом в пользу выгодоприобретателя по договору добровольного страхования, наличие письменного заявления Максимчева А.А., которым он принял на себя обязательство при получении страховой выплаты выгодоприобретателем (банком), передать страховщику все документы и доказательства, необходимые для осуществления Страховщиком перешедшего к нему права регресса/суброгации к третьим лицам, наличие вины водителя Жумагазиева Т.Ф. в произошедшем ДТП, суд приходит к выводу об обоснованности исковых требований, в связи с чем они подлежат удовлетворению в полном объеме.

В соответствии со ст. 113 ГПК Республики Казахстан по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны, понесенные ею расходы по оплате помощи представителя, участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов, в связи с чем с ответчика в пользу истца подлежит возмещению сумма расходов по оплате помощи представителя в размере 118 900 тенге. Сумма расходов по оплате помощи представителя подтверждается договором № 02/199 от 19.06.2013 года и дополнительным соглашением от 01.04.2015 года к нему, а также платежным поручением № 7399 от 03.11.2015 года и счетом на оплату от 02.11.2015 года.

В силу ст. 109 ГПК Республики Казахстан с ответчика в пользу истца подлежит взысканию сумма государственной пошлины, уплаченной истцом, в размере 35 676 тенге.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 223-226 ГПК Республики Казахстан, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление АО «Страховая компания «Евразия» к АО «Страховая компания «Kompetenz» о взыскании суммы осуществленной страховой выплаты и возмещении судебных расходов по оплате помощи представителя и государственной пошлины удовлетворить.

Взыскать с АО «Страховая компания «Kompetenz» (БИН 991240001224) в пользу АО «Страховая компания «Евразия» (РНН 60090 07 784, ИИК KZ4094806KZT2203005 в Филиале № 6 АО «Евразийский банк» г. Алматы, БИК EURIKZKA, Кбе 15) сумму денег в размере 1 189 200 (один миллион сто восемьдесят девять тысяч двести) тенге, в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины сумму денег в размере 35 676 (тридцать пять тысяч шестьсот семьдесят шесть) тенге и по оплате помощи представителя сумму денег в размере 118 900 (сто восемнадцать тысяч девятьсот) тенге.

Решение может быть обжаловано или опротестовано в апелляционном порядке в апелляционную судебную коллегию по гражданским и административным делам Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Суброгация;

Договор обязательного страхования

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

19 января 2017 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы под председательством судьи Смайыл А.Е., при секретаре судебного заседания Алтынбекове Н.Д., с участием представителя истца Абдугазиевой И.Б., действующей по доверенности от 01.01.2017 г., представителей ответчика Чекотаева Б.М., действующего по доверенности от 07.10.2016г., Байкенова З.Н.,

рассмотрев 19 января 2017 года в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску АО «СК «Казкоммерц-Полис» к ТОО «Qualitum Tours» о взыскании суммы в размере 5 147 863 тенге в порядке суброгации,

УСТАНОВИЛ:

Истец АО «СК «Казкоммерц-Полис» обратилось в суд с иском к ТОО «Qualitum Tours» о взыскании суммы в размере 5 147 863 тенге в порядке суброгации, мотивируя свои требования тем, что АО «СК «Казкоммерц-Полис» является правопреемником АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование». 08.09.2012 г. между АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» и ТОО «GLOBAL LUX TOUR» был заключен договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора путем выдачи страхового полиса № 003346. Баймаханова А., Байгазиев Е., Кайрденов М., Хайруллина Е., Канатов М., Ериков А. приобрели билеты в Турцию через турагентство ТОО «GLOBAL LUX TOUR». В связи с банкротством авиакомпании «Sky Airlines» были аннулированы брони на авиабилеты на туры в Турцию, приобретенные ТОО «GLOBAL LUX TOUR» через ТОО «Qualitum Tours». В свою очередь, ТОО «Qualitum Tours» не возместило понесенные расходы ТОО «GLOBAL LUX TOUR». В результате произошедших событий ТОО «GLOBAL LUX TOUR» понесло дополнительные расходы. ТОО «GLOBAL LUX TOUR» за свой счет возместило туристам все расходы, связанные с туристическими услугами, выполнив свои обязательства. 09.06.2014 г. специализированным межрайонным экономическим судом Атырауской области с АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» в пользу ТОО «GLOBAL LUX TOUR» была взыскана страховая выплата в размере 336 575 тенге. 01.10.2014 г. специализированным межрайонным экономическим судом Атырауской области с АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» в пользу ТОО «GLOBAL LUX TOUR» была взыскана страховая выплата в размере 1 780 537 тенге. 12.11.2014 г. Апелляционной судебной коллегией по гражданским и административным делам Атырауского областного суда апелляционная жалоба АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» оставлена без удовлетворения, решение специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области от 01.10.2014 г. оставлено без изменения. На основании вышеуказанных судебных актов АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» осуществило ТОО «GLOBAL LUX TOUR» страховую выплату в размере 2 117 112 тенге. В соответствии с п. 1 ст. 840 ГК Республики Казахстан после осуществления страховой выплаты к АО «СК «Казкоммерц-Полис» перешло право требования в пределах уплаченной суммы, которое ТОО «GLOBAL LUX TOUR» имело к ТОО «Qualitum Tours» как к лицу, ответственному за причиненный имущественный ущерб. 18.10.2012 г. между АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» и индивидуальным предпринимателем «Нұрлы Travel» были заключены договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента путем выдачи страховых полисов № 004423, № 004192. Сергиенко А., Вакорина Т., Боранбаева С., Камбетов А., Непомнящая К., Мусабекова Д., Рахимова Ж., Ганиева Н., Омарова К., Плотникова Л., Попова А. приобрели билеты в Турцию через турагентство индивидуального предпринимателя «Нұрлы Travel». В связи с банкротством авиакомпании «Sky Airlines» были аннулированы брони на авиабилеты на туры в Турцию, приобретенные индивидуальным предпринимателем «Нұрлы Travel» через ТОО «Qualitum Tours». В свою очередь, ТОО «Qualitum Tours» не возместило понесенные расходы индивидуальному предпринимателю «Нұрлы Travel». В результате произошедших событий индивидуальный предприниматель «Нұрлы Travel» понес дополнительные расходы. Индивидуальный предприниматель «Нұрлы Travel» за свои счет возместил туристам все расходы, связанные с туристическими услугами, выполнив свои обязательства. 17.03.2014 г. специализированным межрайонным экономическим судом г. Астана с АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» была взыскана страховая выплата в пользу индивидуального предпринимателя «Нұрлы Travel» в размере 2 250 635 тенге. 28.05.2014 г. апелляционной судебной коллегией по гражданским и административным делам суда г. Астаны размер страховой выплаты был увеличен на сумму 780 116 тенге. На основании вышеуказанных судебных актов АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» осуществило индивидуальному предпринимателю «Нұрлы Travel» страховую выплату в размере 3 030 751 тенге. Общая сумма ущерба составила 5 147 863 тенге, которую просит взыскать с ТОО «Qualitum Tours» в пользу АО «СК «Казкоммерц-Полис» в порядке суброгации.

Представитель истца в судебном заседании поддержала заявленные исковые требования по основаниям, изложенным в иске, и просила суд их удовлетворить.

Представители ответчика в судебном заседании не признали исковые требования, просили суд отказать в удовлетворении искового заявления по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Суд, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные доказательства в отдельности и в их совокупности, определив обстоятельства, подлежащие доказыванию для объективного рассмотрения данного дела, приходит к следующему.

Как установлено судом и следует из материалов дела, АО «СК «Казкоммерц-Полис» является правопреемником АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование».

08 сентября 2012 года между АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» и ТОО «GLOBAL LUX TOUR» был заключен договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента серии № 003346, а также 18 октября 2012 года между АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» и индивидуальным предпринимателем «Нұрлы Travel» были заключены договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента путем выдачи страховых полисов № 004423, № 004192, согласно которым объектом страхования являются имущественные интересы страхователя, связанные с обязанностью последнего в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан, возместить вред, причиненный имущественным и/или иным интересам туристов при осуществлении деятельности по реализации туристского продукта.

Отношения, вытекающие из договора страхования, регулируются Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента».

В соответствии со ст. 3 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента», целью обязательного страхования гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента является обеспечение защиты имущественных и (или) иных интересов туристов при осуществлении деятельности туроператора и турагента по оказанию туристских услуг посредством осуществления страховых выплат.

Согласно пункту 1 статьи 817 ГК Республики Казахстан страховой случай - событие, с наступлением которого договор страхования предусматривает осуществление страховой выплаты.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента» страховой случай считается наступившим с момента вступления в законную силу решения суда о возмещении вреда, причиненного страхователем, либо признания страхователем требований туриста о возмещении вреда обоснованными и согласия страховщика с признанием требований страхователем.

Баймаханова А., Байгазиев Е., Кайрденов М., Хайруллина Е., Канатов М., Ериков А. приобрели билеты в Турцию через турагентство ТОО «GLOBAL LUX TOUR». В связи с банкротством авиакомпании «Sky Airlines» были аннулированы брони на авиабилеты на туры в Турцию, приобретенные ТОО «GLOBAL LUX TOUR» через ТОО «Qualitum Tours». В свою очередь, ТОО «Qualitum Tours» не возместило понесенные расходы ТОО «GLOBAL LUX TOUR». В результате произошедших событий ТОО «GLOBAL LUX TOUR» понесло дополнительные расходы, за свой счет возместило туристам все расходы, связанные с туристическими услугами, выполнив свои обязательства.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области от 09.06.2014 г. с АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» в пользу ТОО «GLOBAL LUX TOUR» была взыскана страховая выплата в размере 336 575 тенге.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Атырауской области от 01.10.2014 г., оставленного без изменения постановлением апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Атырауского областного от 12.11.2014 г., с АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» в пользу ТОО «GLOBAL LUX TOUR» была взыскана страховая выплата в размере 1 780 537 тенге.

На основании вышеуказанных судебных актов АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» осуществило ТОО «GLOBAL LUX TOUR» страховую выплату в размере 2 117 112 тенге.

Помимо вышеизложенного, Сергиенко А., Вакорина Т., Боранбаева С., Камбетов А., Непомнящая К., Мусабекова Д., Рахимова Ж., Ганиева Н., Омарова К., Плотникова Л., Попова А. приобрели билеты в Турцию через турагентство индивидуального предпринимателя «Нұрлы Travel». В связи с банкротством авиакомпании «Sky Airlines» были аннулированы брони на авиабилеты на туры в Турцию, приобретенные индивидуальным предпринимателем «Нұрлы Travel» через ТОО «Qualitum Tours». В свою очередь, ТОО «Qualitum Tours» не возместило понесенные расходы индивидуальному предпринимателю «Нұрлы Travel». В результате произошедших событий индивидуальный предприниматель «Нұрлы Travel» понес дополнительные расходы, за свой счет возместил туристам все расходы, связанные с туристическими услугами, выполнив свои обязательства.

Решением специализированного межрайонного экономического суда г. Астана от 17.03.2014 г. с АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» была взыскана страховая выплата в пользу индивидуального предпринимателя «Нұрлы Travel» в размере 2 250 635 тенге.

28.05.2014 г. апелляционной судебной коллегией по гражданским и административным делам суда г. Астана размер страховой выплаты был увеличен на сумму 780 116 тенге.

На основании вышеуказанных судебных актов АО «ДК БТА Банка «БТА Страхование» осуществило индивидуальному предпринимателю «Нұрлы Travel» страховую выплату в размере 3 030 751 тенге.

В силу п. 1 ст. 19 Закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности туроператора и турагента» к страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах выплаченной суммы право обратного требования, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные страховщиком в результате страхования.

Данное положение Закона корреспондируется с нормой ст. 840 ГК Республики Казахстан, согласно которой к страховщику, осуществившему страховую выплату, переходит в пределах уплаченной суммы право требования, которое страхователь (застрахованный) имеет к лицу, ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.

Вместе с тем, ответчик, возражая против заявленных исковых требований, приводит суду доводы о том, что по контракту № 2 от 01.01.2013 г. (Договор комиссионный) о продвижении туристических продуктов иностранного туроператора ответчик, являясь комиссионером по поручению комитента - турецкого туроператора «QUALITUMTOURISM» - GÖNYETURIZMSEYAHATACE NTACILIĞITAŞIMACILIKORGANIZASYONSANAYIVETİCAR ETLİMİTED ŞİRKETI» заключил с ТОО «GLOBAL LUX TOUR» и индивидуальным предпринимателем «Нұрлы Travel» агентские договоры, в рамках которых ответчик обязуется обеспечить методическими, рекламными и другими материалами с целью продвижения и реализации турпродукта турагентом, а турагенты уже напрямую работали с турецким туроператором.

Однако указанные доводы ответчика о том, что он не мог соответственно знать об условиях бронирования и услуг, достигнутых между турецким туроператором и ТОО «GLOBAL LUX TOUR», индивидуальным предпринимателем «Нұрлы Travel», суд находит несостоятельными, поскольку, будучи комиссионером перед комитентом QUALITUMTOURISM» - GÖNYETURIZMSEYAHATACE NTACILIĞITAŞIMACILIKORGANIZASYONSANAYIVETİCAR ETLİMİTED ŞİRKETI», он принял на себя обязательства о продвижении туристского продукта, сформированного комитентом, туристическим агентствам на территории Республики Казахстан путем заключения с агентствами агентских договоров и предоставлении в последующем комитенту список агентств, с кем заключены договоры, а также список оплаченных броней.

В соответствии с п. 1 ст. 867 ГК Республики Казахстан по сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по сделке.

Указанная норма гражданского законодательства корреспондируется с условиями агентских договоров, заключенных ответчиком с ТОО «GLOBAL LUX TOUR» и индивидуальным предпринимателем «Нұрлы Travel», согласно п. 2.5. которых реализуемый туристский продукт предоставляется туроператором - ТОО «Qualitum Tours» на правах комиссионера.

Согласно п.1 ст. 868 ГК Республики Казахстан комиссионер должен выполнить все обязанности и осуществить все права, вытекающие из сделки, заключенной им с третьим лицом.

Таким образом, ТОО «Qualitum Tours» на правах комиссионера должен был выполнить свои обязательства, вытекающие из агентских договоров, перед турагентами - ТОО «GLOBAL LUX TOUR» и индивидуальным предпринимателем «Нұрлы Travel».

Ответчик не отрицает бронирование турагентами - ТОО «GLOBAL LUX TOUR» и индивидуальным предпринимателем «Нұрлы Travel» туристических услуг через ответчика посредством системы on-line бронирования, поскольку согласно п. 4.2. агентских договоров ответчик предоставляет турагентам пароль и логин после регистрации их на сайте www.qualitumtolir.com и заявок, а равно не отрицает, что после подтверждения им заявок, оплата туристических пакетов для вышеназванных туристов была произведена турагентами на счет туроператора - ТОО «Qualitum Tours», что прямо предусмотрено в п. 5.2. агентских договоров.

Согласно п. 4 ст. 1 Закона Республики Казахстан «О туристской деятельности» тур - комплекс туристских услуг, включающий путешествие по определенному маршруту в рамках определенных сроков, кроме того следующими пунктами определено, что 13) туристские услуги - это услуги, необходимые для удовлетворения потребностей туриста, предоставляемые в период его путешествия и в связи с этим путешествием (размещение, перевозка, питание, экскурсии, услуги инструкторов туризма, гидов (гидов-переводчиков), и другие услуги, предусмотренные договором на туристское обслуживание, оказываемые в зависимости от целей поездки; 14) договор на туристское обслуживание - соглашение между лицом, осуществляющим туристскую деятельность, и туристом по возмездному оказанию туристских услуг, 20) туристский продукт - совокупность туристских услуг, достаточных для удовлетворения потребностей туриста в ходе путешествия.

Соответственно, авиаперевозка является одной из составных частей тура и относится к туристской услуге, которая может быть реализована как самостоятельная услуга, так и входить в комплекс услуг, составляющих туристский продукт.

В данном случае авиаперевозка авиакомпанией «Sky Airlines» является неотъемлемой частью туристического продукта, сформированного ТОО «Qualitum Tours».

Утверждение ответчика об ответственности авиаперевозчика за вред, причиненный имущественным интересам туристов, противоречит вышеназванным правовым нормам, в связи с чем признаются судом необоснованными.

Все выше приведенные обстоятельства, дают основания суду полагать и считать установленным то обстоятельство, что страховой случай по договору страхования наступил по вине ответчика, не исполнившего обязательства по предоставлению туристических услуг по реализованным страхователям ТОО «GLOBAL LUX TOUR» и индивидуальному предпринимателю «Нұрлы Travel» турпакетам. При этом, ответчик ТОО «Qualitum Tours» несет ответственность за отмену рейса, по сформированному им туристскому продукту, даже в случае отсутствия его вины в этом.

В связи с изложенными обстоятельствами и в силу приведенных норм действующего законодательства, суд считает, что истцом доказана обоснованность заявленного требования, поскольку после осуществления истцом страховых выплат в пользу страхователей - ТОО «GLOBAL LUX TOUR» и индивидуального предпринимателя «Нұрлы Travel», право последних к ответчику по возмещению убытков в размере стоимости авиабилетов, перешло к истцу.

Государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, в соответствии со статьей 117 ГПК подлежит взысканию с ответчика ТОО «Qualitum Tours» в доход государства.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 223-226, 229 ГПК Республики Казахстан, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования АО «СК «Казкоммерц-Полис» к ТОО «Qualitum Tours» о взыскании суммы в размере 5 147 863 тенге в порядке суброгации удовлетворить.

Взыскать с ТОО «Qualitum Tours» (БИН 111140011787) в пользу АО «СК «Казкоммерц-Полис» (БИН 991040003338) сумму денег в порядке суброгации в размере 5 147 863 (пять миллионов сто сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят три) тенге.

Взыскать с ТОО «Qualitum Tours» (БИН 111140011787) в доход государства сумму государственной пошлины в размере 154 436 (сто пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать шесть) тенге.

Решение может быть обжаловано или опротестовано в апелляционном порядке в апелляционную судебную коллегию по гражданским и административным делам Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Невыход на работу как страховой случай;

Порядок уведомления о наступлении страхового случая

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

02 мая 2013 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы под председательством судьи Карашевой А.Б., при секретаре Баймахан А.Ж., с участием представителей истца Естаева Т.Б. (доверенность от 01.03.2013 года), Естаевой У.А. (доверенность от 03.01.2013 года), представителя ответчика Бронникова А.Л. (доверенность от 08.01.2013 года),

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании гражданское дело по иску ТОО «PersonnelRecruitmentCenter «Career-Holdings» к АО «Страховая Компания «Kompetenz» о признании незаконным отказа в осуществлении страховой выплаты, взыскании страховой выплаты и законной неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился с иском к ответчику о признании незаконным отказа в осуществлении страховой выплаты, взыскании страховой выплаты в размере 4 711 430,2 тенге и законной неустойки в размере 80 933,3 тенге, мотивируя тем, что между истцом ТОО «PersonnelRecruitmentCenter «Career-Holdings» (подрядчик) и «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (компания) был заключен контракт, по условиям которого истец находит, предоставляет и нанимает на работу сотрудников, необходимых для «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» и соответствующих его требованиям (далее - Контракт).

В свою очередь, имущественные интересы истца, связанные с его обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам (выгодоприобретателю) в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) страхователем своих договорных обязательств, были застрахованы в АО «СК «AllianzKazakhstan» (ныне АО «СК «Kompetenz») согласно заключенному между ними договору добровольного страхования гражданско-правовой ответственности по договору на оказание услуг № 1035-1/Аа от 04.11.2011 г.

06.01.2012 г. в связи с произошедшим страховым случаем от 03.01.2012г., а именно ненадлежащим исполнением работником «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» своих обязательств, связанных с отсутствием последнего на работе, истец обратился к ответчику с просьбой выплатить соответствующую страховую выплату. Ответчик отказал в осуществлении страховой выплаты со ссылкой на несвоевременное уведомление и сообщение недостоверных сведений относительно страхового случая.

Истец считает отказ страховой компании незаконным. На основании изложенного, просит суд признать незаконным отказ в осуществлении страховой выплаты, взыскать с ответчика страховую выплату в размере 4 711 430,2 тенге и законную неустойку в размере 80 933,3 тенге.

В судебном заседании представители истца поддержали заявленные требования, просили удовлетворить иск в полном объеме.

Представитель ответчика в судебном заседании не признал иск. Пояснил, что в результате проведенных страхователем действий по выяснению причин и обстоятельств страхового случая, установлено, что работник Карл Джордж Дэвиес сообщил истцу о невозможности выхода на работу уже 27.12.2012г., тогда как сообщение о невыходе работника получено страхователем только 06.01.2013 г. Считает, что истцом нарушены сроки по уведомлению о страховом случае и сообщены заведомо ложные сведения. На основании изложенного, просит суд отказать в иске.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Судом установлено, что между истцом ТОО «PersonnelRecruitmentCenter «Career-Holdings» (подрядчик) и «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (компания) был заключен контракт, по условиям которого истец находит, предоставляет и нанимает на работу сотрудников, необходимых для «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» и соответствующих его требованиям (далее - Контракт).

Во исполнение условий контракта между истцом и нерезидентом Казахстана Карл Джордж Дэвиес заключен трудовой договор от № 26 от 05.10.2010 г. на выполнение в «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» работ инженера.

Согласно ст.ст.9.4.2 и 9.4.3 контракта, если один из работников подрядного персонала не может выйти работать по причине вне разумного контроля подрядчика, подрядчик предоставит компании уведомление об этом за 28 дней по электронной почте. В случае непредставления подрядчиком письменного уведомления компании за 28 дней согласно ст.9.4.2. подрядчик выплачивает компании заранее оцененную и определенную неустойку за несвоевременное уведомление об отсутствии работника подрядного персонала за каждый такой случай в размере 28 общих дневных ставок и дневных административных сборов за подрядный персонал, который не может продолжать работать.

27.12.2012 г. инженер Карл Джордж Дэвиес сообщил истцу о том, что 03.01.2012 г. он не сможет выйти на работу в «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» в связи с семейными обстоятельствами.

Как следует из материалов дела, в частности, электронной переписки между работником и представителем истца от 27.12.2012 г., работник Карл Джордж Дэвиес был информирован о необходимости соблюдения условий предоставления уведомления.

03.01.2012 г. по факту невыхода работника Карла Джорджа Дэвиес на работу в «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» составлен акт об отсутствии работника на рабочем месте. Указано, что Карл Джордж Дэвиес не вышел на работу и не отработал полную вахту в 28 дней.

Из материалов дела следует, что на основании требования «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» о выплате суммы в размере 2 877 долларов США (что в переводе на тенге по официальному курсу британского фунта стерлингов и доллара США к тенге, установленному Национальным Банком РК, составляет 4 711 430,2 тенге), выраженных в непредставлении истцом в течение 28 дней уведомления о расторжении контракта с Карлом Джорджом Дэвиесом, истец исполнил свои обязательства перед Компанией по выплате неустойки.

Установлено, что указанная сумма была удержана «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» из суммы, причитающейся истцу по Контракту.

Настоящий спор вызван следующими обстоятельствами.

Статьей 17 контракта истец обязался без ограничений для каких-либо из своих обязательств по настоящему контракту по применимому законодательству, обеспечивать на весь срок действия контракта страхование у страховых компаний с хорошей репутацией.

Имущественные интересы истца, связанные с его обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам (выгодоприобретателю) в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) страхователем своих договорных обязательств были застрахованы в АО «СК «AllianzKazakhstan» (ныне АО «СК «Kompetenz») согласно заключенному между ними договору добровольного страхования гражданско-правовой ответственности по договору на оказание услуг № 1035-1/Аа от 04.11.2011 г.

Согласно п. 9 ст.7 Закона «О страховой деятельности» страхование гражданско-правовой ответственности представляет собой совокупность видов страхования, предусматривающих осуществление страховых выплат в размере частичной или полной компенсации ущерба, нанесенного имущественным интересам лица, связанным с его обязанностью возместить ущерб, нанесенный третьим лицам, вследствие страхования всех рисков.

В силу ст. 803 ГК по договору страхования одна сторона (страхователь) обязуется уплатить страховую премию, а другая сторона (страховщик) обязуется при наступлении страхового случая осуществить страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю), в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

06.01.2012 г. истец уведомил ответчика о страховом случае - о том, что инженер по ОТ и ТБ истца Карл Джордж Дэвиес 03.01.2012 г. не вышел на работу в «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.», что привело к нарушению истцом обязательств перед «Аджип Казахстан Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» по контракту, что, в свою очередь, является основанием для возникновения обязательств ответчика по договору добровольного страхования гражданско-правовой ответственности по договору на оказание услуг № 1035-1/Аа от 04.11.2011 г.

Письмом от 29.10.2012 г. ответчик отказал в осуществлении страховой выплаты в связи с пропуском трехдневного срока, указанного в пп.4.3.10 п.4.3. п.4 договора страхования.

Суд считает отказ ответчика в осуществлении страховой выплаты незаконным по следующим основаниям.

Согласно ст. 817 ГК страховой случай - событие, с наступлением которого договор страхования предусматривает осуществление страховой выплаты. Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на страхователе (выгодоприобретателе, застрахованном).

В соответствии пп. 4.3.10 п. 4.3. п.4 договора страхования истец при наступлении страхового случая обязан письменно сообщить об этом ответчику в течение трех дней (не включая выходные и праздничные дни).

Доводы представителя ответчика о том, что течение указанного срока следует исчислять с 27.01.2012 г., суд считает необоснованными, поскольку фактическим неисполнением работника Карла Джордж Дэвиес своих обязательств является его невыход на работу.

Следовательно, обязательства истца, предусмотренные пп. 4.3.10 п. 4.3. п. 4 договора страхования, возникают 03.01.2012 г. - день, когда работник Карл Джордж Дэвиес обязан был выйти на работу в Компанию.

Сторонами не оспаривается, что уведомление о наступлении страхового случая получено ответчиком 06.01.2012 г.

Согласно ст. 814 Кодекса страховщик - лицо, осуществляющее страхование, то есть обязанное при наступлении страхового случая произвести страховую выплату страхователю или иному лицу, в пользу которого заключен договор в пределах определенной договором суммы (страховой суммы).

В силу ст. 820 ГК страховая выплата - сумма денег, выплачиваемая страховщиком страхователю (выгодоприобретателю) в пределах страховой суммы при наступлении страхового случая либо при наступлении срока, определенного в договоре накопительного страхования. Порядок определения размеров страховой выплаты устанавливается договором.

В соответствии с п. 1 ст. 828 ГК РК страховщик обязан: при наступлении страхового случая произвести страховую выплату в размере, порядке и сроки, установленные в договоре страхования или законодательных актов.

Пунктом 5.3. договора страхования установлена обязанность страховщика в течение 15 рабочих дней осуществить страховую выплату после поступления к страховщику полного пакета документов, указанных в п.5.2. договора, по конкретному страховому случаю.

Ответчиком не оспаривается факт предоставления истцом полного пакета документов о страховом случае.

Суд считает, что доводы истца о незаконности отказа ответчика в осуществлении страховой выплаты нашли свое подтверждение в судебном заседании, поскольку требования истца соответствуют условиям заключенного между сторонами договора и основаны на нормах действующего законодательства.

При таких обстоятельствах, ответчик обязан был в соответствующие сроки рассмотреть вопрос об осуществлении страховой выплаты истцу.

На основании приведенных норм законодательства и условий заключенного между сторонами договора страхования, суд признает отказ АО «Страховая Компания «Kompetenz» в осуществлении страховой выплаты незаконным, что, в свою очередь, является основанием для удовлетворения требования ТОО «PersonnelRecruitmentCenter «Career-Holdings» к АО «Страховая Компания «Kompetenz» о взыскании страховой выплаты в размере 4 711 430,2 тенге.

Истцом заявлено требование о взыскании законной неустойки в размере 80 933,3 тенге.

Как определено п.1 ст. 353 ГК РК за неправомерное пользование чужими деньгами в результате неисполнения денежного обязательства либо просрочки в их уплате, либо их неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежит уплате неустойка. Размер неустойки исчисляется, исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.

Суд считает, что в настоящий момент оснований для взыскания с ответчика законной неустойки не имеется, поскольку основанием для взыскания неустойки, в соответствии со ст.298 ГК РК, являются неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства при наличии условий привлечения должника к ответственности за нарушение обязательства (ст. 359 настоящего Кодекса).

По мнению суда, требования истца о взыскании с ответчика неустойки преждевременны и могут быть заявлены им по вступлению настоящего решения в законную силу.

В соответствии со ст. 111 ГПК РК стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает возмещение другой стороной понесенных ею расходов по оплате помощи представителя, участвовавшего в процессе, в размере фактически понесенных стороной затрат. По денежным требованиям эти расходы не должны превышать десяти процентов от удовлетворенной части иска.

Оказание юридических услуг подтверждается договором на оказание юридических услуг за № 04 от 01.12.2012 г. и расходным кассовым ордером за № 01-14 от 27.02.2013 г. на сумму 300 000 тенге.

Суд считает, что требование истца о взыскании с ответчика расходов по оплате услуг представителя в размере 300 000 тенге подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 110 ГПК РК государственная пошлина в размере 142 208 тенге подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь статьями 217-221 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ТОО «PersonnelRecruitmentCenter «Career-Holdings» к АО «Страховая Компания «Kompetenz» о признании незаконным отказа в осуществлении страховой выплаты, взыскании страховой выплаты и законной неустойки удовлетворить частично.

Признать отказ АО «Страховая Компания «Kompetenz» за № 07-1-14/1023 от 29.10.2012 г. в осуществлении страховой выплаты в пользу ТОО «PersonnelRecruitmentCenter «Career-Holdings» незаконным.

Взыскать с АО «Страховая Компания «Kompetenz» в пользу ТОО «PersonnelRecruitmentCenter «Career-Holdings» сумму страховой выплаты в размере 4 711 430,2 (четыре миллиона семьсот одиннадцать тысяч четыреста тридцать) тенге 2 тиын, расходы по оплате услуги представителя в размере 300 000 (триста тысяч) тенге и расходы по оплате государственно пошлины в размере 142 208 (сто сорок две тысячи двести восемь) тенге.

В удовлетворении требования о взыскании законной неустойки отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами и опротестовано прокурором в апелляционном порядке в течение пятнадцати дней с момента получения копии решения.

Требования к доказательствам, подтверждающим

размер страхового возмещения

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

05 октября 2016 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в составе председательствующего судьи Карашевой А.Б., при секретаре Доспанове А., с участием представителя истца Тарановой К.Б. (доверенность 01.09.2016 г.), представителя ответчика Абрамбаева Р.А. (доверенность № Ю-681/15 от 25.12.2015 г.),

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Алматы гражданское дело по иску ТОО «Жибек Транс Жолы» к АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» о взыскании страховой выплаты,

УСТАНОВИЛ:

ТОО «Жибек Транс Жолы» обратилось в суд с иском к АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» о взыскании страховой выплаты, мотивируя требования следующим.

Истец, заключив 29.09.2014 г. с ТОО «Алтын Брокер Казахстан» (далее - грузоотправитель) договор на перевозку грузов автомобильным транспортом № 29/09/2014 г., застраховал свои имущественные интересы, связанные с непредвиденными расходами и убытками, вследствие наступления страхового случая (повреждение или утрата груза) у ответчика по единичному договору страхования грузов № GGG/AOXVA/S3/14-16 от 13.10.2014 года к генеральному полису страхования грузов № GGG/AOXVA/S3/14 от 03.02.2014 года, по условиям которого выгодоприобретателем при повреждении и утрате груза является ТОО «Жибек Транс Жолы». Страховая сумма составила 18 525 238 тенге.

14.10.2014 года на автостраде Омск-Майкапчагай, вблизи с. Шарбакты Лебяжинского района Павлодарской области неизвестное лицо умышленно, путем поджога уничтожило груз - картриджи для лазерных принтеров и автоприцеп марки «TrailerByggSe 283», госномер 2514 AS.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.202 ч.2 п.1 УК РК.

Постановлением старшего следователя СО ОВД Лебяжинского района Касенова Е.Т от 23.10.2015 года была установлена сумма материального ущерба в размере 42 579 082 тенге.

Постановлением старшего следователя СО ОВД Лебяжинского района Касенова Е.Т. от 23.10.2015 года сроки досудебного расследования уголовного дела были прерваны, в связи с не установлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.

17.10.2014 года истец обратился к ответчику с заявлением о страховом случае и выплате страхования возмещения в размере 101 898,20 долларов США до 31.10.2014 года.

Размер ущерба подтверждается спецификациями № 20, № 21 к контракту № 13-05/2014 от 13.05.2014 года, заявлениями на перевод № 70, 74, финансовыми документами в виде счета-фактуры и накладной.

Однако ответчик осуществил страховую выплату на сумму в размере 3 565 731 тенге.

На основании изложенного, истец просит суд взыскать с ответчика оставшуюся страховую выплату в размере 14 959 507 тенге и расходы по оплате госпошлины в размере 1 170 400 тенге.

В судебном заседании представитель истца поддержала вышеуказанные доводы, просила удовлетворить иск в полном объеме, расхождения в документах по стоимости товара, представленных в суд, наличие нескольких счетов-фактур на один и тот же застрахованный товар объяснила ошибкой бухгалтера и директора TOO «Алтын Брокер Казахстан». Пояснений касательно обращения в суд с настоящим требованием по истечению длительного времени не представила. Просила удовлетворить иск.

Представитель ответчика иск не признал, не оспаривая заключение между сторонами генерального договора и единичного договора от 03.02.2014 г., пояснил, что выплата страховой суммы произведена в соответствие с п.4.4 приложения к генеральному договору и на основании товарно-транспортных документов в виде товарно-транспортной накладной № 467 от 13.10.2014 г., счет-фактуры № 000000000467 от 13.10.2014 г. на сумму 25 292 доллара США, согласно которым стоимость груза в количестве 12 646 единиц составила 25 292 доллара США, что на день заключения единичного договора было эквивалентно 4 598 085,6 тенге. Данные сведения подтверждались таможенными документами на груз, справками должностных лиц уполномоченного органа, прибывших к месту происшествия, пояснениями водителя автомашины, на которой перевозился груз. Во всех материалах в качестве сопроводительных груз финансовых документов указывался счет-фактура № 000000000467 от 13.10.2014 г. Однако впоследствии товарно-сопроводительные документы, в том числе счет-фактура и товарно-транспортные накладные на груз были переделаны истцом. Ответчик осуществил истцу страховую выплату в размере 3 565 731 тенге за вычетом стоимости уцелевшего груза и франшизы на основании фактических данных. Обратил внимание суда на то обстоятельство, что действия истца по представлению в суд и ответчику противоречащих друг другу документов, свидетельствующих о 5 различных стоимостях одного и того же товара, ставят под сомнение достоверность этих документов. Более того, нарушают налоговое законодательство. Аналогично действовал истец на стадии сбора документов в страховую компанию. Так, в частности, при обращении к ответчику с заявлением о выплате страховой суммы, в качестве документов, подтверждающих стоимость поврежденного груза, истец представил две спецификации за №№ 20, 21. При этом, в претензии, выставленной в адрес истца грузоотправителем, речь идет о спецификациях за №№ 18, 20 и о стоимости товара в 101 898,20 долларов США. Однако истец обращается к ответчику с заявлениями на перевод денег в размере 110 778,55 долларов США и представляет в качестве доказательства стоимости груза счет-фактуру № 00000000046 и товарно-транспортную накладную за № 00000000047 от 13.10.2014 г. на сумму в 138 093 доллара США. Тогда как при выезде представителя ответчика на место страхового случая и в дальнейшем на стадии сбора документов истцом представлялась счет-фактура № 000000000467 и товарно-транспортная накладная № 467 от 13.10.2014 г. на сумму 25 292 доллара США. В судебном заседании истцом заявлена третья счет-фактура на сумму 101 898,20 долларов США. Пояснения истца об ошибочности действий генерального директора грузоотправителя Филипповой М.И. и его бухгалтера по выставлению различных счетов-фактур и товарно-транспортных накладных со ссылкой на письмо за исх.№ 23 от 03.10.2016 г. не могут быть приняты судом как обоснованные. Ввиду изложенного, поскольку ответчик осуществил страховую выплату на основании фактических данных, подтверждающих стоимость груза, в том числе, CMR, предусмотренной условиями таможенной Конвенции о международной перевозке грузов с применением книжки МДП (Конвенция МДП 1975 г.), где представленный истцом CMR содержал указание на ТТЛ № 467 от 13.10.2014 г. 1383 места с ценой за единицу товара в 2 (два) доллара США общей стоимостью товара в количестве 12 646 единиц в 25 292 доллара США, что соответствует счет-фактуре № 000000000467 на 25 292 доллара США, просил отказать в иске.

Выслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд считает, что требования ТОО «Жибек Транс Жолы» подлежат отказу по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 4 Закона «О страховой деятельности» страхование представляет собой комплекс отношений по защите законных имущественных интересов физического или юридического лица при наступлении страхового случая или иного события, определенного договором страхования, посредством страховой выплаты, осуществляемой страховой организацией за счет своих активов.

Судом установлено и не оспаривается ответчиком, что между ТОО «Жибек Транс Жолы» и АО Страховая компания «Лондон-Алматы» заключен единичный договор страхования грузов № GGG/AOXVA/S3/14-16 от 13.10.2014 года к генеральному полису страхования грузов № GGG/AOXVA/S3/14 от 03.02.2014 года, по условиям которого выгодоприобретателем при повреждении и утрате груза является ТОО «Жибек Транс Жолы». Страховая сумма составляет 18 525 238 тенге.

Следует отметить, что истец не представил в суд генеральный договор страхования грузов № GGG/AOXVA/S3/14 от 03.02.2014 года.

В силу ст. 807 ГК объектами имущественного и личного страхования могут быть любые имущественные интересы граждан и юридических лиц, в том числе, связанные с обязанностью возместить вред, причиненный другим лицам, в том числе в результате нарушения договора (обязательств).

Истец, будучи перевозчиком по условиям заключенного с ТОО «Алтын Брокер Казахстан» договора на перевозку грузов автомобильным транспортом № 29/09/2014 г. от 29.09.2014 г., принял на себя обязательства по организации перевозок грузов ТОО «Алтын Брокер Казахстан».

Судом установлено, что 14.10.2014 года на автостраде Омск-Майкапчагай, вблизи с. Шарбакты Лебяжинского района Павлодарской области неизвестное лицо умышленно, путем поджога уничтожило груз - картриджи для лазерных принтеров и автоприцеп марки «TrailerByggSe 283», гос. номер 2514 AS.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 202 ч.2 п. 1 УК РК.

17.10.2014 года истец обратился к ответчику с заявлением о страховом случае и выплате страхования возмещения в размере 101 898,20 долларов США.

Ответчик осуществил страховую выплату в размере 3 565 731 тенге, что подтверждается платежным поручением № 179392 и не оспаривается истцом.

Предметом спора является размер страховой выплаты.

По мнению истца, страховая выплата по данному страховому случаю представляет собой сумму в размере 18 525 238 тенге. В связи с чем с учетом оплаченной ответчиком суммы в размере 3 565 731 тенге, просит взыскать оставшуюся сумму в размере 14 959 507 тенге.

Согласно ст. 817 ГК страховой случай - событие, с наступлением которого договор страхования предусматривает осуществление страховой выплаты. Доказывание наступления страхового случая, а также причиненных им убытков лежит на страхователе (выгодоприобретателе, застрахованном).

Согласно п.4.4 приложения, при утрате застрахованного груза, размер страховой выплаты определяется страховщиком, исходя из реальной стоимости застрахованного груза и суммы франшизы.

Исследованные в судебном заседании документы, в том числе, наличие противоречащих друг другу счетов-фактур и товарно-транспортных накладных на суммы 138 093 доллара США, 25 292 доллара США и 101 898,20 долларов США, представленных истцом в подтверждение стоимости поврежденного груза, недостоверные сведения касательно заявленных истцом спецификаций за №№ 20, 21, которые противоречат сведениям грузоотправителя о спецификациях №№ 18, 20, указанным в направленной к истцу претензии, неоднократное изменение позиции истца в суде выявленным расхождениям финансовых документов, отсутствие самого контракта № 13-05 2014 от 13.05.2014 г. свидетельствуют о предоставлении истцом недостоверных и противоречащих сведений о стоимости груза, исключают установление судом достоверного вывода о размере ущерба в 18 525 238 тенге и приводят суд к выводу о законности действий ответчика по осуществлению страховой выплаты.

Доводы истца касательно ошибочности действий руководителя грузоотправителя и их работника по выставлению нескольких счетов-фактур по одному и тому же груза, ссылку на постановление старшего следователя СО ОВД Лебяжинского района Касенова Е.Т. от 23.10.2015 года относительно установления суммы материального ущерба в размере 42 579 082 тенге суд считает несостоятельными, поскольку представленные пояснения противоречат принципам разумности и справедливости, постановление следователя по истечению года после страхового случая в отсутствие иных достоверных доказательств размера, подлежащей к оплате страховой суммы, не могут быть основаниями для удовлетворения иска.

Суд отмечает, что взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая должны быть основаны на принципах добросовестности и законности, являющихся одним из принципов страхового права. Страховые договоры требуют, чтобы их участники проявляли максимальную добросовестность при ведении дел друг с другом.

Неоднократное изменение позиции истца по доказыванию обстоятельств спора, наличие противоречащих налоговому законодательству финансовых документов, действия истца по обращению в суд по истечению длительного времени с момента выплаты страховой суммы, исследованные материалы дела и материалы по стоимости причиненного ущерба приводят суд к выводу о необоснованности заявленного иска, что влечет отказ в его удовлетворении.

Руководствуясь статьями 217-221 ГПК, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска ТОО «Жибек Транс Жолы» к АО «Дочерняя организация АО «БТА Банк» Страховая компания «Лондон-Алматы» о взыскании страховой выплаты отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами и (или) опротестовано с соблюдением требований статей 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

КОРПОРАТИВНЫЕ СПОРЫ

Порядок созыва общего собрания ТОО;

Понуждение к возврату учредительных и иных документов



РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

26 июня 2015 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в составе председательствующего судьи Койшибаевой А.С., при секретаре судебного заседания Абдиканиеве P.H., с участием представителя истца по первоначальному иску и ответчика по встречному иску Морозова С.М., ответчика по встречному иску Губченко В.И., адвоката Галиева Е. Е. (ордер № 3471, доверенность от 23.09.2014 года и ордер № 3472, доверенность от 23.09.2014 года), представителя ответчика по первоначальному иску, представителя истца по встречному иску адвоката Байсаламовой Г. (ордер № 0646, доверенность от 19.05.2015 года),

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Морозова С.М. к Шишкиной Г.Б. о понуждении возвратить в ТОО «Телеювелирторг» и ТОО «VesMedia» (Bec Медиа) документы, связанные с их деятельностью, по встречному иску Шишкиной Г.Б. к Морозову С.М., Губченко В.И. о признании незаконными решений общих собраний участников,

УСТАНОВИЛ:

Истец по первоначальному иску Морозов С.М. обратился в суд с иском к Шишкиной Г.Б., мотивируя свои требования тем, что решением, принятым общим собранием участников от 16.03.2015 года, директор ТОО «Телеювелирторг» была освобождена от должности директора с назначением на эту должность Морозова С.М. Все процедурные требования, касающиеся порядка созыва общего собрания участников, были соблюдены. По ТОО «VesMedia» (Bec Медиа) также решением общего собрания участников от 16.03.2015 года Шишкина Г.Б. была освобождена от должности директора с назначением на эту должность Морозова С.М. Также на указанных общих собраниях участников было принято решение по обоим товариществам о понуждении Шишкиной Г.Б. передать учредительные и иные документы, касающиеся деятельности товариществ, в том числе печати товариществ, однако ответчиком данные действия по передаче не были выполнены. В связи с изложенным истец просит суд обязать Шишкину Г.Б. возвратить в ТОО «Телеювелирторг» в лице истца все первичные бухгалтерские документы, связанные с деятельностью ТОО, с даты начала деятельности ТОО, печать, учредительные документы, свидетельство о государственной перерегистрации и свидетельство о регистрации в качестве налогоплательщика, свидетельство плательщика НДС, возвратить в ТОО «VesMedia» (Bec Медиа) в лице истца все первичные бухгалтерские документы, связанные с деятельностью ТОО, с даты начала деятельности ТОО, печать, учредительные документы, свидетельство о государственной перерегистрации и свидетельство о регистрации в качестве налогоплательщика, свидетельство плательщика НДС.

Шишкина Г.Б. обратилась в суд со встречным иском к Морозову С.М., Губченко Е.И. (с учетом дополнения) о признании решений Внеочередного общего собрания участников ТОО «Телеювелирторг», ТОО «VesMedia» (Bec Медиа) от 16 марта 2015 года о досрочном прекращении полномочий директора данного ТОО Шишкиной Г.Б. с переводом ее на должность менеджера ТОО «Телеювелирторг» и ТОО «VesMedia» (Bec Медиа) соответственно. Истец по встречному иску мотивирует свои требования тем, что являлась директором вышеобозначенных ТОО, полностью вела документацию и работу ТОО, ответчики к деятельности ТОО отношения не имели. Считает незаконными решения, принятые ответчиками на Общем собрании участников обоих товариществ от 16.03.2015 года, ввиду того, что Шишкина Г.Б. без ее согласия была переведена на должность менеджера ТОО, в связи с чем просит Решения о досрочном прекращении полномочий директора ТОО «Телеювелирторг» и TOO»VesMedia» (Bec Медиа) Шишкиной Г.Б. и о переводе ее на должность менеджера указанных ТОО от 16.03.2015 года признать незаконными.

В судебном заседании представитель истца по первоначальному иску поддержал свои исковые требования, встречный иск не признал, приведя доводы, указанные в исковом заявлении, а также пояснил, что никаких нарушений трудового законодательства при освобождении Шишкиной Г.Б. от должности директора допущено не было, никаких приказов работодателем не издавалось, перевод Шишкиной Г.Б. к предмету спора не относится, фактически данное решение в части перевода ее на должность менеджера будет решаться после ее выхода на работу после отпуска по уходу за ребенком. Считает, что при проведении внеочередных общих собраний участников обоих товариществ были соблюдены все требования к правилам созыва собраний, сама Шишкина Г.Б. была уведомлена об их проведении, в связи с чем просит суд исковые требования удовлетворить, в удовлетворении встречного иска отказать.

Представитель ответчика по первоначальному иску и представитель истца по встречному иску в судебном заседании иск не признала, просила встречный иск удовлетворить, приведя доводы, указанные во встречном исковом заявлении и отзыве на иск.

Суд, заслушав пояснения сторон, изучив материалы дела и исследовав представленные сторонами доказательства, приходит к следующему.

Согласно материалам дела, первым руководителем ТОО «VesMedia» (Bec Медиа) является Шишкина Г.Б., участники данного ТОО являются Шишкина Г.Б. и Морозов С.М.; руководителем является ТОО «Телеювелирторг» также Шишкина Г.Б., участниками товарищества зарегистрированы Шишкина Г.Б., Морозов С.М. и Губченко В.И.

Как следует из представленных суду документов, 16.03.2015 года в TOO «VesMedia» (Bec Медиа) было проведено внеочередное общее собрание участников, по итогам которого было принято решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа товарищества Шишкиной Г.Б. с 17.03.2015 года с переводом ее на должность менеджера в товариществе с оплатой труда согласно заключенному с ней трудовому договору. Решением, принятым на этом же собрании, на должность директора был назначен Морозов С.М.

16.03.2015 года в ТОО «Телеювелирторг» также было проведено внеочередное общее собрание участников, по итогам которого было принято решение о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Товарищества Шишкиной Г.Б. с 17.03.2015 года с переводом ее на должность менеджера в товариществе с оплатой труда согласно заключенному с ней трудовому договору. Решением, принятым на этом же собрании, на должность директора был назначен Морозов С.М.

В силу п. 1 ст. 46 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) орган или лицо (лица), созывающие общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника товарищества по адресу, указанному в реестре участников, который ведется исполнительным органом товарищества. В извещении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня.

Материалами дела подтверждается, а также не оспаривается сторонами, что порядок созыва общего собрания в обоих товариществах, предусмотренный законодательством, был соблюден, в адрес Шишкиной Г.Б. были направлены уведомления как о проведении внеочередного общего собрания, назначенного на 11.02.2015 года в обоих товариществах, так и о проведении повторного внеочередного общего собрания, назначенного на 16.03.2015 года в обоих товариществах, которые ею были получены.

В силу требований п.п. 2 п. 2 ст. 43 Закона образование исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью и досрочное прекращение его полномочий является исключительной компетенцией общего собрания участников.

В силу п.4 и 5 ст. 46 Закона общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов.

В случае отсутствия кворума общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью созывается повторно не позднее сорока пяти дней со дня первого созыва.

Таким образом, установлено, что процедура созыва внеочередного общего собрания была соблюдена истцом по первоначальному иску, что не оспаривается ответчиком по этому иску.

Между тем, суд считает, что решения о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа обоих Товариществ Шишкиной Г.Б. с 17.03.2015 года с переводом ее на должность менеджера в этих же товариществах, не соответствуют закону.

В соответствии с п. 15 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 10.07.2008 года № 3 «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» при наличии спора между участниками о правомерности назначения либо освобождении исполнительного органа суд может признать законным или незаконным решение общего собрания по этому вопросу. При этом, если единоличный исполнительный орган ТОО осуществляет ведение дел товарищества по трудовому договору, то судам при разрешении споров, связанных с назначением либо освобождением его от занимаемой должности, следует руководствоваться положениями Закона, а также нормами трудового законодательства.

Как установлено, Шишкина Г.Б. осуществляла функции исполнительного органа обоих товариществ по трудовому договору. Факт состояния Шишкиной Г.Б. в трудовых отношениях с товариществами не оспаривался сторонами, а также подтверждается материалами дела.

Как следует из протоколов внеочередных общих собраний участников обоих товариществ от 16.03.2015 года, Шишкина Г.Б. была освобождена от занимаемой должности с переводом ее на должность менеджера в соответствующих товариществах.

Между тем, в соответствии с п.2 ст. 41 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее - ТК РК) перевод работника на другую работу допускается с согласия работника, оформляется внесением соответствующих изменений в трудовой договор и актом работодателя.

Судом установлено, что согласие Шишкиной Г.Б. на перевод на должность менеджера в обоих рассматриваемых случаях отсутствовало.

Кроме того, согласно п. 1 ст. 48 Закона общее собрание участников ТОО вправе принимать решения только по вопросам повестки, сообщенным участникам, а вопрос о переводе Шишкиной Г.Б. на должность менеджера обоих ТОО в повестку дня включен не был.

Суд также считает, что при принятии оспариваемых решений, участниками обоих ТОО не были учтены особенности регулирования труда женщин и иных лиц с семейными обязанностями.

Так, судом установлено, что Шишкина Г.Б. на момент принятия обжалуемых решений, равно как и на момент рассмотрения настоящего гражданского дела, находилась в отпуске без сохранения заработной платы по уходу за ребенком, что было известно участникам, принявшим оспариваемые решения.

Пункт 3 ст. 195 ТК РК императивно устанавливает, что за время отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста за работником сохраняется место работы (должность).

При таких обстоятельствах, суд считает, что оспариваемые решения являются незаконными, поскольку не соблюдены гарантии Шишкиной Г.Б., предоставленные ей ТК РК, в части сохранения за ней места работы (должности), а указываемыми решения фактически в нарушение норм ТК РК был осуществлен перевод Шишкиной Г.Б. без ее согласия и сменено место работы (должность).

Доводы представителя ответчика по встречному иску о том, что нарушение требований трудового законодательства не имело места, никаких приказов о переводе не выносилось, и перевод будет оформлен по выходу Шишкиной Г.Б. из отпуска по уходу за ребенком, в связи с чем отсутствует предмет спора не могут быть приняты судом во внимание, поскольку факт обращения Морозова С.М. в суд с иском о понуждении передать ему документы, относящиеся к деятельности товариществ как вновь назначенному исполнительному органу, свидетельствует о том, что фактически отстранение от должности исполнительного органа Шишкиной Г.Б. было осуществлено, чем были нарушены требования трудового законодательства.

В соответствии со ст. 50 Закона решение общего собрания участников ТОО, принятое с нарушением порядка проведения общего собрания и принятие решения, противоречащее закону, либо уставу товарищества, в том числе решения, нарушающее права участников товарищества, может быть признано судом недействительным полностью или частично по заявлению участника товарищества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня, когда участник товарищества узнал и должен был узнать о состоявшемся решении, а если он участвовал в общем собрании, принявшем решение, то в течение шести месяцев со дня принятия этого решения общим собранием.

Таким образом, суд приходит к выводу об обоснованности встречных исковых требований Шишкиной Г.Б., в связи с чем встречный иск подлежит удовлетворению.

Ввиду удовлетворения встречного иска о признании незаконными решений внеочередных общих собраний участников ТОО «Телеювелирторг» и TOO «VesMedia» (Bec Медиа), суд считает исковые требования Морозова С.М. необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В силу ст. 110 ГПК РК стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 217-221 ГПК Республики Казахстан, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований Морозова С.М. к Шишкиной Г.Б. о понуждении возвратить в ТОО «Телеювелирторг» и ТОО «VesMedia» (Bec Медиа) документы, связанные с их деятельностью, отказать в полном объеме.

Встречный иск Шишкиной Г.Б. к Морозову С.М., Губченко В.И. о признании незаконными решений общих собраний участников удовлетворить.

Признать незаконным решение внеочередного общего собрания участников ТОО «Телеювелирторг» от 16.03.2015 года о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа товарищества Шишкиной Г.Б. с 17 марта 2015 года, с переводом ее на должность менеджера в товариществе с оплатой труда согласно заключенному с ней трудовому договору.

Признать незаконным решение внеочередного общего собрания участников ТОО «VesMedia» (Bec Медиа)» от 16.03.2015 года о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа товарищества Шишкиной Г.Б. с 17 марта 2015 года, с переводом ее на должность менеджера в товариществе с оплатой труда согласно заключенному с ней трудовому договору.

Взыскать с Морозова С.М. в пользу Шишкиной Г.Б. сумму государственной пошлины в размере 1 487 тенге.

Взыскать с Губченко В.И. в пользу Шишкиной Г.Б. сумму государственной пошлины в размере 496 (четыреста девяносто шесть) тенге.

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано в апелляционную судебную коллегию Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение 15 дней со дня вручения копии решения.

Порядок созыва внеочередного заседания Правления ТОО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

10 августа 2016 года г. Алматы

Апелляционная судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда в составе: председательствующего судьи Кушербаевой Л.У., судей Примбетовой Г.К., Бегежановой Е.М., с участием представителей: истцов Алимбетова Н.О., ответчиков Джусунгалиева Р.А., Рерих Е.Н., Рузиева И.К., третьих лиц Молдабекова Н.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Алматинского городского суда гражданское дело по иску Таранчиева Э.Т. и Зубилевич С.Я. к Объединению юридических лиц в форме ассоциации «Евразийский Совет Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов» о признании недействительными решений внеочередного заседания правления от 24 сентября 2015 года, поступившее по апелляционной жалобе представителей ответчика и третьих лиц на решение специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от11 мая 2016 года,

УСТАНОВИЛА:

Таранчиев Э.Т. обратился в суд с иском (с учетом дополнения к исковому заявлению) к Объединению юридических лиц в форме ассоциации «Евразийский Совет Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов» (далее - ОЮЛ «ЕССБА») о признании недействительными решений внеочередного заседания правления от 24 сентября 2015 года и возмещении расходов по оплате государственной пошлины в размере 1 060,5 тенге, указывая, что нарушена процедура надлежащего созыва внеочередного заседания правления от 24 сентября 2015 года, поскольку извещение о его созыве было направлено только 21 сентября 2015 года в 15:50 по времени в Киеве, а прочитано истцом только 24 сентября 2015 года в 4:51 по времени в Бишкеке. Истец, понимая, что проведение заседания на 24 сентября 2015 года в 13:00 по времени Астаны созвано ненадлежащим образом, потребовал в своем ответном письме, написанном немедленно, об отложении данного заседания. При этом заседание было созвано на 24 сентября 2015 года, в день празднования в Кыргызской Республике священного праздника Курбан-айт, в выходной день, в который людям, придерживающимся исламской религии предписывается не работать. Об этом факте истец также сообщил в своем письме. Кроме того, отсутствовал кворум на заседании правления, поскольку из 10 членов правления, в том числе 9 членов правления, имеющих право голоса, и 1 члена правления, исполнительного директора без права голоса, в заседании приняло участие только 5 членов правления, то есть менее половины его членов. В силу пункта 5.3.6 устава определено, что правление полномочно, если на нем присутствуют более половины его членов. Более того, был нарушен порядок принятия решений. Так, инициатором созыва была предложена перед заседанием его повестка, состоящая из двух вопросов. Однако в нарушение предложенной повестки внеочередное заседание состоялось по повестке дня, состоящей из трех вопросов. При этом принятие решения по вопросу, не включенному в установленном порядке в повестку дня, нарушает права и законные интересы членов правления, не принявших участие в заседании.

Зубилевич С.Я. обратилась в суд с иском к Объединению юридических лиц в форме ассоциации «Евразийский Совет Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов» (далее - ОЮЛ «ЕССБА» или ЕССБА) о признании недействительными решений внеочередного заседания правления от 24 сентября 2015 года и возмещении расходов по оплате государственной пошлины в размере 1 060,5 тенге, указывая, что нарушена процедура созыва заседания правления, поскольку истец как член правления не была уведомлена о проведении заседания. На заседании отсутствовал кворум. Кроме того, был нарушен порядок принятия решений, поскольку было принято решение по вопросу, не включенному в установленном порядке в повестку дня.

Решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 11 мая 2016 года иск удовлетворен. Постановлено: признать недействительными решения внеочередного заседания правления Объединения юридических лиц в форме ассоциации «Евразийский Совет Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов» от 24 сентября 2015 года. Взыскать с Объединения юридических лиц в форме ассоциации «Евразийский Совет Сертифицированных Бухгалтеров и Аудиторов» в пользу Таранчиева Э.Т. и Зубилевич С.Я. расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 060,5 тенге каждому.

В апелляционной жалобе представители ответчика ОЮЛ «ЕССБА» и третьих лиц Каримова Н.Ф., Абсалямова И.Г., Каныгина С.Л., не соглашаясь с решением суда, со ссылкой на неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильное применение норм материального и процессуального права, приводят доводы о несогласии с выводами суда с постановкой вопроса об отмене обжалуемого судебного акта суда первой инстанции, вынесении нового решения об отказе в удовлетворении заявленных требований.

В отзыве на апелляционную жалобу представитель истцов выразил свое несогласие с изложенными в ней доводами.

Изучив материалы гражданского дела, доводы апелляционной жалобы представителей ответчика и третьих лиц в полном объеме, выслушав их пояснения в поддержку доводов жалобы, представителя истцов, возражавшего против них, суд апелляционной инстанции находит, что оспариваемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения по следующим основаниям.

Как установлено судом и подтверждается материалами дела, согласно протоколу № 1 внеочередного заседания правления ОЮЛ «ЕССБА» 24 сентября 2015 года в г. Алматы в очном порядке, посредством аудио конференции, с использованием интернет-технологии Skyрепо инициативе заместителя председателя правления ЕССБА Каныгина С.Л. согласно ст. 5.3.6 Устава ОЮЛ ЕССБА проведено внеочередное заседание правления ЕССБА, на котором приняты следующие решения:

1. Назначить Рерих Е. на должность исполнительного директора ОЮЛ ЕССБА.

2. Создать комиссию по приему и передаче дел и должности исполнительного органа ЕССБА. Заместителю председателя ЕССБА Каныгину С.Л. определить состав, порядок и сроки работы данной комиссии.

3. Провести заседание правления ЕССБА 6 ноября 2015 года, на котором рассмотреть результаты работы комиссии по приему и передаче дел и должности исполнительного директора ЕССБА, а также результаты работы нового исполнительного директора ЕССБА Рерих Е. по реализации поручений правления ЕССБА от 24 сентября 2015 года.

4. Поручить исполнительному директору ЕССБА Рерих Е.:

A) подготовить от лица правления, за подписью заместителя председателя правления ЕССБА Каныгина С.Л. письмо в адрес Дикамбаевой Д.С, в котором указать, что в соответствии с принятым решением правления Дикамбаевой Д.С. необходимо передать дела и должность, в том числе учредительные документы, печати, штампы и сайт ЕССБА новому исполнительному директору ЕССБА Рерих Е.;

Б) провести перерегистрацию ЕССБА в органах юстиции и внести соответствующие изменения в базу налогоплательщиков в базу налогоплательщиков в налоговых органах по месту нахождения ЕССБА;

B) в случае отказа Дикамбаевой Д.С. в добровольном порядке передать дела и должность исполнительного директора ЕССБА обратиться в судебные органы и истребовать у Дикамбаевой Д.С. правоустанавливающие документы, печати, штампы, сайт, принадлежащие ЕССБА в принудительном порядке;

Г) подготовить ответ на обращение председателя совета директоров ПОБ «Палата профессиональных аудиторов» Алимбетова Н.О. от 23 сентября 2015 года, в котором указать, что рассмотрение вопросов, изложенных в письме, не входит в компетенцию правления ЕССБА в соответствии с Уставом ЕССБА. Данный вопрос будет вынесен правлением на рассмотрение ближайшего заседания общего собрания членов ЕССБА;

Д) начать работу по восстановлению имиджа ЕССБА и оспариванию решений судов, направленных на взыскание каких-либо денежных средств с ЕССБА и незаконного присвоения товарных знаков ЕССБА.

Заседание проведено по инициативе (созвано) заместителя председателя правления ЕССБА Каныгина С.Л. согласно ст. 5.3.6 устава ЕССБА, что отражено в протоколе заседания, а также подтверждается представленным ответчиком электронным письмом и скриншотом электронной почты.

Согласно ст. 5.3.6 устава ЕССБА правление собирается на свои заседания регулярно, не реже одного раза в шесть месяцев. Внеочередные заседания правления проводятся по инициативе председателя правления, заместителя председателя правления, аудитора ЕССБА, или 2 (двух) членов Правления. Форма голосования определяется на заседании правления. Заседание правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения на заседании правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании его членов. На заседании правления ведется протокол. В протоколе заседания правления указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, лица, выступившие по каждому вопросу повестки дня, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. принятые решения. Протокол подписывается председателем правления или его заместителем и секретарем.

На заседании правления ЕССБА от 24 сентября 2015 года рассмотрен вопрос, не включенный в повестку дня заседания, указанную при созыве заседания. В письме от 21 сентября 2015 года повестка дня заседания на 24 сентября 2015 года предложена с 2-мя вопросами:

1 .Назначение нового исполнительного директора ЕССБА;

2. Поручение новому исполнительному директору ЕССБА организовать и провести прием-передачу дел и должности исполнительного директора ЕССБА.

Вместе с тем, согласно протоколу № 1 внеочередного заседания правления ОЮЛ «ЕССБА» 24 сентября 2015 года на повестку дня вынесены и утверждены 3 вопроса:

1. Назначение нового исполнительного директора ОЮЛ «ЕССБА».

2. Поручение новому исполнительному директору ЕССБА организовать и провести прием-передачу дел и должности исполнительного директора ЕССБА.

3. Рассмотрение обращения председателя совета директоров ПОБ Палата профессиональных бухгалтеров РК» Алимбетова Н.О. к правлению ЕССБА от 23 сентября 2015 года.

Из протокола № 1 внеочередного заседания правления ОЮЛ «ЕССБА» от 24 сентября 2015 года следует, что перед открытием заседания не было обсуждено требование члена правления Таран-чиева Э.Т. об отложении данного заседания в связи со сжатостью сроков проведения и необходимостью проведения консультаций и хорошей подготовки, а также отсутствием времени для участия в заседании в связи с празднованием Курбан айт, полученное до проведения собрания.

При обстоятельствах, вытекающих из материалов дела, суд, правильно применив нормы процессуального права: ч. 2 ст. 224, ч. 2 ст. 225 ГПК РК касательно разрешения спора в пределах заявленных исковых требований и представленных доказательств, положения устава ЕССБА, пришел к обоснованному выводу о неправомочности заседания правления ЕССБА от 24 сентября 2015 года ввиду отсутствия необходимого кворума, так как на нем присутствовало менее половины его членов, рассмотрения вопроса, не включенного в повестку дня, не обсуждение требования одного из членов правления об отложении данного заседания, что ущемляет его права по участию в управлении, и, как следствие, недействительности принятых на нем решений.

Доводы апелляционной жалобы в целом аналогичны доводам и позиции ответчика и третьих лиц в суде первой инстанции. Всем обстоятельствам дела и представленным сторонами доказательствам судом дана надлежащая правовая оценка, с которой соглашается апелляционная коллегия и считает, что нормы права применены правильно, принятое решение мотивировано и обосновано в объеме представленных сторонами доказательств. Новых доказательств и доводов в суде апелляционной инстанции не представлено. Оснований дублировать мотивировку суда, которую коллегия считает правильной, не имеется.

Согласно ч.2 ст. 426 ГПК РК при оставлении апелляционных жалобы или протеста без удовлетворения в связи с отсутствием новых доводов в мотивировочной части апелляционного постановления указывается только на отсутствие предусмотренных настоящим Кодексом оснований для внесения изменений в решение суда первой инстанции либо его отмены.

В связи с чем, решение суда от 11 мая 2016 года по данному делу подлежит оставлению без изменения, апелляционная жалоба, ввиду ее необоснованности без удовлетворения.

На основании изложенного, руководствуясь ч.1) ст. 424 ГПК РК, апелляционная судебная коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 11 мая 2016 года по данному гражданскому делу оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Апелляционное постановление вступает в законную силу с момента оглашения.

Нарушение порядка созыва общего собрания ТОО;

Компетенция исполнительного органа ТОО;

Права учредителя доверительного управления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

13 июля 2016 года г. Алматы

Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Алматинского городского суда в составе: председательствующего судьи Баймухановой С., судей Досмуханбетовой Р.Б., Кожахановой Г.С., с участием представителя Голобоковой И.А. - Ишутина В.Ю. по доверенности от 24 февраля 2016 года, представителя ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) - Махаметалева М.Б. по доверенности № 123 от 24 апреля 2015 года и ордеру № 06038 от 29 июля 2016 года, представителя АО Ливанского «Med.Concept SA.L.» Баратовой Г.А. по доверенности от 23 декабря 2015 года,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Алматинского городского суда гражданское дело по иску участника ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Голобоковой ИА. к ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ), третьему лицу Субботиной P.M. о признании незаконными решений, принятых на внеочередном общем собрании участников ТОО «Med Concept. KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 24 апреля 2015 года, признании недействительными решений внеочередных общих собраний участников ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 20 октября 2015 года и от 4 ноября 2015 года, по встречному иску участника ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Ливанского Акционерного общества «Med.Concepts.A.L.» к участнику ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Голобоковой И.А., ТОО «Med Concept. KZ» (Мед Концепт.КЗ) о признании недействительными решений, принятых на внеочередном общем собрании участников ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 26 февраля 2015 года, и решений, принятых на заседании участника и исполнительного органа ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 15 июля 2015 года, поступившее по апелляционной жалобе участника ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Голобоковой И.А. на решение специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 9 марта 2016 года,

УСТАНОВИЛА:

Участник ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Голобокова И.А. обратилась в суд с иском к ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ), третьему лицу Субботиной P.M. о признании незаконными решений, принятых на внеочередном общем собрании участников ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 24 апреля 2015 года, признании недействительными решений внеочередных общих собраний участников ТОО «Med Concept. KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 20 октября 2015 года и от 4 ноября 2015 года, мотивируя заявленные требования тем, что все указанные собрания были проведены с нарушением порядка надлежащего уведомления о проведении собрания участника товарищества Голобоковой И.А., что является безусловным основанием для признания недействительными решений, принятых на них. Кроме того, пунктом 4.7 устава товарищества предусмотрено, что решения общего собрания участников принимаются единогласно. У Субботиной P.M. отсутствует оригинал доверенности от Ливанского АО «Med.Concept S.A.L.», кроме того, в переводе с английского на русский язык отсутствуют полномочия представителя созывать, проводить собрание и голосовать на собрании от имени участника. Кроме того, все собрания проведены в период действия договора доверительного управления от 31 марта 2013 года, заключенного между Голобоковой И.А. и Ливанским АО «Med.Concept S.A.L.» сроком на 10 лет.

Участник ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Ливанское АО «Med.Concept S.A.L.» предъявил встречный иск к участнику ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Голобоковой И.А., ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) о признании недействительными решений, принятых на внеочередном общем собрании участников ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт. КЗ) от 26 февраля 2015 года, и решений, принятых на заседании участника и исполнительного органа ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 15 июля 2015 года, указывая, что данные собрания были проведены с нарушением порядка созыва, проведения и принятия решений, предусмотренных как уставом товарищества, так и Законом «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», в частности, без извещения второго участника товарищества, владеющего 75% доли участия, без соблюдения кворума.

Решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 9 марта 2016 года иск и встречный иск удовлетворены.

На указанное решение суда подана апелляционная жалоба участником ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Голобоковой И.А., где указано, что судом неправильно применены нормы процессуального и материального права, неправильно определены и выяснены обстоятельства дела, в связи с чем, считает решение суда в части удовлетворения исковых требований Ливанского АО «Med.Concept S.A.L.» незаконным и подлежащим отмене.

Изучив материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, поддержавшего доводы апелляционной жалобы, возражения на них представителей ответчика, коллегия считает, что решение суда подлежит изменению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, Голобокова И.А. является участником ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) с долей участия в уставном капитале товарищества в размере 25%, Ливанскому АО «Med.Concept S.A.L.» принадлежит доля в уставном капитале товарищества в размере 75%.

31 января 2013 года между участниками товарищества был заключен договор доверительного управления имуществом, по условиям которого Ливанское АО «Med.Concept S.A.L.» передало участнику Голобоковой И.А. долю в размере 75 % в доверительное управление сроком на 10 лет, Голобокова И.А. обязалась осуществлять управление этим имуществом в интересах второго участника.

Согласно пункту 4 статьи 28 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) право на долю участника товарищества носит не вещный, а обязательственный характер. Обязательственные отношения сводятся к тому, что у участника товарищества появляется возможность в той или иной форме управлять делами товарищества (голосовать на общем собрании при принятий соответствующих решений, участвовать в органах его управления, получать информацию о состоянии его дел и т.п.) и участвовать в имущественных результатах его деятельности (в распределении доходов и убытков, остатка имущества при ликвидации товарищества и т.д.).

Аналогичное положение предусмотрено нормативным постановлением Верховного Суда Республики Казахстан № 2 от 10 июля 2008 года «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - нормативное постановление).

Согласно пункту 3 нормативного постановления, право участника на долю в имуществе носит не вещный, а обязательственный характер, это означает:

1) имущество товарищества не принадлежит участникам на праве собственности;

2) участники не имеют права требовать выдела своей доли в имуществе ТОО в натуре за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 80 ГК.

Учитывая, что доля участника в уставном капитале ТОО представляет собой совокупность его прав и обязанностей в отношении с товариществом и его долей в имуществе ТОО, ее назначение заключается в том, чтобы:

- сформировать материальную базу для осуществления предпринимательской деятельности ТОО;

- обеспечить исполнение обязательств ТОО перед кредиторами;

- обеспечить владельцу доли получение соответствующей доли чистого дохода ТОО;

- дать право участнику (владельцу доли) участвовать в управлении делами ТОО;

- в случае необходимости быть использованной в качестве платежного средства при расчетах владельца доли со своими деловыми партнерами (путем продажи, передачи в доверительное управление, в залог и т.п.);

- ее владелец имел право в случае ликвидации ТОО на получение соответствующей стоимости своей доли и стоимости части имущества, оставшегося после расчета с кредиторами, или, по соглашению всех участников товарищества, части этого имущества в натуре.

Таким образом, Голобокова И.А., доля, у которой в имуществе товарищества составляет 25%, дополнительно приобретая долю другого участника товарищества в размере 75% по договору доверительного управления имуществом на законных основаниях, стала владельцем 100% доли в уставном капитале товарищества, приняла на себя и дополнительные обязательства, предусмотренные вышеуказанным нормативным постановлением.

Согласно статье 41 Закона управление товариществом осуществляется двумя органами: через высший орган товарищества - общее собрание его участников, и исполнительный орган. Компетенция органов товарищества, а также порядок принятия ими решения или выступления от имени товарищества определяются настоящим Законом, другими законодательными актами и уставом товарищества. Компетенция - полномочия двух указанных органов нормами ГК РК, также настоящим Законом строго разграничены.

Статьей 43 Закона предусмотрены все вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего собрания участников.

Исходя из своих полномочий, установленных нормами ГК РК, Законом, общее собрание участников товарищества, независимо от того, как определена его компетенция в уставе товарищества, вправе принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества, и это его право не может быть ограничено уставом. Общее собрание участников вправе отменить любое решение иных органов товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности товарищества, если иное не определено уставом товарищества. Указанные полномочия участников определены пунктами 4 и 5 статьи 43 Закона. Участие в делах товарищества относится к разряду безусловных субъективных корпоративных прав участников ТОО.

Согласно ст.52 Закона, к компетенции исполнительного органа товарищества относятся все вопросы обеспечения деятельности товарищества, не относящиеся к компетенции общего собрания или наблюдательных органов, определенные настоящим Законом, уставом товарищества или правилами и иными документами, принятыми общим собранием. К компетенции исполнительного органа товарищества относятся также полномочия общего собрания, не относящиеся к его исключительной компетенции, переданные исполнительному органу в соответствии с пунктом 3 статьи 43 настоящего Закона. Полномочия исполнительного органа не совпадают с компетенцией общего собрания. В основном на исполнительный орган возложено решение текущих вопросов, связанные с деятельностью товарищества. То положение, что Ливанское АО «Med.Concept S.A.L.», т.е. юридическое лицо является участником владеющим 75% долей участия в ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ), не означает, что между полномочиями участника товарищества и исполнительным органом товарищества не должно быть разграничений. Установленные Законом ограничения компетенций должны соблюдаться как участниками товарищества, так и самим товариществом.

Однако, как видно из материалов дела, что спор по настоящему гражданскому делу возникло в результате отсутствия разграничений между двумя органами товарищества, общим собранием и исполнительным органом и не соблюдение вышеуказанных требований Закона со стороны ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт. КЗ).

В соответствии с вышеуказанными нормами Закона, при проверке на предмет соответствия проведенных оспариваемых по данному гражданскому делу решений участников товарищества требованиям ГК, Закона, коллегией установлено следующее. Из протокола внеочередного общего собрания участников товарищества от 24 апреля 2015 года видно, что собрание проведено Субботиной P.M. от имени участника товарищества - Ливанского АО «Med.Concept S.A.L.» по доверенности от 29 января 2015 года и на данном собрании приняты следующие решения:

1) Протокол очередного годового общего собрания участников ТОО «MedConcept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 26 февраля 2015 года считать отмененным;

2) Признать единственным решением, сформировавшим и образовавшим исполнительный орган ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) решение общего собрания от 19 февраля 2015 года;

3) И.о. директору ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Каменовой Л.Г. уведомить уполномоченные государственные органы о смене руководителя в регистрационных данных юридического лица.

Согласно протоколу внеочередного общего собрания участников ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 20 октября 2015 года, на данном собрании приняты следующие решения:

Протокольное решение внеочередного общего собрания участников ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 28 сентября 2015 года считать отмененным;

Назначить временно исполняющим обязанности директора ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Каменову Л.Г. с 20 октября 2015 года, а также наделить ее соответствующими полномочиями для обеспечения дальнейшей деятельности ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ).

Вр.и.о. директора ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Каменовой Л.Г. уведомить уполномоченные государственные органы о смене руководителя в регистрационных данных юридического лица.

Согласно протоколу внеочередного общего собрания участников ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 4 ноября 2015 года, на данном собрании приняты следующие решения:

1) Протокол внеочередного общего собрания участников ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 28 октября 2015 года отменить и признать неправомочным с момента его принятия;

2) Считать единственным уполномоченным исполнительным органом, действующим от имени товарищества «Med Concept. KZ» (Мед Концепт.КЗ) вр.и.о. директора Каменову Л.Г.;

3) Вр.и.о. директору ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт. КЗ) Каменовой Л.Г. вынести приказы, отменяющие действие приказов, вынесенные Голобоковой И.А. в отношении первого руководителя ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ).

Коллегией установлено, что все собрания от 24 апреля 2015 года, от 20 октября 2015 года и 4 ноября 2015 года проведены представителем «Ливанское АО «Med.Concept S.A.L.» Субботиной Р.Г. незаконно, в отсутствие ее полномочий по решению вопросов, относящихся к исключительной компетенции общего собрания участников. Как видно из содержания доверенности от 29 января 2015 года, выданной ей Ливанским АО «Med.Concept S.A.L.», в обьем полномочий Субботиной Р.Г. не входит решение таких вопросов, как созыв общего собрания, голосование по всем вопросам, вынесенным на повестку собрания, а также принимать по ним решения. Из содержания доверенности следует, что обязательственные права участника, владеющем 75% долей участия, в той или иной форме управлять делами товарищества представителю Субботиной Р.Г. не переданы. Тем самым Субботина Р.Г. как представитель не вправе была созывать общие собрания, вносить свои предложения по предполагаемой повестке дня предстоящего собрания, голосовать на общем собрании при принятии соответствующих решений, участвовать в органах его управления и т.п. Полномочиями по созыву собраний обладает только участник товарищества и исполнительный орган.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 43 Закона образование исполнительного органа товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи также относятся к исключительной компетенции общего собрания. Указанная норма Закона при проведении общих собраний участников товарищества нарушена, судом при удовлетворении исковых требований по встречному иску не дана надлежащая правовая оценка законности проведения общих собраний, принятым на этих собраниях решениям, проведенных представителем Ливанского АО «Med. Concept S.A.L.» Субботиной Р.Г.

Согласно статье 42 Закона, участник товарищества может участвовать в общем собрании лично или через представителя. В качестве представителей участников товарищества на общем собрании не вправе выступать члены исполнительного органа и члены контролирующих органов, за исключением случаев, когда доверитель сам является соответственно членом исполнительного органа или членом контролирующих органа товарищества. В качестве представителя участника товарищества - юридического лица вправе участвовать его руководитель без доверенности либо иной представитель на основании доверенности. В соответствии с указанной нормой Закона, действительно Субботина Р.Г. является представителем Ливанского АО «Med.Concept S.A.L.», однако, она должна действовать в рамках полномочий, предоставленных ей участником.

Необходимо отметить, что из-за бесконечных судебных тяжб ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) не может в установленном законом порядке образовать исполнительный орган, что явно блокирует деятельность товарищества.

Как видно из содержания доверенности от 29 января 2015 года, выданной участником «Ливанское АО «Med.Concept S.A.L.» представителю, в полномочия Субботиной Р.Г. помимо решения таких вопросов как участие в судах, предъявление исков и т.п. входит и решение вопросов, отнесенных Законом к компетенции исполнительного органа товарищества, что недопустимо, по изложенным в настоящем постановлении основаниям.

Кроме того, на момент проведения вышеуказанных собраний и принятия решений представителем Субботиной Р. Г. действовал договор о доверительном управлении имуществом от 31 января 2013 года, заключенный между Голобоковой И.А. и Ливанским АО «Med.Concept S.A.L.». Участники товарищества не могли предположить, что в последующем договор будет признан недействительным. Указанное обстоятельство, исключало возможность передачи вторым участником товарищества «Ливанское АО «Med.Concept S.A.L.» 75% доли участия в ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) в нарушение условия договора доверительного управления представителю Субботиной P.M. Несмотря на указанные обстоятельства, Субботина P.M. во всех проведенных общих собраниях представляла себя как представитель, владеющей 75% долей участия, что противоречат вышеуказанным нормам Закона, а также не соответствует фактическим обстоятельствам дела.

Согласно статье 886 ГК РК в период действия договора доверительного управления имуществом учредитель доверительного управления не вправе осуществлять какие-либо действия в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении, если иное не установлено законодательными актами Республики Казахстан или указанным договором. Вышеуказанный факт является одним из доказательств правомерности выводов суда апелляционной коллегии об отсутствии полномочий представителя Субботиной P.M. на созыв, голосование и проведение общих собраний.

С учетом изложенных обстоятельств, коллегия считает, что общие собрания от 26 февраля 2015 года и от 15 июля 2015 года проведенные участником Голобоковой И.А., владеющей долей участия в товариществе размере 25%, и долей товарищества в размере 75% в доверительном управлении на момент проведения общих собраний проведены на законных основаниях. Изучение и анализ оспариваемых решений принятых на общих собраниях показали, что собрания в основном проводились по вопросу образования исполнительного органа, прекращения его полномочий, что является важной и основной частью в деятельности товарищества. Отмечается, что не решение данного вопроса в установленном законом порядке, бесконечные созывы, проведение этих собраний Субботиной P.M. породило множество исков, что привело в конечном итоге к блокированию деятельности товарищества, соответственно, нарушению прав участника Голобоковой И.А Принимаемые по предъявленным искам меры обеспечительного характера, также парализует деятельность товарищества. В частности, в целях обеспечения иска «Ливанское АО «Med.Concept S.A.L.» о признании договора доверительного управления недействительным было незаконно приостановлено действие данного договора определением районного суда от 20 февраля 2015 года. Указанное определение суда определением апелляционной судебной коллегии от 10 апреля 2015 года в части приостановления действия договора было отменено. Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют, что представитель Ливанское АО «Med.Concept S.A.L.» Субботина P.M. действовала недобросовестно.

26 февраля 2015 года, проведенным вторым участником товарищества Голобоковой И.А. собрании приняты следующие решения:

1) Считать полномочия Каменовой Л.Г. в качестве исполняющего обязанности директора ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Конце пт.КЗ) недействительными с 19 февраля 2015 года, то есть со дня наделения ее такими полномочиями нелегитимным внеочередным общим собранием участников товарищества от 19 февраля 2015 года; Назначить на должность директора ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Голобокову И.А.;

2) Ввиду срыва проведения общего собрания в части оценки результатов работы за год и во исполнение действующих норм Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» обязать исполнительный орган товарищества созвать следующее очередное собрание участников для подведения итогов года на 20 марта 2015 года;

3) Обязать действующего директора товарищества (по регистрационным данным налогового органа и органа юстиции) передать все учредительные документы ТОО «Med Concept.ICZ» (Мед Концепт.КЗ) вновь назначенному директору Голобоковой И.А. или ее представителю Кожахметову К.С. в течение трех рабочих дней по акту приема-передачи;

4) Рекомендовать исполнительному органу расторгнуть трудовые отношения с главным бухгалтером ТОО «Med Concept. KZ» (Мед Концепт.КЗ) Сейдуановой А. с назначением временно исполняющим обязанности главного бухгалтера другого лица.

Из решения суда следует, что основанием для признания недействительным данного оспариваемого решения очередного общего собрания является нарушение порядка извещения участника Ливанского АО «Med.Concept S.A.L.» о проводимом 26 февраля 2015 года очередном общем собрании участников ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ), т.е. представителя Субботиной P.M. Однако, по указанным в настоящем постановлении основаниям, данный вывод суда является ошибочным. Поскольку, представитель Субботина P.M. не владеет 75% долей участия в товариществе, то необходимость ее в извещении о предстоящем собрании, за отсутствием у нее полномочий на проведение собраний, голосования, принятие решений по результатам проведенных собраний, не имелась.

Указанное обстоятельство подтверждается тем, что участником -Ливанским АО «Med.Concept S.A.L.» 3 декабря 2015 года дополнением к доверенности от 29 января 2015 года полномочия Субботиной P.M. были расширены. Впредь Субботина P.M. уполномочена представлять интересы участника АО, участвовать на общих собраниях товарищества, подписывать извещения, принимать участие в голосовании. Также выносить вопросы на голосование, принимать участие в обсуждении, подписывать протокол общего собрания, издавать и подписывать прочие документы, касающиеся принятия решения о принудительном выкупе 25% доли у участника Голобоковой И.А. и т.п. Коллегия полагает, что данное расширение полномочий Субботиной P.M. связано с признанием недействительным договора доверительного управления, и вызвана необходимостью обеспечения участия второго участника в управлении делами товарищества.

Необходимо отметить, что расширение полномочий Субботиной P.M. не означает о переходе 75% доли участника Ливанского АО «Med.Concept S.A.L.» к ней. Отчуждение (продажа), уступка, переход доли участника в имуществе товарищества должны производиться с соблюдением требований, установленных статьями 29-33 Закона. Поэтому, коллегия считает, что согласно доверенности от 29 января 2015 года и дополнения к доверенности от 3 декабря 2015 года полномочия представителя Субботиной P.M. ограничены, она вправе выступать лишь в качестве представителя участника товарищества-юридического лица, в рамках тех полномочий, предоставленных ей участником и не более. Поэтому, утверждения представителя Субботиной P.M. о том, что Субботина P.M. владеет 75% долей участия в товариществе, не соответствует материалам и фактическим обстоятельствам дела, также противоречит требованиям Закона.

Далее, судом при признании недействительным решения очередного общего собрания от 26 февраля 2015 года за основу принято решение районного суда № 2 Алмалинского района г. Алматы от 11 июня 2015 года, вступившего в законную силу 6 ноября 2015 года, в соответствии с которым договор доверительного управления признан недействительным. Однако, данное обстоятельство не может повлиять на законность проведенного очередного общего собрания, поскольку на момент вынесения решения договор доверительного управления действовал и имел юридическую силу.

Согласно протоколу заседания участника и исполнительного органа ТОО «MedConcept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 15 июля 2015 года, проведенном участником и исполнительным органом товарищества Голобоковой И.А., на данном заседании приняты следующие решения:

Считать незаконными и потому недействительным решение (протокол) внеочередного общего собрания участников ТОО «MedConcept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 24 апреля 2015 года;

Возобновить и подтвердить полномочия Голобоковой И.А. в должности директора ТОО «MedConcept.KZ» (Мед Концепт.КЗ);

Уполномочить заместителя директора ТОО «MedConcept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Ишутина В.Ю. на извещение уполномоченных государственных органов об исполнительном органе товарищества.

По указанным в настоящем постановлении основаниям, коллегия считает, что нет оснований для признания недействительным решения общего собрания от 15 июля 2015 года. Кроме того, указанные собрания проводились из-за неправомерных действий представителя Субботиной P.M., которая действовала за рамками предоставленных ей полномочий.

Согласно статье 50 Закона, решение общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью, принятое с нарушением порядка проведения общего собрания и принятия решений, установленного настоящим Законом, уставом товарищества или правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность товарищества, равно как и решение общего собрания, противоречащее закону либо уставу товарищества, в том числе решение, нарушающее права участника товарищества, может быть признано судом недействительным полностью или частично по заявлению участника товарищества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

В соответствии со статьей 427 ГПК РК, основаниями к отмене либо изменению решения суда в апелляционном порядке являются неправильное определение и выяснение круга обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела.

Судом первой инстанции при принятии решения по делу такие нарушения допущены.

При указанных обстоятельствах, решение суда первой инстанции, удовлетворившее требования участника ТОО «Med Concept. KZ» (Мед Концепт.КЗ) Ливанского АО «Med.Concepts.A.L.» к участнику ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Голобоковой И.А., ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) о признании недействительными решений, принятых на внеочередном общем собрании участников ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) от 26 февраля 2015 года, и от 15 июля 2015 года является незаконным и в этой части подлежит отмене. В удовлетворении вышеуказанных требований участника ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Ливанского АО «Med.Concept S.A.L.» к участнику ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Голобоковой И.А.. ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) следует отказать. В остальной части решение суда оставить без изменения.

Руководствуясь статьями 423-427 ГПК РК апелляционная судебная коллегия.

ПОСТАНОВИЛА:

Решение специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 9 марта 2016 года изменить, отменить решение суда в части удовлетворения встречных исковых требований участника ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Ливанского АО «Med.Concept S.A.L.» с вынесением в этой части нового решения об отказе в иске. Отказать в удовлетворений встречных исковых требований участника ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Ливанского АО «Med.Concept S.A.L.» к участнику ТОО «Med Concept.KZ» (Мед Концепт.КЗ) Голобоковой И.А. о признании недействительными решений общих собраний от 26 февраля и 15 июля 2015 года. В остальной части решение суда оставить без изменения.

Апелляционную жалобу участника Голобоковой И.А. удовлетворить.

Последствия невнесения вклада в уставной капитал;

Последствия нарушения порядка общего собрания ТОО;

Отмена государственной регистрации и ликвидации ТОО

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

06 января 2016 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы в составе председательствующего судьи Койшибаевой А.С., при секретаре судебного заседания Майрихове Р., с участием представителя истца Гольцева Е.В., действующего на основании доверенности, представителя ответчика директора ТОО «АВАК-Казахстан LTD» Вербицкой И.В., действующей на основании Устава, представителя третьего лица на стороне ответчика, не заявляющего самостоятельные требования, Департамента юстиции г. Алматы, Акылбековой А.А., действующей на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПК «Алтай» к ТОО «АВАК-Казахстан LTD» о признании недействительным решения общего собрания, отмене государственной перерегистрации и ликвидации,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с вышеназванным иском, мотивируя свои требования тем, что решением общего собрания участников № 24 от 30.10.2001 года из состава участников ТОО «АВАК-Казахстан LTD» были исключены участники товарищества Суховеева Л.В. и МЧП «Казахстан». Истец, считает, что оставшиеся участники товарищества Вербицкий В.А., Вербицкая И.В., приняли указанное решение незаконно и впоследствии совершили ряд юридически значимых действий, незаконно завладев имуществом, принадлежащим ПК «Алтай», в связи с чем он является заинтересованным лицом. Основаниями незаконности проведения собрания и принятия на нем решений истец мотивирует тем, что в протоколе общего собрания № 24 отсутствуют сведения о явке участников, размере их долей, о констатации наличия кворума на общем собрании, избрании председателя и секретаря, и подпись председателя общего собрания. Кроме того, указывает, что участники, принявшие оспариваемое решение, в совокупности владели 50% доли участия в уставном капитале, в то время как согласно уставу товарищества оспариваемое решение требует наличия кворума в 60% голосов, функции председателя общего собрания были незаконно возложены на исполнительный орган товарищества. Ввиду того, что, по мнению истца, решение, принятое общим собранием от 30.10.2001 года, является незаконным, он считает, что последующая перерегистрация от 25.04.2014 года также является незаконной как правовое последствие незаконности перерегистрации от 01.11.2001 года, а факт того, что уставный капитал товарищества не был сформирован в течение одного года со дня регистрации товарищества, истец также считает основанием для ликвидации товарищества. В связи с изложенным истец просит суд восстановить срок на подачу искового заявления, признать недействительным и не имеющим юридической силы решения общего собрания ТОО»АВАК-Казахстан LTD», оформленные протоколом № 24 от 30.10.2001 года, применить правовые последствия признания недействительности решений общего собрания ТОО «АВАК-Казахстан LTD» от 30.10.2001 года, отменить государственную перерегистрацию ТОО»АВАК-Казахстан LTD» от 01.11.2001 года и от 24.05.204 года, ликвидировать ТОО «АВАК-Казахстан LTD».

В судебном заседании представитель истца уточнил исковые требования, просил суд признать недействительными и не имеющими юридической силы решения общего собрания ТОО «АВАК-Казахстан LTD», оформленные протоколом № 24 от 30.10.2001 года, применить правовые последствия признания недействительности решений общего собрания ТОО «АВАК-Казахстан LTD» от 30.10.2001 года, отменить государственную перерегистрацию ТОО «АВАК-Казахстан LTD» от 01.11.2001 года и от 25.04.2014 года, ликвидировать ТОО «АВАК-Казахстан LTD», приведя доводы, указанные в исковом заявлении.

Представитель ответчика в судебном заседании иск не признала, просил в удовлетворении иска отказать, в качестве возражений указав, что ТОО «АВАК-Казахстан LTD» было создано в феврале 1998 года, в состав учредителей которого вошли Вербицкий В.А., Вербицкая И.В., Суховеева Л.В., МЧП «Казахстан». На основании решения Бостандыкского районного суда № 2 г. Алматы от 30.10.2001 года решением участников товарищества, принятом на общем собрании от 30.10.2001 года, из состава участников товарищества были выведены участники Суховеева Л.В. и МЧП «Казахстан», вследствие чего была произведена перерегистрация товарищества в органах юстиции, что свидетельствует о том, что действия оставшихся участников товарищества соответствовали действовавшему на тот момент законодательству. Сами выбывшие участники оспариваемое истцом решение не обжаловали в установленные законом сроки, равно как и до настоящего времени, истец же в их число не входил, в связи с чем просит суд применить срок исковой давности и отказать в удовлетворении иска.

Представитель третьего лица на стороне ответчика, не заявляющего самостоятельные требования на предмет спора, в судебном заседании пояснил, что ТОО «АВАК-Казахстан LTD» было зарегистрировано в Управлении юстиции гАлматы 24.02.1998 года, при представлении документов на регистрацию товарищества документы соответствовали требованиям законодательства, в последующем органами юстиции проверка формирования уставного капитала в полном объеме не проверяется, при перерегистрации товарищества от 01.11.2001 года также все предоставленные документы соответствовали предъявляемым требованиям, вследствие чего считает, что при совершении всех регистрационных действий в отношении ТОО «АВАК-Казахстан LTD» какие-либо нарушения со стороны регистрирующего органа отсутствовали.

Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, оценив представленные доказательства, приходит к следующему.

Согласно материалам дела, ТОО «АВАК-Казахстан LTD» создано на основании решения общего собрания учредителей от 09.02.1998 года и зарегистрировано Управлением юстиции г. Алматы на основании приказа № 1754 от 24.02.1998 года.

Общим собранием учредителей ТОО «АВАК-Казахстан LTD» в связи с вступлением в законную силу решения Бостандыкского районного суда № 2 г. Алматы было принято решение, оформленное протоколом № 16 от 31.10.2001 года, о выводе из состава учредителей Суховеевой Л. и МЧП «Казахстан», как неосуществивших выплату своей доли в оплату уставного капитала, перераспределении долей выбывших учредителей, утверждении устава и учредительного договора в новой редакции.

В соответствии с принятыми решениями, оформленными протоколом № 16, Управлением юстиции г. Алматы на основании приказа № 15517 от 01.11.2001 года была произведена перерегистрация товарищества ввиду изменения состава участников товарищества на основании решения Бостандыкского районного суда г. Алматы о признании учредителей Суховеевой Л.В. и МЧП «Казахстан» несостоявшимися.

В связи со смертью участника товарищества Вербицкого В.А., оставшимся единственным участником товарищества Вербицкой И.В., принявшей согласно свидетельству о праве на наследство по закону 51% доли участия в уставном капитале ТОО «АВАК-Казахстан LTD», на основании решения единственного участника товарищества от 22.04.2014 года Управлением юстиции Турксибского района г. Алматы произведена перерегистрация товарищества в связи с изменением состава участников товарищества на основании приказа № 330 от 25.04.2014 года.

Согласно учредительным документам товарищества, единственным участником и руководителем товарищества является Вербицкая Ирина Викторовна.

Истец в обоснование доводов иска о ликвидации товарищества указывает на невыполнение участниками товарищества требований закона о формировании уставного капитала товарищества в установленные законом сроки, что подтверждается решением Бостандыкского районного суда № 2 г. Алматы, которым установлен факт невнесения выбывшими участниками своих вкладов в уставный капитал товарищества.

Между тем, указанные доводы не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Так, согласно п.2 ст.24 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) в срок, установленный решением общего собрания, все участники должны полностью внести вклад в уставный капитал товарищества. Такой срок не должен превышать одного года со дня регистрации товарищества.

Как следует из материалов дела, решением Бостандыкского районного суда № г. Алматы от 15.10.2001 года по гражданскому делу по иску ТОО «АВАК-Казахстан LTD» к Суховеевой Л.В., МЧП «Казахстан» о признании учредительства несостоявшимся, вступившим в законную силу 30.10.2001 года, постановлено удовлетворить исковые требования ТОО «АВАК-Казахстан LTD» к Суховеевой Л. и МЧП «Казахстан» о признании учредительства несостоявшимся в связи с невыполнением обязательства по внесению вклада в уставный капитал товарищества. Указанным решением суда установлен факт внесения вкладов в уставный капитал ТОО «АВАК-Казахстан LTD» со стороны участников Вербицкого В. и Вербицкой И.

В силу пункта 4 ст.24 Закона по решению общего собрания товарищества доля или ее часть, не внесенная участником в установленный срок, может быть распределена между остальными участниками в порядке, предусмотренном пунктом 1 ст. 31 Закона (с соблюдением права преимущественной покупки) или учредительными документами товарищества, либо предложена для приобретения третьим лицам.

Во исполнение указанной нормы, поскольку факт невнесения участниками Суховеевой Л. и МЧП «Казахстан» в уставный капитал товарищества был установлен вышеуказанным решением суда, оставшимися участниками товарищества было принято решение о распределении между ними долей участия в уставном капитале, невнесенных выбывшими участниками.

Так, согласно протоколу общего собрания учредителей ТОО «АВАК-Казахстан LTD» № 16 от 31.10.2001 года, ввиду отсутствия заявлений о выкупе долей либо о внесении доли в уставный капитал от других лиц, и поступления заявлений от Вербицкого В.И. и Вербицкой И.В. о выкупе доли выбывших участников и внесении денежного выражения в кассу товарищества, участниками Вербицким В. и Вербицкой И. принято решение о распределении долей неоплаченных долей в следующем порядке: Вербицкий В.А. - 321 300 тенге - 51%, Вербицкая И.В. - 308 700 тенге - 49%.

Таким образом, доводы истца о том, что факт невнесения выбывшими участниками оплаты своих долей участия в уставном капитале, установленный вышеуказанным решением суда № 2 Бостандыкского района г. Алматы, подтверждает, что уставный капитал товарищества не был сформирован в установленные законом сроки, что является основанием для ликвидации, являются необоснованными.

Кроме того, в силу пункта 3 ст.25 Закона, согласно которому при превышении заявленного уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью над фактическим уставным капиталом участники товарищества субсидиарно несут перед кредиторами солидарную ответственность по долгам товарищества в сумме, превышающей уставный капитал над собственным капиталом, факт несоответствия заявленного уставного капитала фактически сформированному допускается с применением правовых последствий, предусмотренных указанной нормой, но не является основанием для ликвидации товарищества.

Также исковые требования истца о ликвидации товарищества не основаны на ст. 68 Закона, которой не предусмотрено такое основание для ликвидации товарищества с ограниченной ответственностью как не формирование уставного капитала в сроки, установленные законом, равно как истцом и не был доказан факт того, что неформирование уставного капитала затронуло его интересы как кредитора товарищества.

В связи с изложенным исковые требования истца о ликвидации товарищества являются необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

В части исковых требований о признании решений, принятых общим собранием участников ТОО «АВАК-Казахстан LTD» протоколом № 24 от 30.10.2001 года суд приходит к следующему.

Согласно п.п.1) п.1. ст. 11 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) участники товарищества с ограниченной ответственностью вправе участвовать в управлении делами товарищества в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом товарищества.

В соответствии со ст. 50 Закона, а также согласно п. 12 Нормативного постановления Верховного Суда РК «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 10.07.2008 года № 2, решение общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью, принятое с нарушением порядка проведения общего собрания и принятия решений, установленного настоящим Законом, уставом товарищества или правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность товарищества, равно как и решение общего собрания, противоречащее закону либо уставу товарищества, в том числе решение, нарушающее права участника товарищества, может быть признано судом недействительным полностью или частично по заявлению участника товарищества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

Как следует из указанной нормы, перечень лиц, обладающих правом обжалования решений общего собрания участников товарищества, ограничен кругом участников товарищества, не принимавших участия в голосовании или голосовавших против оспариваемого решения.

Судом установлено, что истец не является и никогда не являлся участником ТОО «АВАК-Казахстан LTD», в связи с чем в круг лиц, имеющих право оспаривания решений, принятых общим собранием участников ТОО «АВАК-Казахстан LTD», не входит, а следовательно, является ненадлежащим истцом по настоящему исковому требованию.

Ввиду указанного и доводы истца о нарушении порядка созыва собрания, его проведения, порядка принятия решений, порядка перераспределения долей, являются необоснованными, равно как и ходатайство о восстановлении срока на подачу искового заявления, поскольку срок исковой давности подлежит применению в отношении права на удовлетворение иска, а не его подачи.

Кроме того, судом учтено и то обстоятельство, что основанием для перерегистрации товарищества 01.11.2001 года явилось решение участников товарищества, оформленное протоколом № 16 от 31.10.2001 года, а не протоколом № 24 от той же даты, что подтверждается материалами регистрационного дела товарищества.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о необоснованности исковых требований о признании решений общего собрания, оформленных протоколом № 24 от 30.10.2001 года, в связи с чем они не подлежат удовлетворению.

Ввиду отсутствия оснований для удовлетворения исковых требований о признании решений, оформленных протоколом общего собрания № 24 от 30.10.2001 года, не подлежат применению и правовые последствия в виде отмены перерегистраций товарищества от 01.11.2001 года и от 25.04.2014 года.

Судом в ходе судебного разбирательства были исследованы документы, являющиеся основанием для оспариваемых перерегистраций с истребованием регистрационных дел товарищества с Управления юстиции Турксибского района г. Алматы, в ходе чего доводы иска также не нашли своего подтверждения.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 223-226 ГПК Республики Казахстан,

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ПК «Алтай» к ТОО «АВАК-Казахстан LTD» о признании недействительным решения общего собрания, отмене государственной перерегистрации и ликвидации отказать.

Решение может быть обжаловано и (или) опротестовано в апелляционную судебную коллегию Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Порядок изменения наименования юридического лица;

Принятие новой редакции Устава учреждения

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

09 февраля 2016 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы под председательством судьи Салимбаевой К.Н., при секретаре судебного заседания Сайлауұлы С., с участием представителя истца Скляровой О.Г., представителя ответчика Кисилевой И.А., представителя ответчика и третьего лица Акишева Б А., представителя ответчика Департамента юстиции г. Алматы Даулетовой Ж.Н.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску участника ТОО «Международная Академия Бизнеса» Саматдин А. к исполнительному органу ТОО «Международная Академия Бизнеса» первому руководителю (президенту) Кожахметову А.Б., Департаменту юстиции города Алматы о признании незаконным решения единственного учредителя Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» от 22 сентября 2015 года, подписанного Кожахметовым А.Б., об изменении наименования, принятии в новой редакции устава Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет»; о признании незаконной перерегистрации от 08 октября 2015 года в органах юстиции города Алматы Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет»; о признании незаконным решения внеочередного общего собрания ТОО «Международная Академия Бизнеса» от 16 ноября 2015 года в части одобрения решения единственного учредителя Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Meнеджмент Университет» от 22 сентября 2015 года, подписанного Кожахметовым А.Б., об изменении наименования, принятии в новой редакции устава Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» и его регистрации в органах юстиции.

УСТАНОВИЛ:

Участник ТОО «Международная Академия Бизнеса» Саматдин А. обратился в суд с иском (с учетом изменений и дополнений) к исполнительному органу ТОО «Международная Академия Бизнеса» первому руководителю (президенту) Кожахметову А.Б., Департаменту юстиции города Алматы о признании незаконным решения единственного учредителя Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» (далее - НОУ «Алматы Менеджмент Университет») от 22 сентября 2015 года, подписанного Кожахметовым А.Б., об изменении наименования, принятии в новой редакции устава НОУ «Алматы Менеджмент Университет»; о признании незаконной перерегистрации от 08 октября 2015 года в органах юстиции города Алматы НОУ «Алматы Менеджмент Университет»; о признании незаконным решения внеочередного общего собрания ТОО «Международная Академия Бизнеса» от 16 ноября 2015 года в части одобрения решения единственного учредителя НОУ «Алматы Менеджмент Университет» от 22 сентября 2015 года, подписанного Кожахметовым А.Б., об изменении наименования, принятии в новой редакции устава НОУ «Алматы Менеджмент Университет» и его регистрации в органах юстиции, мотивируя заявленные требования тем, что данные решения приняты с нарушением уставной компетенции, что подтверждается постановлением кассационной судебной коллегии Алматинского городского суда от 30 сентября 2015 года.

В судебном заседании представитель истца Склярова О.Г. исковые требования участника ТОО «Международная Академия Бизнеса» Саматдин А. поддержала и просила их удовлетворить в полном объеме.

Представители ответчика исполнительного органа ТОО «Международная Академия Бизнеса» первого руководителя (президента) Кожахметова А.Б. Кисилева И.А. и Акишев Б.А. в судебном заседании исковые требования участника ТОО «Международная Академия Бизнеса» Саматдин А. не признали и просили отказать в их удовлетворении полностью по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Представитель третьего лица НОУ «Алматы Менеджмент Университет», не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, Акишев Б.А. исковые требования участника ТОО «Международная Академия Бизнеса» Саматдин А. не признал и просил отказать в их удовлетворении полностью по основаниям, изложенным в отзыве исполнительного органа ТОО «Международная Академия Бизнеса» на исковое заявление.

Представитель ответчика Департамента юстиции города Алматы Даулетова Ж.Н. в судебном заседании исковые требования участника ТОО «Международная Академия Бизнеса» Саматдин А. не признала и просила отказать в их удовлетворении полностью по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Третье лицо, привлеченное истцом к участию в деле, Кунаев М.Г. на судебное заседание не явился. В поступившем в суд заявлении Кунаев М.Г. просил дело рассмотреть без его участия в качестве третьего лица, кроме того, просил принять во внимание, что он не намерен вступать в дело как третья сторона, не заявляющая самостоятельных требований на предмет спора.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав представленные доказательства в отдельности и в их совокупности, определив обстоятельства, подлежащие доказыванию для объективного рассмотрения данного дела, приходит к следующему.

В соответствии со статьей 72 ГПК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

Согласно части 2 статьи 224 ГПК суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были представлены сторонами и исследованы в судебном заседании.

В силу части 2 статьи 225 ГПК суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.

Судом установлено, что ТОО «Международная академия бизнеса» является учредителем НОУ «Алматы Менеджмент Университет».

В свою очередь, истец Саматдин А. является участником ТОО «Международная академия бизнеса» с долей участия в 27% в уставном капитале.

Согласно решению единственного учредителя НОУ «Алматы Менеджмент Университет» в лице Президента Кожахметова А.Б. от 22 сентября 2015 года решено изменить наименование НОУ «Алматы Менеджмент Университет» на Учреждение образования «Алматы Менеджмент Университет»; внести в устав НОУ «Алматы Менеджмент Университет» изменения путем принятия устава Учреждения образования «Алматы Менеджмент Университет» в новой редакции; осуществить государственную перерегистрацию Учреждения образования «Алматы Менеджмент Университет» в уполномоченном государственном органе с целью внесения изменений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Таким образом, данное решение единственного учредителя НОУ «Алматы Менеджмент Университет» принято единолично исполнительным органом ТОО «Международная академия бизнеса» Кожахметовым А.Б.

Данные обстоятельства в судебном заседании сторона ответчиков не оспаривала.

Согласно приказу Управления юстиции Бостандыского района Департамента юстиции города Алматы № 3227 от 08 октября 2015 года произведена перерегистрация НОУ «Алматы Менеджмент Университет» в связи со сменой наименования на Учреждение образования «Алматы Менеджмент Университет».

Вместе с тем, в соответствии с частью 2 статьи 76 ГПК обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением или постановлением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Такие обстоятельства не доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых участвуют те же лица.

Так, постановлением кассационной судебной коллегии Алматинского городского суда от 30 сентября 2015 года по гражданскому делу по иску Саматдин А. к НОУ «Алматы Менеджмент Университет», исполнительному органу ТОО «Международная академия бизнеса», Управлению юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы о признании незаконным устава НОУ «Алматы Менеджмент Университет», отмене перерегистрации Некоммерческого образовательного учреждения «Международная Академия Бизнеса» (далее - НОУ «Международная Академия Бизнеса») в Некоммерческое образовательное учреждение «Алматы Менеджмент Университет» (далее - НОУ) от 23 мая 2014 года, обязании Управления юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы внести соответствующие изменения в государственный регистр юридических лиц и уведомить соответствующие органы об их внесении, признании действий исполнительного органа ТОО «Международная академия бизнеса» Кожахметова А.Б. превышением возложенных полномочий, признании незаконным решения единственного учредителя НОУ «Международная академия бизнеса» от 23 апреля 2014 года, признании незаконными п.п. 5 п. 7.2, п. 7.8, п.п. 2 п. 7.44, п. 7.54 Устава НОУ «Алматы Менеджмент Университет», признании незаконными п.п. 5 п. 7.2, п. 7.7, п. 7.9, п.п. 1 п. 7.46, п.п 7.48 Устава НОУ «Международная академия бизнеса» от 01 февраля 2012 года; по иску Кунаева P.M. к исполнительному органу ТОО «Международная академия бизнеса», Управлению юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы о признании незаконным устава НОУ «Алматы Менеджмент Университет», отмене перерегистрации НОУ «Международная Академия Бизнеса» в НОУ «Алматы Менеджмент Университет» от 23 мая 2014 года, обязании Управления юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы внести соответствующие изменения в государственный регистр юридических лиц и уведомить соответствующие органы об их внесении, признании действий исполнительного органа ТОО «Международная академия бизнеса» Кожахметова А.Б. превышением возложенных полномочий установлено, что для изменения наименования НОУ как и для внесения изменений в устав НОУ требуется решение учредителя ТОО «Международная академия бизнеса», принятое на общем собрании участников товарищества, а не решение исполнительного органа. При этом решение о регистрации устава НОУ в новой редакции принято единолично исполнительным органом ТОО «Международная Академия Бизнеса» с превышением полномочий, предусмотренных уставом товарищества.

При таких обстоятельствах суд считает обоснованным и подлежащим удовлетворению исковое заявление участника ТОО «Международная Академия Бизнеса» Саматдин А. к исполнительному органу ТОО «Международная Академия Бизнеса» первому руководителю (президенту) Кожахметову А.Б., Департаменту юстиции города Алматы в части требований о признании незаконным решения единственного учредителя Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» от 22 сентября 2015 года, подписанного Кожахметовым А.Б., об изменении наименования, принятии в новой редакции устава Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет», а также о признании незаконной перерегистрации от 08 октября 2015 года в органах юстиции города Алматы Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет», поскольку исполнительным органом ТОО «Международная Академия Бизнеса» превышены полномочия, определенные по уставу.

Вместе с тем, суд считает необходимым отказать в удовлетворении искового заявления участника ТОО «Международная Академия Бизнеса» Саматдин А. в части требований о признании незаконным решения внеочередного общего собрания ТОО «Международная Академия Бизнеса» от 16 ноября 2015 года в части одобрения решения единственного учредителя Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» от 22 сентября 2015 года, подписанного Кожахме-товым А.Б., об изменении наименования, принятии в новой редакции устава Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» и его регистрации в органах юстиции, поскольку истцом требования предъявлены к ответчику исполнительному органу ТОО «Международная Академия Бизнеса» первому руководителю (президенту) Кожахметову А.Б., то есть к ненадлежащему ответчику, так как истец оспаривает законность решения общего собрания участников товарищества, а не решение исполнительного органа товарищества. При этом ответчиком по данному требованию должно выступать непосредственно ТОО «Международная Академия Бизнеса».

Таким образом, исковые требования участника ТОО «Международная Академия Бизнеса» Саматдин А. к исполнительному органу ТОО «Международная Академия Бизнеса» первому руководителю (президенту) Кожахметову А.Б., Департаменту юстиции города Алматы о признании незаконным решения единственного учредителя Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» от 22 сентября 2015 года, подписанного Кожахметовым А.Б., об изменении наименования, принятии в новой редакции устава Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет»; о признании незаконной перерегистрации от 08 октября 2015 года в органах юстиции города Алматы Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет»; о признании незаконным решения внеочередного общего собрания ТОО «Международная Академия Бизнеса» от 16 ноября 2015 года в части одобрения решения единственного учредителя Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» от 22 сентября 2015 года, подписанного Кожахметовым А.Б., об изменении наименования, принятии в новой редакции устава Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» и его регистрации в органах юстиции - подлежат частичному удовлетворению.

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить частично исковые требования участника ТОО «Международная Академия Бизнеса» Саматдин А. к исполнительному органу ТОО «Международная Академия Бизнеса» первому руководителю (президенту) Кожахметову А.Б., Департаменту юстиции города Алматы о признании незаконным решения единственного учредителя Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» от 22 сентября 2015 года, подписанного Кожахметовым А.Б., об изменении наименования, принятии в новой редакции устава Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет»; о признании незаконной перерегистрации от 08 октября 2015 года в органах юстиции города Алматы Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет»; о признании незаконным решения внеочередного общего собрания ТОО «Международная Академия Бизнеса» от 16 ноября 2015 года в части одобрения решения единственного учредителя Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» от 22 сентября 2015 года, подписанного Кожахметовым А.Б., об изменении наименования, принятии в новой редакции устава Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» и его регистрации в органах юстиции.

Признать незаконным решение единственного учредителя Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» от 22 сентября 2015 года, подписанное Кожахметовым А.Б., об изменении наименования, принятии в новой редакции устава Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет».

Признать незаконной перерегистрацию Некоммерческого образовательного учреждения «Алматы Менеджмент Университет» в органах юстиции города Алматы от 08 октября 2015 года.

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований участника ТОО «Международная Академия Бизнеса» Саматдин А.

Решение может быть обжаловано, опротестовано в апелляционном порядке в апелляционную судебную коллегию по гражданским и административным делам Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Порядок досрочного прекращения полномочий директора ТОО;

Возложение обязанности передать подлинники документов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

31 августа 2016 года г. Алматы

Апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Алматинского городского суда в составе председательствующего судьи Айтимовой Г.С., судей Адильбаевой P.M., Бариевой Т.А., с участием представителя истца Нургожиной Б.Г. действующей на основании ордера от 11.07.2016 г. . 31 августа 2016 года.

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении Алматинского городского суда гражданское дело по иску Тшановой Ж.А. к Медетовой A.M. о возложении обязанности передать подлинник рукописного текста с подписями участников протокола внеочередного собрания участников ТОО «Интеллект 4 G Казахстан» от 11 декабря 2015 года, подлинники следующих документов: устава ТОО «Интеллект 4 G Казахстан», справки о государственной перерегистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС., протоколов общего собрания участников за период 19.06.2013 года по настоящее время, журнала регистрации протоколов общего собрания участников за период 19.06.2013 года по настоящее время, первичных бухгалтерских и финансовых документов, оборотно-сальдовых ведомостей, карточек счетов, кадровых документов, утвержденного штатного расписания и штатной расстановки, а также подлинники всех имеющихся в ее распоряжении документов, касающихся деятельности товарищества, поступившее по апелляционной жалобе истца на решение Специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 13 июня 2016 года.

УСТАНОВИЛА:

Вышеуказанные требования предъявлены в связи с тем, что внеочередным общим собранием участников ТОО «Интеллект 4 G Казахстан» 11 декабря 2015 года принято решение о досрочном прекращении полномочий директора Медетовой A.M., исполнительным органом - директором избрана Тшанова Ж.А.

Секретарем внеочередного общего собрания участников была избрана Медетова A.M., которая собственноручно составляла протокол на 9 листах. По итогам собрания истец и ответчик поставили свои подписи на рукописном тексте протокола о принятых решениях. После собрания Медетова A.M. обещала отпечатать текст внеочередного общего собрания и вернуть истцу документ. При этом истец получила копию рукописного протокола.

На неоднократные устные и письменные требования о предоставлении подлинника текста протокола внеочередного общего собрания от 11 декабря 2015 года ответчик не желает добровольно предоставить истцу требуемый документ.

Кроме того, истец обратилась 29 декабря 2015 года к ответчику с письменным заявлением по возврату всех правоустанавливающих документов на ТОО «Интеллект 4G Казахстан», однако ответчик Медетова A.M. не желает самостоятельно возвращать документы товарищества и указанный подлинник протокола внеочередного общего собрания от 11 декабря 2015 года.

Решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 13 июня 2016 года в удовлетворении исковых требований отказано.

В апелляционной жалобе истец, не соглашаясь с решением суда, просит отменить данный судебный акт, с вынесением нового решения об удовлетворении иска по доводам, изложенным в апелляционной жалобе.

Заслушав доклад председательствующего судьи, пояснения представителя истца, поддержавшей доводы апелляционной жалобы, исследовав материалы дела, апелляционная судебная коллегия считает, что обжалуемое решение подлежит отмене по следующим основаниям.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении иска, указывает, что решения о досрочном прекращении полномочий директора Медетовой A.M. и избрании исполнительным органом - директором Тшановой Ж.А. общим собранием участников ТОО «Интеллект 4 G Казахстан» не приняты.

Данное утверждение не соответствует протоколу внеочередного общего собрания участников ТОО «Интеллект 4 G Казахстан» от 11.12.2015 г., в котором по результатам рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа директора ТОО было принято решение председателя общего собрания Тшановой Ж.А. освободить от должности директора ТОО Медетову A.M., и изложено мнение Медетовой A.M. не освобождать от должности директора Медетову A.M.

По второму вопросу повестки дня об избрании нового единоличного исполнительного органа - директора ТОО принято решение председательствующего собрания Тшановой Ж.А. избрать исполнительным органом директором Тшанову Ж.А. Медетова A.M. голосовала против, поскольку, решения общего собрания не принято. Решение председательствующего не является решением общего собрания участников ТОО.

Далее повторно зафиксировано, что Тшановой Ж.А. принято решение как председателя избрать нового единоличного исполнительного органа директора ТОО «Интеллект 4 G Казахстан» Тшанову Ж.А.

Таким образом, председателем собрания было принято решение о досрочном прекращении полномочий директора Медетовой A.M. и избрании исполнительным органом - директором Тшанову Ж.А. Поскольку, данное решение не было оспорено и имеет силу, то оснований для отказа в удовлетворении иска не имелось.

Суд первой инстанции ссылается на пункт 15 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 года № 2 «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» в силу требований подпункта 2) пункта 2 статьи 43 Закона образование исполнительного органа ТОО и досрочное прекращение его полномочий является исключительной компетенцией общего собрания участников. Такое решение принимается простым большинством голосов присутствующих и представленных на общем собрании участников товарищества, если устав товарищества не требует для их принятия большего количества голосов или единогласия (пункт 2 статьи 48 Закона).

При наличии спора между участниками о правомерности назначение либо освобождении исполнительного органа суд может признать законным или незаконным решение общего собрания ТОО по этому вопросу.

Однако, решение принятое председателем Тшановой Ж.А. на общем собрании участников ТОО «Интеллект 4 G Казахстан» не было обжаловано. По мнению судей апелляционной инстанции следует исходить из факта принятого на общем собрании решения о прекращении полномочий директора Медетовой A.M. и избрании директором Тшанову Ж.А.

Суд первой инстанции дает оценку содержанию протокола внеочередного общего собрания учредителей, его соответствию законодательству о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью, Уставу Товарищества, тем самым, суд вышел за пределы заявленных требований, поскольку, стороны по делу не ставили вопрос о законности либо незаконности решения принятого председателем собрания Тшановой Ж.А. Суд рассматривает дело в пределах заявленного предмета и основания иска, что предусмотрено ч. 2 ст. 48 ГПК РК.

Ст. 427 ГПК Республики Казахстан предусмотрены основания к отмене решения и определения суда в апелляционном порядке. Нарушения, перечисленные в данной норме, при вынесении решения были допущены.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 423, ч. 3) ст. 424 ГПК Республики Казахстан, апелляционная судебная коллегия

ПОСТАНОВИЛА:

Решение специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 13 июня 2016 года отменить, с принятием нового решения об удовлетворении искового заявления Тшановой Ж.А. в полном объеме.

Обязать Медетову A.M. передать подлинник рукописного текста с подписями участников протокола внеочередного собрания участников ТОО «Интеллект 4 G Казахстан» от 11 декабря 2015 года, подлинники следующих документов: устава ТОО «Интеллект 4 G Казахстан», справки о государственной перерегистрации юридического лица, свидетельства о постановке на учет в качестве плательщика НДС., протоколов общего собрания участников за период 19.06.2013 года по настоящее время, журнала регистрации протоколов общего собрания участников за период 19.06.2013 года по настоящее время, первичных бухгалтерских и финансовых документов, оборотно-сальдовых ведомостей, карточек счетов, кадровых документов, утвержденного штатного расписания и штатной расстановки, а также подлинники всех имеющихся в ее распоряжении документов, касающихся деятельности товарищества.

Апелляционную жалобу истца удовлетворить.

Апелляционное постановление вступило в законную силу с момента оглашения и может быть обжаловано и опротестовано в кассационном порядке в течение 6 месяцев со дня вступления постановления в законную силу.

Требование о передаче подлинников протоколов общего собрания ТОО;

Недействительность решения общего собрания о восстановлении на работе

руководителя, уволенного на основании решения общего собрания

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

17 марта 2016 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы под председательством судьи Салимбаевой К.Н., при секретаре судебного заседания Сайлауұлы С., с участием представителя ответчика и ответчика Цой О.В., ответчика Рябцева С.Р., представителя ответчиков Ахметовой А.Б., представителя ответчика Ташенова Н.К.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Цой И.В. к Местному Религиозному Объединению «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная», Цой О.В., Рябцеву С.Р., Департаменту юстиции г. Алматы о восстановлении на работе в должности первого руководителя, пастора с 20 марта 2014 года; признании недействительным решения общего собрания, а именно протокола № 2 общего собрания членов об избрании и утверждении пастора Местного Религиозного Объединения «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная» Цой О.В., принятого 20 марта 2014 года; признании недействительным приказа от 20 марта 2014 года «о вступлении в должность первого руководителя» Местного Религиозного Объединения «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная», подписанного Цой О.В.; признании недействительной и аннулировании в Департаменте юстиции г. Алматы регистрационной записи, внесенной в соответствующие данные руководителя в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров, о смене руководителя пастора Местного Религиозного Объединения «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная» Цой О.В.; понуждении Цой О.В. передать Цой И.В. по акту круглую печать, оригиналы учредительных документов, а именно: устав, списки граждан-инициаторов, протоколы учредительных собраний, а также оригиналы всех документов, касающихся финансовой, хозяйственной и кадровой деятельности Местного Религиозного Объединения «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная»,

УСТАНОВИЛ:

Цой И.В. обратилась в суд с иском (с учетом уточнений, изменений и дополнений) Местному Религиозному Объединению «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная» (далее - МРО «АХПЦ «Манна Небесная» или МРО), Цой О.В., Рябцеву С.Р., Департаменту юстиции г. Алматы о восстановлении на работе в должности первого руководителя, пастора с 20 марта 2014 года; признании недействительным решения общего собрания, а именно протокола № 2 общего собрания членов об избрании и утверждении пастора МРО «АХПЦ «Манна Небесная» Цой О.В., принятого 20 марта 2014 года; признании недействительным приказа от 20 марта 2014 года «о вступлении в должность первого руководителя» МРО «АХПЦ «Манна Небесная», подписанного Цой О.В.; признании недействительной и аннулировании в Департаменте юстиции г. Алматы регистрационной записи, внесенной в соответствующие данные руководителя в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров, о смене руководителя пастора МРО «АХПЦ «Манна Небесная» Цой О.В.; понуждении Цой О.В. передать Цой И.В. по акту круглую печать, оригиналы учредительных документов, а именно: устав, списки граждан-инициаторов, протоколы учредительных собраний, а также оригиналы всех документов, касающихся финансовой, хозяйственной и кадровой деятельности МРО «АХПЦ «Манна Небесная», мотивируя заявленные требования, что Цой О.В. и Рябцев С.Р., возможно и некоторые лица, которые неизвестны истцу, злоупотребили доверием истца, обманули ее и изготовили поддельный протокол № 2 о переизбрании истца и выборе нового руководителя МРО - Цой О.В., которая вынесла приказ о вступлении в должность первого руководителя МРО, той же датой, что и протокол № 2 от 20 марта 2014 года, а затем внесли соответствующие изменения в Департаменте юстиции г. Алматы.

Истец Цой И.В. и ее представитель Сраилова А.Т. на судебное заседание не явились, хотя были извещены надлежащим образом о времени и месте заседания, также не сообщили об уважительных причинах неявки и не просили о рассмотрении дела в их отсутствие. В соответствии с частями 4 и 6 статьи 196 ГПК суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, если признает причины их неявки неуважительными. Ответчики и представители ответчиков в судебном заседании настаивали на рассмотрении дела несмотря на отсутствие истца и его представителя. В связи с чем, суд считает возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие истца и его представителя.

Представитель ответчика МРО «АХПЦ «Манна Небесная» и ответчик Цой О.В., ответчик Рябцев С.Р., представитель ответчиков МРО «АХПЦ «Манна Небесная» и Цой О.В. - Ахметова А.Б. исковые требования в части требований о признании недействительным решения общего собрания, а именно протокола № 2 общего собрания членов об избрании и утверждении пастора МРО «АХПЦ «Манна Небесная» Цой О.В., принятого 20 марта 2014 года, признали, подав соответствующие заявления, в остальной части исковые требования Цой И.В. не признали и просили отказать в их удовлетворении по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Представитель ответчика Департамента юстиции г. Алматы Ташенов Н.К. в судебном заседании исковые требования Цой И.В. не признал и просил отказать в их удовлетворении по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Суд, заслушав ответчиков и представителей ответчиков, исследовав представленные доказательства в отдельности и в их совокупности, определив обстоятельства, подлежащие доказыванию для объективного рассмотрения данного дела, приходит к следующему.

В соответствии со статьей 72 ГПК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

Согласно части 2 статьи 224 ГПК суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были представлены сторонами и исследованы в судебном заседании.

В силу части 2 статьи 225 ГПК суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.

Судом установлено, что согласно протоколу № 2 заседания общего собрания членов МРО «АХПЦ «Манна Небесная» от 20 марта 2014 года постановлено избрать и утвердить на должность руководителя - пастора МРО «АХПЦ «Манна Небесная» Цой О.В.

Председателем данного собрания в протоколе указана Цой И.В., кроме того, протокол подписан от ее имени.

Вместе с тем, судом установлено, что в момент проведения общего собрания членов МРО «АХПЦ «Манна Небесная», то есть 20 марта 2014 года, Цой И.В. находилась за пределами Республики Казахстан, то есть физически не могла присутствовать на собрании, что подтверждается справкой компании «PEGASUS AIRLINES» от 18 января 2016 года.

Данные обстоятельства стороной ответчиков МРО «АХПЦ «Манна Небесная», Цой О.В. и Рябцева С.Р. не опровергнуты, более того, ответчиками исковые требования Цой И.В. в части требований о признании недействительным решения общего собрания, а именно протокола № 2 общего собрания членов об избрании и утверждении пастора МРО «АХПЦ «Манна Небесная» Цой О.В., принятого 20 марта 2014 года, признаны.

При таких обстоятельствах, учитывая признание исковых требований ответчиками МРО «АХПЦ «Манна Небесная», Цой

O.B. и Рябцевым СР., которое не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав, свобод и законных интересов, суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению исковые требования Цой И.В. о признании недействительным решения общего собрания, а именно протокола № 2 общего собрания членов об избрании и утверждении пастора МРО «АХПЦ «Манна Небесная» Цой О.В., принятого 20 марта 2014 года.

Судом также установлено, что согласно приказу МРО «АХПЦ «Манна Небесная» от 20 марта 2014 года «о вступлении в должность первого руководителя» Цой О.В. вступила в должность первого руководителя МРО «АХПЦ «Манна Небесная» с 20 марта 2014 года.

При таких обстоятельствах суд, принимая во внимание недействительность решения общего собрания членов МРО «АХПЦ «Манна Небесная» от 20 марта 2014 года, послужившего основанием для вынесения приказа МРО «АХПЦ «Манна Небесная» от 20 марта 2014 года о вступлении в должность первого руководителя Цой О.В., считает обоснованными и подлежащими удовлетворению исковые требования Цой И.В. о признании недействительным приказа от 20 марта 2014 года «о вступлении в должность первого руководителя» МРО «АХПЦ «Манна Небесная», подписанного Цой О.В.

Вместе с тем, суд считает исковые требования Цой И.В. о восстановлении на работе в должности первого руководителя, пастора МРО «АХПЦ «Манна Небесная» с 20 марта 2014 года не подлежащими удовлетворению, поскольку суду не представлено доказательств освобождения Цой И.В. от должности первого руководителя, пастора МРО «АХПЦ «Манна небесная» с 20 марта 2014 года, в частности, приказа об освобождении ее от занимаемой должности с указанной даты и ознакомления Цой И.В. с ним.

Кроме того, исковые требования Цой О.В. о признании недействительной и аннулировании в Департаменте юстиции г. Алматы регистрационной записи, внесенной в соответствующие данные руководителя в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров, о смене руководителя пастора МРО «АХПЦ «Манна Небесная» Цой О.В. также не подлежат удовлетворению в силу следующего.

Так, при принятии к сведению уведомления МРО «АХПЦ «Манна небесная» (вх. № ЗТ-Ц-1023 от 01.04.2014 г.) и внесении данных о смене руководителя на Цой О.В. в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров Департамент юстиции г. Алматы, являющийся регистрирующим органом, действовал в соответствии с законодательством Республики Казахстан, не выходя за рамки своей компетенции и полномочий.

При этом в полномочия регистрирующего органа не входит проверка достоверности представленных заявителем документов, поскольку за достоверность сведений, изложенных в представленных документах, несет ответственность непосредственно заявитель.

Более того, суд считает преждевременно и излишне заявленными требования Цой О.В. в данной части, поскольку внесение сведений о смене руководителя носит явочный характер, кроме того, Департамент юстиции г. Алматы обязан аннулировать регистрационную запись, внесенную в соответствующие данные руководителя в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров, о смене руководителя пастора МРО «АХПЦ «Манна Небесная» Цой О.В., в порядке исполнения решения суда о признании недействительными решения общего собрания членов и приказа МРО «АХПЦ «Манна Небесная» от 20 марта 2014 года.

Исковые требования Цой И.В. к Цой О.В. о понуждении ее передать по акту круглую печать, оригиналы учредительных документов, а именно: устав, списки граждан-инициаторов, протоколы учредительных собраний, а также оригиналы всех документов, касающихся финансовой, хозяйственной и кадровой деятельности МРО «АХПЦ «Манна Небесная», также не подлежат удовлетворению, поскольку суду не представлено как доказательств передачи Цой О.В. и нахождения непосредственно у нее указанных документов и печати, так и доказательств отказа Цой О.В. в передаче Цой И.В. их (удержания), а также обращения Цой И.В. с такими требованиями к Цой О.В.

Таким образом, суд считает подлежащими частичному удовлетворению исковые требования Цой И.В. к МРО «АХПЦ «Манна Небесная», Цой О.В., Рябцеву С.Р., Департаменту юстиции г. Алматы о восстановлении на работе в должности первого руководителя, пастора с 20 марта 2014 года; признании недействительным решения общего собрания, а именно протокола № 2 общего собрания членов об избрании и утверждении пастора МРО «АХПЦ «Манна Небесная» Цой О.В., принятого 20 марта 2014 года; признании недействительным приказа от 20 марта 2014 года «о вступлении в должность первого руководителя» МРО «АХПЦ «Манна Небесная», подписанного Цой О.В.; признании недействительной и аннулировании в Департаменте юстиции г. Алматы регистрационной записи, внесенной в соответствующие данные руководителя в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров, о смене руководителя пастора МРО «АХПЦ «Манна Небесная» Цой О.В.; понуждении Цой О.В. передать Цой И.В. по акту круглую печать, оригиналы учредительных документов, а именно: устав, списки граждан-инициаторов, протоколы учредительных собраний, а также оригиналы всех документов, касающихся финансовой, хозяйственной и кадровой деятельности МРО «АХПЦ «Манна Небесная».

В соответствии со статьей 109 ГПК стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Если иск удовлетворен частично, то расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику - пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В связи с изложенным суд считает подлежащими взысканию с ответчика МРО «АХПЦ «Манна Небесная» в пользу истца Цой И.В. расходы по оплате государственной пошлины соразмерно удовлетворенной части иска в размере 2 121 тенге.

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить частично исковые требования Цой И.В. к Местному Религиозному Объединению «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная», Цой О.В.,

Рябцеву С.Р., Департаменту юстиции г. Алматы о восстановлении на работе в должности первого руководителя, пастора с 20 марта 2014 года; признании недействительным решения общего собрания, а именно протокола № 2 общего собрания членов об избрании и утверждении пастора Местного Религиозного Объединения «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная» Цой О.В., принятого 20 марта 2014 года; признании недействительным приказа от 20 марта 2014 года «о вступлении в должность первого руководителя» Местного Религиозного Объединения «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная», подписанного Цой О.В.; признании недействительной и аннулировании в Департаменте юстиции г. Алматы регистрационной записи, внесенной в соответствующие данные руководителя в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров, о смене руководителя пастора Местного Религиозного Объединения «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная» Цой О.В.; понуждении Цой О.В. передать Цой И.В. по акту круглую печать, оригиналы учредительных документов, а именно: устав, списки граждан-инициаторов, протоколы учредительных собраний, а также оригиналы всех документов, касающихся финансовой, хозяйственной и кадровой деятельности Местного Религиозного Объединения «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная».

Признать недействительным решение общего собрания, а именно протокол № 2 общего собрания членов об избрании и утверждении пастора Местного Религиозного Объединения «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная» Цой О.В., принятое 20 марта 2014 года.

Признать недействительным приказ от 20 марта 2014 года «о вступлении в должность первого руководителя» Местного Религиозного Объединения «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная», подписанный Цой О.В.

Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований Цой Инны Владимировны.

Взыскать с Местного Религиозного Объединения «Алматинская Христианская Пресвитерианская Церковь «Манна Небесная» в пользу Цой Инны Владимировны расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 121 (две тысячи сто двадцать один) тенге.

Решение может быть обжаловано, опротестовано в апелляционном порядке в апелляционную судебную коллегию по гражданским и административным делам Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Признание недействительными аудиторских отчетов

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

10 августа 2016 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в составе председательствующего судьи Казымбетовой Г.Н., при секретаре судебного заседания Танатбаеве А.Е., с участием истца Аманбаева С.Ш. и его представителя Карабаевой Д. Б. (доверенность от 16.092015 г., ордер № 830 от 07.04.2016 г.), представителя ответчика Бричковской Е.Б. (доверенность от 10.06.2016 г., ордер № 14579 от 05.07.2016 г.),

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по иску участника ТОО «AMAN group of companies» Аманбаева С.Ш. к ТОО «AMAN group of companies», TOO «Фин-Ал» о признании недействительными аудиторских отчетов за период с 2008 г. по 2012 г.,

УСТАНОВИЛ:

Истец участник ТОО «AMAN» group of companies» Аманбаев С.Ш. обратился в суд с исковым заявлением к ТОО «AMAN group of companies» о признании недостоверной, предоставленной исполнительным органом ТОО «AMAN» group of companies» в ТОО «Дана-Консалтинг» финансовой информации за период 2013 г., признании недостоверной, предоставленной исполнительным органом ТОО «AMAN» group of companies» в ТОО «Сервис аудит» финансовой информации за период 2014 г. и признании штатного расписания ТОО «AMAN» group of companies» за 2013-2014 г. недействительным.

Также истцом подано исковое заявление к ТОО «AMAN group of companies», TOO «Фин-Ал» о признании недействительными аудиторских отчетов за период с 2008 г. по 2012 г.

Гражданские дела объединены в одно производство.

Определением суда от 10 августа 2016 года производство по делу по иску участника ТОО «AMAN» group of companies» Аманбаева С.Ш. к ТОО «AMAN group of companies» о признании недостоверной, предоставленной исполнительным органом ТОО «AMAN» group of companies» в ТОО «Дана-Консалтинг» финансовой информации за период 2013 г., признании недостоверной, предоставленной исполнительным органом ТОО «AMAN» group of companies» в ТОО «Сервис аудит» финансовой информации за период 2014 г. и признании штатного расписания ТОО «AMAN» group of companies» за 2 2013-2014 г. недействительным, прекращено на основании п. 1) ст. 277 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V (далее - ГПК).

Требование истца к ТОО «AMAN group of companies», TOO «Фин-Ал» о признании недействительными аудиторских отчетов за период с 2008 г. по 2012 г. мотивированы тем, что согласно уставу ТОО «AMAN group of companies», утвержденного протоколом общего собрания от 07.02.2007 г., участниками товарищества являются Абдыкаримова Сауле Примкуловна - 61% доли, Аманбаев Сабит Шаяхметович - 39% доли. Основным видом деятельности ТОО является сдача в аренду находящегося на праве собственности нежилого помещения общей площадью 6 000 кв. м, и прилегающей территории комплекса Аман - авто, по адресу: г. Алматы пр. Рыскулова, д. 72.

Согласно требованиям п. 7.17 ст. 7 устава товарищество должно проводить ревизию финансово-хозяйственной деятельности не реже 1 раза в год. Между тем, ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности с момента создания товарищества в 2007 году, никогда не проводилась. Отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ТОО с 2007-2012 гг. не предоставлялись и общие собрания об утверждении финансовой отчетности не проводились. Как учредитель, Аманбаев С.Ш. неоднократно требовал от исполнительного органа проведения ревизии товарищества, но участник Абдыкаримова С.П., обладая 61% доли в ТОО, и исполнительный орган товарищества блокируют на общих собраниях решение вопроса о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности.

Истцу было отказано в требовании провести ревизию на общем собрании товарищества 07.02.2013 года по надуманной причине необходимости разработке положения. На самом же деле, исполнительный орган через две недели - 03.04.2013 г. после требований истца о проведении ревизии, заключил с ТОО «Фин-Ал» договор о проведении аудита финансовой отчетности за период 2008-2012 гг. Однако выводы аудиторского отчета ТОО «Фин-Ал» явно не соответствовали реальному положению товарищества.

Решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы по делу № 2-1056/14 от 04.05.2014 г. финансовая информация, предоставленная исполнительным органом независимому аудитору ТОО «Фин-Ал» признана недостоверной. На состоявшемся общем собрании участников товарищества 25.04.2014 г. истцу было вновь отказано избирать и назначать ревизионную комиссию товарищества, поскольку в товариществе в указанный период был проведен аудит независимой аудиторской организацией ТОО «Фин-Ал» и ТОО «Дана консалтинг». На общих собраниях 29.10.2014 г., и 07.11.2014 г. истцу также было отказано в проведении ревизии за 2007-2014г г. Намеченное на 18.01.2016 г. общее собрание отменено письмом юриста Склярова О.Г., в виду нецелесообразности созыва общего собрания, как не отвечающего 3 интересам товарищества на данный момент.

Ответчик, не признавая решение суда от 04.05.2014 г., фактически утверждает, что аудиторский отчет ТОО «Фина-Ал» за 2008-2012 гг. основанный на недостоверной информации, действителен и предоставил аудиторам ТОО «Дана Консалтинг» и ТОО «Сервис Аудит» для отчетов информацию, признанную судом недействительной, как основу для отчетов за 2013 г. и 2014 г.

На основании решения суда от 04.05.2014 г., согласно которому финансовая информация, предоставленная исполнительным органом независимому аудитору ТОО «Фин-Ал» признана недостоверной, руководствуясь п. 2 ст. 76 ГПК и ст. 158, п. 11 ст. 159 ГПК, истец просит суд признать недействительными аудиторские отчеты ТОО «Фин-Ал» по ТОО «AMAN» group of companies» за период 2008-2012 гг.

В судебном заседании истец и его представитель поддержали исковые заявления и просили удовлетворить требования в полном объеме. В судебном заседании представитель ответчика иск не признала по основаниям, изложенным в отзыве. Пояснила, что истец при осуществлении принадлежащих ему прав действует не добросовестно, не разумно и не справедливо, не соблюдает содержащиеся в законодательстве требования, не соблюдает нравственные принципы общества, а также правила деловой этики. Злоупотребляя правом участника ТОО, недобросовестно инициировал судебные разбирательства по отношению к товариществу, участником которого он является, недобросовестно заявил заведомо необоснованный иск, втянул товарищество в судебные тяжбы, чем причиняет существенный вред товариществу. Просила отказать в иске в полном объеме.

В части требования о признании недействительными аудиторских отчетов ТОО «Фин-Ал» по ТОО «AMAN» group of companies» за период 2008-2012 гг. просила применить срок исковой давности.

Ответчик ТОО «Фин-Ал» не обеспечил явку в суд своего уполномоченного представителя, хотя о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Суд, признав неявку представителя ответчика неуважительной, посчитал возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Выслушав пояснения истца и представителей сторон, исследовав, представленные доказательства, оценив их с учетом относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточными для разрешения гражданского дела, определив обстоятельства, подлежащие доказыванию для объективного рассмотрения данного дела, суд приходит к следующему:

Установлено, что ТОО «AMAN group of companies» зарегистрировано в органе юстиции 14.02.2007 г. Местонахождение юридического лица: Республика Казахстан, город Алматы, улица Рыскулова, дом 72. Товарищество является юридическим лицом, субъектом малого 4 предпринимательства, и в соответствии со статьей 37 Гражданского кодекса Республики Казахстан реализует свои права и обязанности через органы товарищества.

Согласно пункту 2.2. учредительного договора ТОО «AMAN group of companies» от 08.02.2007 года, удостоверенного нотариусом г. Алматы Искандеровой Э.Б., и зарегистрированного в реестре 1-1516 от 09.02.2007 г., а также пункта 1.2. устава товарищества от 14.02.2007 г., удостоверенного нотариусом г. Алматы Макашевой А., 10.09.2007 г., и зарегистрированного в реестре за № 1-983., утвержденного протоколом общего собрания участников товарищества от 7 сентября 2007 г. участниками ТОО «AMAN group of companies» являются: Аманбаев Сабит Шаяхметович, с долей участия 39%, Абдыкаримова Сауле Примкуловна, с долей участия 61% в уставном капитале.

Согласно пункту 6 статьи 77 Гражданского кодекса правовое положение товарищества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников определяются настоящим Кодексом и законодательными актами. В силу ст. 70 Гражданского кодекса управление в товариществе с ограниченной ответственностью осуществляется через его органы.

Согласно пункту 1 статье 70 Гражданского кодекса компетенция органов товарищества, а также порядок принятия ими решений или выступления от имени товарищества определяются в соответствии с настоящим Кодексом, законодательными актами и уставом Товарищества.

Согласно пункту 1 статье 61 Гражданского кодекса Республики Казахстан участники товарищества с ограниченной ответственностью вправе:

1) участвовать в управлении делами товарищества в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом товарищества;

получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном уставом товарищества;

получить в случае ликвидации товарищества стоимость части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или, по соглашению всех участников товарищества, часть этого имущества в натуру.

Участники хозяйственного товарищества могут иметь и другие права, предусмотренные законодательными актами и учредительными документами.

Согласно подпунктам 5, 6 пункта статьи 11 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» участники товарищества вправе;

прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном настоящим Законом;

оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом товарищества.

Согласно подпунктам 1-3 пункта 2 статьи 61 Гражданского кодекса участники товарищества с ограниченной ответственностью обязаны:

соблюдать требования учредительного договора;

вносить вклады в уставный капитал товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной;

Согласно пункту 1 статье 12 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», участники товарищества с ограниченной ответственностью обязаны:

соблюдать требования учредительного договора;

вносить вклады в уставный капитал товарищества в порядке, размерах и в сроки, предусмотренные учредительными документами;

не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной;

письменно извещать исполнительный орган, а также регистратора в случае ведения реестра участников товарищества об изменении сведений, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 статьи 17 настоящего Закона.

Согласно пункту 2 статьи 12 названного Закона участники товарищества с ограниченной ответственностью могут нести и другие обязанности, предусмотренные учредительными документами товарищества, настоящим Законом и иными законодательными актами. Аналогичные положения Закона содержатся в пунктах 3.1, 3.3. учредительного договора и пунктах 4.1., 4.2., устава товарищества.

Из изложенных норм действующего законодательства Республики Казахстан, положений устава товарищества, следует, что осуществление прав и обязанностей участниками товарищества, не должно причинять вред и наносить убытки самому товариществу, а в случае несогласия с действиями исполнительного органа товарищества, с решениями высшего органа управления товариществом или других участников товарищества, оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом товарищества.

Материалами дела по данному гражданскому делу установлено, что истцом решения общего собрания участников товарищества не оспариваются. Согласно пункту 3 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности субъекты малого предпринимательства, а также юридические лица, исключительным видом деятельности которых является организация обменных операций с иностранной валютой, осуществляют составление финансовой отчетности в соответствии с национальным стандартом, если иное не предусмотрено настоящей статьей.

Согласно п. 1 статьи 72 ГПК РК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, 6 оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

Истец не представил суду доказательств, свидетельствующих о том, что оспариваемая финансовая отчетность за 2013 и 2014 гг. не соответствует национальным (НСФО) или международным (МСФО) стандартам. Не предоставление ответчиком документов финансово-хозяйственной деятельности, согласно определению суда от 12 мая 2016 года, суд находит причину уважительной, не зависящей от воли ответчика.

Судом установлено, что не представление документов финансово-хозяйственной деятельности ответчиком суду вызвано началом проведения налоговой проверки, согласно предписанию № 912 от 03.06.2016 года и исполнением ответчиком требования от 06.06.2016 г. Департамента государственных доходов о представлении документов финансово-хозяйственной деятельности за 2011-2015 гг. Представленные ответчиком постановления о производстве выемки и протокола выемки в период 2011-2015 гг. суд находит относимыми и допустимыми доказательствами, свидетельствующие об уважительности причин не представления доказательств истребуемых судом и корреспондируются со статьями 63-65, 67-68 ГПК.

Из решения специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 4 мая 2014 года, вступившим в законную силу 02.07.2014 года, следует, что исковые требования участника ТОО «AMAN» group of companies» Аманбаева С.Ш., удовлетворены частично, в том числе признана финансовая информация, предоставленная исполнительным органом независимому аудитору ТОО «Фин-Ал» недостоверной. Однако из данного судебного акта не следует, что признанная судом недостоверной финансовая информация, предоставленная исполнительным органом независимому аудитору ТОО «Фин-Ал» - была положена в основу отчетов аудита за 2013, 2014 годы.

Доводы истца о том, что в основу финансовой информации 2013 и 2014 гг. была положена финансовая отчетность 2012 г., признанная недостоверной решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы от 4 мая 2014 года, вступившим в законную силу 02.07.2014 года, суд находит не убедительными.

Доводы истца в той части, что проведение ревизии/создание ревизионной комиссии, является обязанностью товарищества, не состоятельны по следующим основаниям:

В соответствии с подпунктом 4) пункта 2 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», утверждение годовой финансовой отчетности отнесено к исключительной компетенции общего собрания участников товарищества.

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», ревизионная комиссия (ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовой финансовой отчетности товарищества до их утверждения общим собранием участников. Общее собрание не вправе утверждать годовую финансовую отчетность без заключения ревизионной комиссии (ревизора) либо аудиторского отчета (Статьи 59 настоящего Закона).

Статья 58 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», предусматривает, что для утверждения финансовой отчетности необходим один из двух документов: заключение ревизионной комиссии; либо аудиторский отчет.

Согласно п. 1 ст. 59 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности товарищества, а также текущего состояния его дел, товарищество вправе в случаях и в порядке, определенных в его уставе (п. 7.13 устава Товарищества), привлекать аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с товариществом, членами его исполнительного органа, наблюдательного совета или участниками (внешний аудит)».

Из представленных ответчиком доказательств следует, что 25 февраля 2013 года между ТОО «AMAN» group of companies» и TOO «Фин-Ал» был заключен договор на оказание аудиторских услуг, согласно которому был проведен «Аудит финансовой отчетности за 2008-2012 годы в ТОО «AMAN» group of companies».

Исковые требования истца о признании недействительным аудиторских отчетов ТОО «Фин-Ал» по ТОО «AMAN» group of companies» за период 2008-2012 гг. подлежат отказу по следующим основаниям: Как следует из искового заявления, истец просит признать недействительным аудиторский отчет ТОО «Фин-Ал» по ТОО «AMAN» group of companies» за период 2008- 2012 гг. на основании статьи 158, пункта 9 статьи 159 Гражданского кодекса Республики Казахстан.

Статья 158 и пункт 9 статьи 159 Гражданского кодекса предусматривают основания признания сделок недействительными.

Согласно ст. 147 Гражданского кодекса сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Аудиторский отчет ТОО «Фин-Ал» по ТОО «AMAN» group of companies» за период 2008-2012 гг. не является сделкой, поскольку не устанавливает, не изменяет и не прекращает гражданских прав и обязанностей участников товарищества. Аудиторский отчет - это выраженное в установленной форме мнение аудитора о достоверности финансовой отчетности.

Из изложенного следует, что применение указанных норм гражданского законодательства не корреспондируются с заявленными требованиями истца о признании недействительными аудиторских отчетов ТОО «Фин-Ал» по ТОО «AMAN» group of companies» за период 2008-2012 гг.

Согласно пункту 3 статьи 59 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» любой участник товарищества с ограниченной ответственностью требовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности.

Из изложенной нормы закона следует, что если участник, не согласен с отчетом аудиторской организации и мнением аудитора, то он вправе потребовать проведения за свой счет аудита финансовой отчетности. В реализации данного права истца, ответчик не ограничивал. Доказательств тому, что истец требовал проведение аудита финансовой отчетности, или исполнительный орган уклонялся от проведения аудита финансовой отчетности, истцом суду не представлено.

Согласно п. 1 ст. 177 ГК РК исковая давность - это период времени, в течение которого может быть удовлетворено исковое требование, возникшее из нарушений права лица или охраняемого законом интереса.

Согласно п. 1 ст. 178 ГК РК общий срок исковой давности устанавливается в три года. Согласно п. 2 ст. 179 ГК РК исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Факт пропуска устанавливается на основании ходатайства ответчика о применении срока исковой давности. Такое ходатайство поступило в суд от представителя ответчика Бричковской Е. до вынесения решения суда. Как установлено материалами дела, срок для обращения в суд истцом пропущен 31.12.2015 года. Ходатайства или доказательства об уважительности пропуска срока исковой давности по уважительным причинам истцом не представлено. При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что истцом иск подан по истечению срока исковой давности, и является одним из оснований для принятия решения об отказе в иске. Истец не представил суду доказательств, на основании которых суд мог бы удовлетворить исковые требования истца.

При указанных обстоятельствах исковые требования Участника ТОО «AiMAN group of companies» Аманбаева С.Ш. к ТОО «AMAN» group of companies» и ТОО «Фин-Ал» о признании недействительным аудиторских отчетов ТОО «Фин-Ал» по ТОО «AMAN» group of companies» за период 9 2008-2012 г. г. подлежат отказу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

В иске участника ТОО «Aman group of companies» Аманбаева С.Ш. к ТОО «Aman group of companies», TOO «Фин-Ал» о признании недействительным аудиторских отчетов за период с 2008 г. по 2012 г. отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами и (или) опротестовано прокурором с соблюдением требований статьи 403 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию Алматинского городского суда, через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Последствия нарушения порядка проведения общего собрания ТОО

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

3 марта 2016 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы под председательством судьи Салимбаевой К.Н., при секретаре судебного заседания Сайлауұлы С., с участием истцов Гитина Л.С. и Гитиной Л.К., представителя истцов Исаева Г.И., ответчика и представителя ответчика ТОО «Компания «Продукты питания» Володарского Г.В., представителя ответчика Мусабекова Б.Т.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Гитина Л.С., Гитиной Л.К. к ТОО «Компания «Продукты питания», Володарскому Г.В. о признании недействительными решений общего собрания участников ТОО «Компания «Продукты питания» от 18 ноября 2015 года, приказа № 5 от 18 ноября 2015 года об освобождении Гитина Л.С. от должности генерального директора ТОО «Компания «Продукты питания», приказа № 6 от 18 ноября 2015 года о вступлении в должность генерального директора ТОО «Компания «Продукты питания» Володарского Г.В.,

УСТАНОВИЛ:

Гитин Л.С. и Гитина Л.К. обратились в суд с иском к ТОО «Компания «Продукты питания», Володарскому Г.В. о признании недействительными решений общего собрания участников ТОО «Компания «Продукты питания» от 18 ноября 2015 года, акта неявки участника ТОО «Компания «Продукты питания» Гитиной Л.К. от 18 ноября 2015 года, приказа № 5 от 18 ноября 2015 года об освобождении Гитина Л.С. от должности генерального директора ТОО «Компания «Продукты питания», приказа № 6 от 18 ноября 2015 года о вступлении в должность генерального директора ТОО «Компания «Продукты питания» Володарского Г.В., мотивируя заявленные требования тем, что для участия в собрании не были приглашены ни Гитин Л.С. имеющий долю участия в ТОО «Компания «Продукты питания» 60%, ни Гитина Л.К., владеющая половиной доли участия Гитина Л.С.

В судебном заседании истцы Гитин Л.С., Гитина Л.К. и их представитель Исаев Г.И. поддержали заявленные исковые требования и просили их удовлетворить в полном объеме.

Директор и участник ТОО «Компания «Продукты питания» Володарский Г.В. и его представитель Мусабеков Б.Т. в судебном заседании исковые требования Гитина Л.С. и Гитиной Л.К. не признали и просили отказать в их удовлетворении полностью по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав представленные доказательства в отдельности и в их совокупности, определив обстоятельства, подлежащие доказыванию для объективного рассмотрения данного дела, приходит к следующему.

В соответствии со статьей 72 ГПК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

Согласно части 2 статьи 224 ГПК суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были представлены сторонами и исследованы в судебном заседании.

В силу части 2 статьи 225 ГПК суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.

Судом установлено, что 18 ноября 2015 года состоялось общее собрание участников ТОО «Компания «Продукты питания», на котором решено: 1) утвердить и внести изменения в устав товарищества в связи со сменой состава участников товарищества путем подписания устава товарищества в новой редакции; 2) освободить от должности генерального директора Гитина Л.С. с 18 ноября 2015 года; назначить на должность генерального директора товарищества Володарского Григория Виленовича; 3) произвести перерегистрацию товарищества в связи с изменением состава участников; поручить генеральному директору товарищества Володарскому Г.В. произвести все необходимые действия в связи с перерегистрацией товарищества и внесением изменений и дополнений в учредительные документы согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

На основании указанных решений товариществом изданы приказ № 5 от 18 ноября 2015 года об освобождении Гитина Л.С. от должности генерального директора ТОО «Компания «Продукты питания» и приказ № 6 от 18 ноября 2015 года о вступлении в должность генерального директора ТОО «Компания «Продукты питания» Володарского Г.В.

Согласно протоколу общего собрания участников ТОО «Компания «Продукты питания» от 18 ноября 2015 года собрание проведено с участием участника товарищества Володарского Г.В. с долей участия в размере 60% уставного капитала. Участник Гитина Л.К., владеющая 30% доли участия, в общем собрании участников товарищества участия не принимала.

Вместе с тем, суду не представлено доказательств извещения Гитиной Л.К., владеющей, как указано в протоколе, 30% доли участия в ТОО «Компания «Продукты питания», в установленном законом порядке о проводимом 18 ноября 2015 года общем собрании участников товарищества.

Судом также установлено, что согласно уставу ТОО «Компания «Продукты питания» на 18 ноября 2015 года участниками товарищества являются Гитин Л.С. и Володарский Г.В.

Вместе с тем, суду не представлено доказательств извещения Гитина Л.С. в установленном законом порядке о проводимом 18 ноября 2015 года общем собрании участников ТОО «Компания «Продукты питания».

В силу статьи 50 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» решение общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью, принятое с нарушением порядка проведения общего собрания и принятия решений, установленного настоящим Законом, уставом товарищества или правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность товарищества, равно как и решение общего собрания, противоречащее закону либо уставу товарищества, в том числе решение, нарушающее права участника товарищества, может быть признано судом недействительным полностью или частично по заявлению участника товарищества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня, когда участник товарищества узнал или должен был узнать о состоявшемся решении, а если он участвовал в общем собрании, принявшем решение, то в течение шести месяцев со дня принятия этого решения общим собранием.

Оспаривание решений иных органов товарищества с ограниченной ответственностью осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены частью первой настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» орган или лицо (лица), созывающие общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника товарищества по адресу, указанному в реестре участников, который ведется исполнительным органом товарищества. В извещении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня. Товарищество вправе дополнительно информировать участников через средства массовой информации.

В силу пункта 11 нормативного постановления Верховного Суда «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» № 2 от 10 июля 2008 года порядок созыва и проведения общего собрания участников ТОО установлены статьями 46, 47 Закона. Решение общего собрания при нарушении порядка созыва может быть признано недействительным.

Под нарушениями порядка созыва общего собрания следует понимать нарушение императивных норм, установленных законодательством (например, несоблюдение сроков извещения участников, отсутствие в извещениях сведений о времени и месте проведения общего собрания (пункт 1 статьи 46 Закона), несообщение участнику товарищества о результатах рассмотрения предложений по повестке дня (пункт 3 статьи 46 Закона), созыв общего собрания лицами, не имеющими полномочий на совершение этих действий и т.д.), которые влекут или могут повлечь нарушение прав участников (участника) товарищества с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Согласно подпункту 3) пункта 13 нормативного постановления Верховного Суда «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» № 2 от 10 июля 2008 года решение общего собрания участников товарищества подлежит безусловному признанию недействительным, если участник товарищества в установленном законом и учредительными документами порядке не был извещен о месте и времени проведения общего собрания участников товарищества (пункт 1 статьи 46 Закона).

При таких обстоятельствах суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению исковые требования Гитина Л.С. и Гитиной Л.К. к ТОО «Компания «Продукты питания», Володарскому Г.В. о признании недействительными решений общего собрания участников ТОО «Компания «Продукты питания» от 18 ноября 2015 года, приказа № 5 от 18 ноября 2015 года об освобождении Гитина Л.С. от должности генерального директора ТОО «Компания «Продукты питания», приказа № 6 от 18 ноября 2015 года о вступлении в должность генерального директора ТОО «Компания «Продукты питания» Володарского Г.В.

Доводы ответчика о том, что доля Гитина Л.С. была им утрачена в связи с отчуждением его доли на электронном аукционе от 13 октября 2015 года, следовательно, Гитин Л.С. выбыл из участников товарищества, несостоятельны, поскольку в соответствии с пунктом 6 статьи 42 ГК юридическое лицо подлежит перерегистрации в случаях: 1) уменьшения размера уставного капитала; 2) изменения наименования; 3) изменения состава участников в хозяйственных товариществах (за исключением хозяйственных товариществ, в которых ведение реестра участников хозяйственного товарищества осуществляется профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг). При этом изменения, внесенные в учредительные документы по указанным основаниям без перерегистрации юридического лица, являются недействительными. Следовательно, Гитин Л.С., несмотря на отчуждение его доли, до перерегистрации товарищества в установленном порядке является по закону участником товарищества.

Доводы ответчика о том, что Гитина Л.К. не вступила в права участника товарищества, так как не заявляла каких-либо прав на долю участия в размере 30%, несостоятельны, поскольку ответчик, указывая ее в качестве участника в протоколе общего собрания участников товарищества от 18 ноября 2015 года, признает ее таковым.

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования Гитина Л., Гитиной Л.К. к ТОО «Компания «Продукты питания», Володарскому ГВ. о признании недействительными решений общего собрания участников ТОО «Компания «Продукты питания» от 18 ноября 2015 года, приказа № 5 от 18 ноября 2015 года об освобождении Гитина Л.С. от должности генерального директора ТОО «Компания «Продукты питания», приказа № 6 от 18 ноября 2015 года о вступлении в должность генерального директора ТОО «Компания «Продукты питания» Володарского Г.В.

Признать недействительными решения общего собрания участников ТОО «Компания «Продукты питания» от 18 ноября 2015 года.

Признать недействительным приказ № 5 от 18 ноября 2015 года об освобождении Гитина Л.С. от должности генерального директора ТОО «Компания «Продукты питания».

Признать недействительным приказ № 6 от 18 ноября 2015 года о вступлении в должность генерального директора ТОО «Компания «Продукты питания» Володарского Г.В.

Решение может быть обжаловано, опротестовано в апелляционном порядке в апелляционную судебную коллегию по гражданским и административным делам Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Порядок проведения общего собрания ТОО и последствия его нарушения

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

13 января 2016 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы под председательством судьи Салимбаевой К.Н., при секретаре судебного заседания Сайлауұлы С., с участием представителя истца Романовой Л.М., представителей ответчиков Оралбай А. и Утебекова Д.Н..

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Жанысбаевой Ж. к ТОО «SSM-Ойл», Абдукаримовой Ш.И. о признании частично недействительным решения общего собрания участников ТОО «SSM-Ойл» от 14 мая 2015 года.

УСТАНОВИЛ:

Жанысбаева Ж. обратилась в суд с иском к ТОО «SSM-Ойл». Абдукаримовой Ш.И. о признании частично недействительным решения общего собрания участников ТОО «SSM-Ойл» от 14 мая 2015 года, мотивируя заявленные требования тем, что решение о продлении срока возврата Абдукаримовой Ш.И. денежных сумм, выданных по договору № 1 временной финансовой помощи от 08 января 2013 года, до 31 декабря 2015 года принято без учета мнения Жанысбаевой Ж., в ущерб интересам товарищества, с нарушением прав Жанысбаевой Ж. как участника товарищества.

В судебном заседании представитель истца Романова Л.М. исковые требования Жанысбаевой Ж. поддержала в полном объеме и просила их удовлетворить по основаниям, изложенным в исковом заявлении, признав недействительным решение общего собрания участников от 14 мая 2015 года в части первого вопроса о продлении срока возврата денежных сумм, выданных по договору № 1 временной финансовой помощи от 08 января 2013 года до 31 декабря 2015 года.

Представители ответчиков Оралбай А. и Утебеков Д.Н. в судебном заседании исковые требования Жанысбаевой Ж. не признали и просили отказать в их удовлетворении полностью по основаниям, изложенным в отзыве на исковые заявления, а также взыскав судебные расходы.

Суд, заслушав представителей сторон, исследовав представленные доказательства в отдельности и в их совокупности, определив обстоятельства, подлежащие доказыванию для объективного рассмотрения данного дела, приходит к следующему.

В соответствии со статьей 72 ГПК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

Согласно части 2 статьи 224 ГПК суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были представлены сторонами и исследованы в судебном заседании.

В силу части 2 статьи 225 ГПК суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований.

Судом установлено, что согласно свидетельству о регистрации № 7997-1933-ТОО ТОО «SSM-Ойл» зарегистрировано 13 октября 2000 года. Основным видом деятельности товарищества являются разведка, разработка, добыча, реализация нефтепродуктов.

Согласно уставу и учредительному договору участниками товарищества являются Абдукаримова Ш.И. с 60% доли в уставном капитале и Жанысбаева Ж. с 40% доли в уставном капитале.

В соответствии со статьей 50 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» решение общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью, принятое с нарушением порядка проведения общего собрания и принятия решений, установленного настоящим Законом, уставом товарищества или правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность товарищества, равно как и решение общего собрания, противоречащее закону либо уставу товарищества, в том числе решение, нарушающее права участника товарищества, может быть признано судом недействительным полностью или частично по заявлению участника товарищества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня, когда участник товарищества узнал или должен был узнать о состоявшемся решении, а если он участвовал в общем собрании, принявшем решение, то в течение шести месяцев со дня принятия этого решения общим собранием.

Оспаривание решений иных органов товарищества с ограниченной ответственностью осуществляется в порядке и сроки, которые предусмотрены частью первой настоящей статьи.

В силу подпункта 6) пункта 4.1. устава ТОО «SSM-Ойл» участники товарищества имеют право оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их права, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом товарищества.

В обоснование исковых требований о признании частично недействительным решения общего собрания участников ТОО «SSM-Ойл» от 14 мая 2015 года истец Жанысбаева Ж. указывает, что собрание решило вопрос о продлении срока возврата Абдукаримовой Ш.И. денежных сумм, выданных по договору № 1 временной финансовой помощи от 08 января 2013 года, до 31 декабря 2015 года без учета мнения истца, что нарушает ее права как участника товарищества, владеющего 40% доли в уставном капитале, в ущерб интересам товарищества, поскольку усугубляет финансовое положение компании. Кроме того, действиями Абдукаримовой Ш.И. товариществу причинен существенный вред.

Так, согласно протоколу № 14/05/2015 внеочередного общего собрания участников товарищества ТОО «SSM-Ойл» собранием были рассмотрены следующие вопросы:

Продление срока возврата денежных сумм, выданных по договору № 1 временной финансовой помощи от 08 января 2013 года, до 31 декабря 2015 года;

Отложение до 1 сентября 2015 года исполнения решения общего собрания участников, принятого 3 июля 2014 года, касательно принудительного выкупа доли участника Жанысбаевой Ж. в целях досудебного урегулирования существующих разногласий и выработки единого подхода к развитию деятельности ТОО «SSM-Ойл»;

Утверждение «Правил использования средств, выделяемых на представительские расходы», вступающих в силу с 1 января 2015 года.

Были приняты следующие решения:

по первому вопросу: продлить срок возврата Абдукаримовой Ш.И. денежных сумм, выданных по договору № 1 временной финансовой помощи от 8 января 2013 года, до 31 декабря 2015 года;

по второму вопросу: отложить рассмотрение вопроса;

по третьему вопросу: утвердить «Правила использования средств, выделяемых на представительские расходы», вступающие в силу с 1 января 2015 года.

В соответствии с пунктом 4 статьи 47 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов.

Истцом не представлено доказательств ущемления ее прав оспариваемым решением по первому вопросу повестки дня, как то доказательств того, что для решения указанных вопросов согласно уставу товарищества необходимо квалифицированное большинство голосов либо единогласное решение, как не представлено и доказательств принятия указанных решений в ущерб интересам товарищества, в частности, причинения ущерба или каких-либо финансовых затруднений товариществу вследствие продления срока возврата денежных сумм, выданных по договору № 1 временной финансовой помощи от 8 января 2013 года.

При таких обстоятельствах суд не усматривает принятия решения общим собранием участников от 14 мая 2015 года в части продления срока возврата денежных сумм, выданных по договору № 1 временной финансовой помощи от 8 января 2013 года, до 31 декабря 2015 года с нарушением порядка проведения общего собрания и принятия решений, в противоречие с требованиями устава товарищества или императивных норм Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

Доводы истца о непредоставлении товариществом информации о целях выдачи Абдукаримовой Ш.И. денежных средств по договору № 1 временной финансовой помощи от 8 января 2013 года несостоятельны, поскольку в силу части 2 статьи 225 ГПК суд разрешает дело в пределах заявленных истцом требований. При этом истцом заявлены требования о признании недействительным решения общего собрания о продлении срока возврата денежных средств Абудкаримовой Ш.И., а не основания выдачи денежных средств Абдукаримовой Ш.И.

Стороной ответчиков заявлено ходатайство о применении срока исковой давности, вместе с тем, суд считает данное ходатайство не подлежащим удовлетворению, поскольку срок исковой давности истцом не пропущен. Так, общее собрание товарищества, решение которого в части оспаривается истцом, состоялось 14 мая 2015 года, что отражено в протоколе и не оспаривается сторонами. Жанысбаева Ж. подала исковое заявление 16 ноября 2015 года, что подтверждается соответствующей отметкой на исковом заявлении. При этом 14 ноября 2015 года являлся выходным днем, следовательно, истцом данное исковое заявление подано без пропуска срока исковой давности.

В связи с изложенными обстоятельствами и в силу приведенных норм действующего законодательства, суд считает, что истцом не доказана обоснованность предъявленных ею требований, в связи с чем полагает необходимым отказать в удовлетворении исковых требований Жанысбаевой Ж. к ТОО «SSM-Ойл», Абдукаримовой Ш.И. о признании частично недействительным решения общего собрания участников ТОО «SSM-Ойл» от 14 мая 2015 года.

В соответствии со статьей 109 ГПК стороне, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

В соответствии с частью 1 статьи 113 ГПК по ходатайству стороны, в пользу которой состоялось решение, суд присуждает с другой стороны понесенные ею расходы по оплате помощи представителя (нескольких представителей), участвовавшего в процессе и не состоящего с этой стороной в трудовых отношениях, в размере фактически понесенных стороной расходов. По имущественным требованиям общая сумма этих расходов не должна превышать десять процентов от удовлетворенной части иска. По требованиям неимущественного характера сумма расходов взыскивается в разумных пределах, но не должна превышать триста месячных расчетных показателей.

Ответчиком заявлены к возмещению расходы по оплате услуг представителей ТОО «SSM-Ойл» в размере 350 000 тенге. Суд, исходя из критерия справедливости и разумности, считает возможным снизить размер подлежащих возмещению истцом расходов по оплате услуг представителей ответчика до 100 000 тенге.

Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Отказать в удовлетворении исковых требований Жанысбаевой Ж. к ТОО «SSM-Ойл», Абдукаримовой Ш.И. о признании частично недействительным решения общего собрания участников ТОО «SSM-Ойл» от 14 мая 2015 года.

Взыскать с Жанысбаевой Ж. в пользу ТОО «SSM-Ойл» расходы по оплате услуг представителя в размере 100 000 (сто тысяч) тенге.

Решение может быть обжаловано, опротестовано в апелляционном порядке в апелляционную судебную коллегию по гражданским и административным делам Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Принудительный выкуп доли участника ТОО;

Исключение из числа участников ТОО

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

28 октября 2016 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в составе председательствующего судьи Казымбетовой Г.Н., при секретаре судебного заседания Танатбаеве А.Е., с участием представителя истца TOO«TRANS-SERVIS» - Фроловой A.C. (доверенность от 25.01.2016 г.), представителя участника ТОО «TRANS-SERVIS» Оспанулы К. - Фроловой A.C. (доверенность от 29.02.2016 г.), представителя участника ТОО «TRANS-SERVIS» Чукушева К.Т. - Бекенова P.A. (доверенность от 16.02.2016 г.),

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по иску ТОО «TRANS-SERVIS» и участника ТОО «TRANS-SERVIS» Оспанулы Кайрата к участнику ТОО «TRANS-SERVIS» Чукушеву К.Т. о принудительном выкупе доли, исключении из числа участников товарищества и понуждении передать документы, по иску участника ТОО «TRANS-SERVIS» Чукушева К.Т к участнику ТОО «TRANS-SERVIS» Оспанулы К. Департаменту юстиции города Алматы в части требования о признании недействительной регистрации в органе юстиции.

УСТАНОВИЛ:

Между участниками ТОО «TRANS-SERVIS» (далее - Товарищество) Оспанулы Кайратом и Чукушевым Кажимуканом Токашевичем, владеющими каждый из которых 50% доли уставного капитала товарищества возник спор.

Исковое заявление товарищества и участника товарищества Оспанулы К. к участнику товарищества Чукушеву К.Т. о принудительном выкупе доли, исключении из числа участников товарищества и понуждении передать документы, исковое заявление участника товарищества Чукушева К.Т. к участнику товарищества Оспанулы К., Департаменту юстиции города Алматы о признании протокола общего собрания, акта об отсутствии кворума, приказа и регистрации в органе юстиции недействительными, а также исковое заявление участника товарищества Оспанулы К. к участнику товарищества Чукушеву К.Т. о признании незаконным и отмене приказа объединены судом в одно производство.

Определением суда от 28 октября 2016 года суд прекратил производство по делу в части требований участника товарищества Чукушева К.Т. к 2 участнику товарищества Оспанулы К., Департаменту юстиции города Алматы о признании протокола общего собрания от 18.01.2016 г., акта об отсутствии кворума от 18.01.2016 г. и приказа об освобождении Чукушева К.Т. от должности директора товарищества и назначении директором товарищества Баженова А.Г. недействительными и в части искового требования участника ТОО «TRANS-SERVIS» Оспанулы К. к участнику ТОО «TRANS-SERVIS» Чукушеву К.Т. о признании незаконным и отмене приказа № 91 от 19.05.2016 г. о продлении полномочий Чукушева К.Т. Исковые требования товарищества и участника товарищества Оспанулы К. к участнику товарищества Чукушеву К.Т. о принудительном выкупе доли, исключении из числа участников товарищества и понуждении передать документы мотивированы тем, что в соответствии с уставом, участниками товарищества являются Оспанулы К. - 50% доли уставного капитала, Чукушев К.Т. - 50% доли уставного капитала. Чукушев К.Т. являясь участником товарищества и одновременно его директором причинил существенный вред товариществу и его участнику Оспанулы К., принимал решения о заключении кабальных сделок с аффилированными лицами, без ведома второго участника, тем самым ущемил права второго участника, кроме того, не предоставил второму участнику информации о финансово-хозяйственной деятельности товарищества, уклонился от проведения аудиторской проверки, создавал препятствия второму участнику для управления товариществом посредством общего собрания участников товарищества. Чукушев К.Т. был назначен директором товарищества 17.01.2011 г.

Согласно пп. 6.2. устава товарищества срок полномочий до 16.01.2013 г. Однако, несмотря на истечение срока полномочий, Чукушев К.Т. продолжал занимать должность директора.

С 16.01.2013 г. Чукушев К.Т., являясь нелегитимным директором товарищества, заключил кабальные, невыгодные для товарищества сделки с ТОО «САПАРШЫ», участником которого являлся Чукушев К.Т. По договору аренды автобусов, в период с февраля 2013 г. по 31.12.2014 г. товарищество выплатило ТОО «САПАРШЫ» 117 266 316 тенге. Данная сумма составила весь доход товарищества за указанный период. Чукушев К.Т. перечислял прибыль товарищества на счет аффилированной компании ТОО «САПАРШЫ». Чукушев К.Т. за время руководства товариществом не созвал общее собрание участников товарищества, на котором следует рассмотреть вопросы об утверждении годовой финансовой отчетности и распределении прибыли. По иску участника Оспанулы К. решением суда от 23.01.2015 г. назначена аудиторская проверка, которая подтвердила совершение ответчиком незаконных действий и сумму ущерба, причиненного ответчиком товариществу.

18.01.2016 г. проведено повторное общее собрание участников товарищества, на котором приняты решения о принудительном выкупе доли 3 Чукушева К.Т., освобождении Чукушева К.Т. от должности директора товарищества и назначении на должность директора Баженова А.Г. Произведена регистрация смены руководителя в органе юстиции. Требование истца о передаче документов, направленное Чукушеву К.Т., не исполнено.

Ответчик в письме от 07.12.2016 г. оценивает стоимость 50% доли в уставном капитале товарищества, принадлежащей ответчику, на сумму 55 000 000 тенге. Истец согласен с данной оценкой. На основании изложенного, истцы просят суд принудительно выкупить у Чукушева К.Т. в пользу товарищества 50% доли в уставном капитале товарищества за 55 000 000 тенге и исключить Чукушева К.Т. из числа участников товарищества, а также понудить Чукушева К.Т. передать директору товарищества оригиналы учредительных документов товарищества, ключи от сейфов и кабинета, все имеющиеся в его распоряжении документы и материальные ценности товарищества.

Исковое заявление участника товарищества Чукушев К.Т. к участнику товарищества Оспанулы К., Департаменту юстиции города Алматы в части требования о признании регистрации в органе юстиции недействительной мотивировано тем, что согласно протоколу общего собрания участников товарищества от 18.01.2016 г. (далее - протокол от 189.01.2016 г.), участник Чукушев К.Т. и его представитель Пелевин Д.Ю. покинули заседание, не проголосовав.

В действительности, Чукушев К.Т. голосовал против переизбрания директора. Участие Чукушева К.Т. зафиксировано в протоколе от 18.01.2016 г. Оспанулы К. не предоставил истцу Чукушеву К.Т. протокол от 18.01.2016 г. и сфальсифицировал его. Кроме того, Оспанулы К. незаконно изготовил акт об отсутствии кворума, приказ о назначении нового директора и изготовил поддельную печать. На сегодняшний день Оспанулы К. и незаконно назначенный директор товарищества Баженов А.Г., зарегистрировавшись в банках второго уровня пытаются перевести деньги товарищества на неизвестные счета, препятствуют деятельности товарищества, нанося убытки. В связи с чем Чукушев К.Т. просит суд признать недействительной регистрацию сведений о назначении директором товарищества Баженова А.Г. в органе юстиции, произведенную 21.01.2016 г.

В судебном заседании представитель товарищества - Фролова A.C. поддержала исковые требования и просила удовлетворить требования в полном объеме.

В судебном заседании представитель участника товарищества Чукушева К.Т. - Бекенов P.A. не признал требования товарищества и участника товарищества Оспанулы К. и просил отказать в исковых заявлениях. Поддержал исковое заявление к участнику товарищества Оспанулы К., Департаменту юстиции города Алматы и просил удовлетворить требования. В судебном заседании представитель участника товарищества Оспанулы К. - Фролова A.C. поддержала и просила удовлетворить исковые 4 требования к участнику товарищества Чукушеву К.Т. В требованиях участника товарищества Чукушева К.Т. просила отказать в полном объеме.

Суд, заслушав пояснения представителей сторон, исследовав представленные доказательства в отдельности и в их совокупности, определив обстоятельства, подлежащие доказыванию для объективного рассмотрения данного дела, установив имеющие значение для дела обстоятельства, приходит к следующему.

Согласно ст. 16 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V ЗРК (далее - ГПК) судья оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся в деле доказательств в их совокупности, руководствуясь при этом законом и совестью. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.

В соответствии со статьей 72 ГПК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

В силу 4.2 ст. 224 ГПК суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были представлены сторонами и исследованы в судебном заседании. Согласно норм ст. 17 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) устав товарищества с ограниченной ответственностью является документом, определяющим правовой статус товарищества как юридического лица. Устав товарищества с ограниченной ответственностью должен содержать порядок формирования и компетенцию органов товарищества. Устав должен быть утвержден общим собранием учредителей единогласно и подписывается всеми учредителями или их уполномоченными представителями.

В соответствии с п. 1, 2 ст. 41 Закона, органами товарищества с ограниченной ответственностью являются:

высший орган товарищества - общее собрание его участников (общее собрание);

исполнительный орган товарищества (коллегиальный и (или) единоличный). Должностными лицами товарищества с ограниченной ответственностью являются члены исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью или лицо, единолично исполняющее функции 5 исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью, а также члены наблюдательного совета.

Судом установлено, что в настоящее время участниками ТОО «TRANSSERVIS» являются Оспанулы К., которому принадлежит 50% доли в уставном капитале товарищества, Чукушев К.Т. - 50% доли в уставном капитале товарищества. Устав товарищества и учредительный договор участников товарищества утверждены протоколом общего собрания участников товарищества от 25.05.2007 года.

Согласно ст. 82 ГК РК при нарушении участником товарищества с ограниченной ответственностью своих обязанностей перед товариществом, установленных законодательными актами или учредительными документами, товарищество в соответствии с решением общего собрания вправе по суду требовать принудительного выкупа доли такого участника по цене, определенной соглашением товарищества с участником. При недостижении соглашения цена принудительно выкупаемой доли устанавливается судом.

При этом статьей 34 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) предусмотрено, что при причинении участником товарищества с ограниченной ответственностью вреда товариществу или его участникам, они вправе требовать от причинителя возмещения вреда. При причинении существенного вреда товарищество с ограниченной ответственностью, помимо требования о возмещении вреда и постановки вопроса о принудительном выкупе товариществом доли виновного участника, причинившего вред, вправе также требовать выбытия его из числа участников.

Исходя из указанных норм, принудительный выкуп доли участника товарищества и исключение участника из числа участников товарищества требуют доказывание истцом причинения ответчиком товариществу либо второму участника товарищества существенного вреда. Согласно п. 5 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 года № 2 «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», под существенным вредом, причиненным товариществу или его участникам, следует понимать такой вред, устранение последствий которого для ТОО или его участников становится затруднительным или невозможным. Суды при разрешении вопроса о том, является ли вред, причиненный ТОО или его участникам существенным, должны в каждом конкретном случае учитывать все обстоятельства и исходить, в частности, из последствий, наступивших вследствие причинения вреда, имущественного положения ТОО до и после причинения вреда, времени, потребовавшегося 6 для устранения его последствий. Выводы суда по этому вопросу должны быть мотивированными.

Из материалов дела установлено, что решением специализированного межрайонного экономического суда г. Алматы по делу № 2-17463/15 от 11.01.2016 г. иск участника товарищества Оспанулы К. к участнику товарищества Чукушеву К.Т о признании договоров недействительными и взыскании суммы убытков удовлетворен. Договор аренды автотранспортных средств от 01.10.2014 г. и дополнительные соглашения к нему признаны недействительными. С Чукушева К.Т. и ТОО «САПАРШЫ» в солидарном порядке в пользу товарищества взысканы сумма убытков в размере 67 000 000 тенге и судебные расходы.

В ходе рассмотрения данного дела установлено, постановлением Верховного Суда Республики Казахстан за № 3гп-517-16 от 08.07.2016 года решение по делу № 2-17463/15 от 11.01.2016 года и постановление судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 13.04.2016 года отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в судебную коллегию по гражданским делам Алматинского городского суда.

Согласно постановлению судебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда за № 2а-5077/16 от 28.09.2016 года в удовлетворении иска участника товарищества Оспанулы К. к участнику товарищества Чукушеву К.Т. о признании договоров недействительными и взыскании суммы убытков - отказано. Постановление вступило в законную силу.

Другие доказательства, свидетельствующие о причинении ответчиком Чукушевым К.Т. товариществу либо второму участника товарищества Оспанулы К. существенного вреда, суду не представлены. В связи с чем оснований для удовлетворения исковых требований товарищества и участника товарищества Оспанулы К. к участнику товарищества Чукушеву К.Т. о принудительном выкупе доли, исключении из числа участников товарищества и понуждении передать документы, не имеется.

В силу изложенного, суд отказывает в требованиях товарищества и участника товарищества Оспанулы К. к участнику товарищества Чукушеву К.Т. в полном объеме.

Требование участника товарищества Чукушева К.Т. к участнику товарищества Оспанулы К., Департаменту юстиции города Алматы о признании недействительной регистрации сведений о назначении директором товарищества Баженова А.Г. в органе юстиции, произведенной 21.01.2016 г., подлежит отказу, поскольку одним из оснований для регистрации указанных сведений в органе юстиции послужило решение участников товарищества, принятое на общего собрании.

На сегодняшний день решение общего собрания участников товарищества никем не оспорено, имеет юридическую силу. Таким образом, отсутствуют основания для признания регистрации органе юстиции недействительной.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

В исковых требованиях ТОО «TRANS-SERVIS» и участника ТОО «TRANS-SERVIS» Оспанулы К. к участнику ТОО «TRANSSERVIS» Чукушеву К.Т. о принудительном выкупе доли, исключении из числа участников товарищества и понуждении передать документы отказать.

В требовании участника ТОО «TRANS-SERVIS» Чукушева К.Т. к участнику ТОО «TRANS-SERVIS» Оспанулы К., Департаменту юстиции города Алматы о признании регистрации недействительной отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами и (или) опротестовано прокурором с соблюдением требований статьи 403 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Признание недействительными протокола и решения

внеочередного общего собрания участников;

Отмена перерегистрации устава Товарищества в органе юстиции



РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

3 июня 2016 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы под председательством судьи Казымбетовой Г.Н., при секретаре судебного заседания Танатбаеве А.Е., с участием представителя истца Гринберг Э.Л. (по доверенности от 28.12.2015 года), директора ТОО «ЭКО Консалтинг» Остапчук Т.В. и представителей Боташевой К.А. (по ордеру № 13105 от 28.03.2016 года, по доверенности от 01.03.2016 года), Акопяна С.М. (по доверенности от 01.03.2016 года),

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по иску Оналбаевой В.Н. к ТОО «ЭКО Консалтинг», третьему лицу ГУ «Управление юстиции Алмалинского района г. Алматы» о признании протокола и решения внеочередного общего собрания участников ТОО «ЭКО Консалтинг» (далее - Товарищество) от 22.09.2014 года недействительным и незаконным, отмене перерегистрации устава товарищества в органе юстиции с единственным участником Остапчук Т.В., возложении на исполнительный орган товарищества обязанности восстановить учредительные документы товарищества в прежнем составе, зарегистрировать в органе юстиции устав товарищество с прежнем составе с участием Оналбаевой В.Н., созвать и провести внеочередное общее собрание участников товарищества, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности, распределению чистой прибыли и выплате дивидендов за 2012, 2013, 2014 годы и предоставить второму участнику Оналбаевой В.Н. для ознакомления все документы финансово - хозяйственной деятельности за период 2012, 2013, 2014 годы,

УСТАНОВИЛ:

Оналбаева В.Н. обратилась в суд с вышеуказанными исковыми требованиями (с учётом уточнения к иску от 19.04.2016 года) к ТОО «ЭКО Консалтинг», третьему лицу ГУ «Управление юстиции Алмалинского района г. Алматы».

Требования истца мотивированы тем, что в 2003 году учредителями Остапчук Т.В. и Оналбаевой В.Н. было создано ТОО «ЭКО Консалтинг». Товарищество в срок до 31 марта следующего за годом, в котором составлена соответствующая финансовая отчетность, должно было провести общее собрание участников для утверждения годовой отчетности. Однако в период с 2012 по 2015 годы общее собрание не созывалось. При этом, исполнительным органом товарищества произведены отчисления по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, из чего следует, что годовой финансовый отчет был утверждены участником товарищества Остапчук Т.В. единолично.

Исполнительный орган товарищества не информирует Оналбаеву В.Н. о ведении финансово-хозяйственной деятельности, не распределяет чистый доход между участниками товарищества.

В 2013, 2014 и 2015 годы Оналбаева В.Н. неоднократно направляла в исполнительный орган в лице Остапчук Т.В. извещения о созыве внеочередного общего собрания участников (далее - ВОСУ) товарищества. ВОСУ не проведено в связи с неявкой Остапчук Т.В. Письмом № 3 от 14.01.2016 года Остапчук Т.В. сообщила Оналбаевой В.Н. о том, то согласно протоколу от 22.09.2014 года, Оналбаева В.Н. выведена из числа участников товарищества. Письменная просьба Оналбаевой В.Н. о предоставлении протокола от 22.09.2014 г. оставлена без удовлетворения.

В ходе рассмотрения данного дела истцу стало известно о решении суда по делу № 2-5619/15 от 03.02.2015 года по заявлению ТОО «ЭКО Консалтинг» к ГУ «Управление юстиции Алмалинского района г. Алматы», третьему лицу Оналбаевой В.Н. о признании действий по отказу в перерегистрации неправомерными и понуждении произвести перерегистрацию. Однако Оналбаева В.Н. не была надлежащим образом извещена о рассмотрении в суде указанного спора.

Также истец не был надлежащим образом извещен о времени и месте проведения общего собрания участников товарищества в 2014 году. В конвертах, направленных исполнительным органом истцу 25.08.2014 года, были рекламные брошюры. Оналбаева В.Н. не была извещена о проведении 22.09.2014 года общего собрания участников по вопросу вывода Оналбаевой В.Н. из числа участников товарищества. 26.08.2014 года Оналбаева В.Н. направила в исполнительный орган товарищества письмо с просьбой продублировать содержание корреспонденции, полученных по почте. Ответ на письмо не поступил.

В решении Ауэзовского районного суда города Алматы за № 2-1684/13 от 08.08.2013 года установлено, что денежные средства во вклад уставного капитала товарищества Оналбаевой В.Н. внесены полностью.

На основании изложенных доводов, с учётом уточнения к иску от 19.04.2016 года просит суд признать протокол и решение внеочередного общего собрания участников (далее - ВОСУ) товарищества от 22.09.2014 года недействительным и незаконным, отменить перерегистрацию устава товарищества в органе юстиции с единственным участником Остапчук Т.В., возложить на исполнительный орган товарищества обязанность восстановить учредительные документы товарищества в прежнем составе, зарегистрировать в органе юстиции устав товарищество с прежнем составе с участием Оналбаевой В.Н., созвать и провести ВОСУ товарищества, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности, распределению чистой прибыли и выплате дивидендов за 2012, 2013, 2014 годы и предоставить второму участнику Оналбаевой В.Н. для ознакомления все документы финансово-хозяйственной деятельности за период 2012, 2013, 2014 годы.

В судебном заседании представитель истца поддержал иск и просил удовлетворить требования в полном объеме.

В судебном заседании представители ответчика иск не признали по основаниям, изложенным в иске. Просит суд отказать в удовлетворении иска, поскольку Оналбаевой В.Н. не была внесена доля в уставный капитал товарищества.

Также учитывая шестимесячный срок для обжалования протокола общего собрания участников товарищества, просит применить срок исковой давности, Третье лицо ГУ «Управление юстиции Алмалинского района г. Алматы» не обеспечило явку своего представителя в суд, хотя о времени и месте судебного заседания извещено надлежащим образом.

В соответствии с ч. 4 ст. 196 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V (далее - ГПК) суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, если признает причины их неявки неуважительными.

Суд, признав неявку третьего лица неуважительной, посчитал возможным рассмотреть дело в отсутствие третьего лица.

Выслушав пояснения представителей сторон, изучив и исследовав материалы дела, оценив представленные сторонами доказательства, суд считает требования истца подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям. Согласно ч. 1 ст. 72 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V (далее - ГПК), каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

В силу 4.2 ст. 224 ГПК суд основывает решение лишь на тех доказательствах, которые были представлены сторонами и исследованы в судебном заседании.

Из материалов дела установлено, что ТОО «ЭКО Консалтинг» создано учредителями Остапчук Т.В. и Оналбаевой В.Н. 24.10.2010 года произведена регистрация в ГУ «Управление юстиции Карасайского района Алматинской области». Доля в уставном капитале товарищества принадлежит участникам по 50% каждому. В соответствии с пп. 5.1. устава, уставный капитал ТОО «ЭКО Консалтинг» составляет 87 200 тенге, который подлежит оплате участниками по 43 600 тенге. 22.09.2014 года во внеочередном общем собрании участников ТОО «ЭКО Консалтинг» принято решение о распределении доли Оналбаевой В.Н. в уставном капитале ТОО «ЭКО Консалтинг» за счет собственного капитала участнику ТОО «ЭКО Консалтинг», Остапчук Т.В., об утрате Оналбаевой В.Н. права на долю в уставном капитале в сумме 43 600 тенге, исключении ее из состава участников ТОО «ЭКО Консалтинг», внесении в устав изменений и проведении перерегистрации ТОО «ЭКО Консалтинг» с единственным учредителем Остапчук Т.В.

Основаниям для принятия решений явилось невнесение Оналбаевой В.Н. вклада в уставной капитал товарищества в размере 43 600 тенге. Оналбаева В.Н. не участвовала в данном ВОСУ.

Истец оспаривает действительность и законность протокола ВОСУ от 22.09.2014 года. Сторона ответчика утверждает, что Оналбаева В.Н. была извещена о дате, времени и месте ВОСУ извещениями от 08.08.2014 г., 12.08.2014 г., направленными по почте с уведомлением. Действительно, в почтовых уведомлениях имеются подписи Оналбаевой В.Н. от 25.08.2014 года в подтверждение получения. Однако, как указано в иске, в конвертах были рекламные брошюры. О содержании корреспонденции Оналбаева В.Н. сообщила исполнительному органу Товарищества в письме от 26.08.2014 года, в котором одновременно просила перенаправить информацию, подлежащую рассмотрению Оналбаевой В.Н. Ответ от исполнительного органа не поступил.

В п. 1 ст. 50 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» решение общего собрания участников товарищества с ограниченной ответственностью, принятое с нарушением порядка проведения общего собрания и принятия решений, установленного настоящим Законом, уставом товарищества или правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность товарищества, равно как и решение общего собрания, противоречащее закону либо уставу товарищества, в том числе решение, нарушающее права участника товарищества, может быть признано судом недействительным полностью или частично по заявлению участника товарищества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения. Такое заявление может быть подано в течение шести месяцев со дня, когда участник товарищества узнал или должен был узнать о состоявшемся решении, а если он участвовал в общем собрании, принявшем решение, то в течение шести месяцев со дня принятия этого решения общим собранием.

В ходе рассмотрения дела стороной ответчика заявлено о применении судом срока исковой давности. Иск подан в суд 26.02.2016 года.

Установлено, что письмом № 3 от 14.01.2016 года ответчик сообщил Оналбаевой В.Н. о том, то согласно протоколу от 22.09.2014 года, Оналбаева В.Н. выведена из числа участников товарищества. Вместе с тем, доказательство вручения или направления Оналбаевлй В.Н. оспариваемого протокола ранее, чем 14.01.2016 г., ответчиком суду не представлено. В связи с чем, суд приходит к выводу, что срок обжалования протокола ВОСУ от 22.09.2014 года истцом не пропущен.

Стороной истца суду представлено решение районного суда № 2 Ауэзовского района города Алматы от 08.08.2013 года по делу №-1684/13. Судом отказано в удовлетворении иска ТОО «ЭКО Консалтинг» к Оналбаевой В.Н. о взыскании суммы неосновательного обогащения в размере 5 745 781 тенге и суммы неустойки за невнесение вклада в уставный капитал в размере 8 825 тенге.

В соответствии с ч. 2 ст. 76 ГПК обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением или постановлением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Такие обстоятельства не доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых участвуют те же лица.

В решении от 08.08.2013 года по делу №-1684/13 суд признал несостоятельными доводы ТОО «ЭКО Консалтинг» о невнесении Оналбаевой В.Н. вклада в уставный капитал.

Также судом было установлено, что товарищество имело перед учредителем Оналбаевой В.Н. обязательство по выплате суммы (дивидендов). Исполнение данного обязательства осуществлено товариществом преждевременно, поскольку сумма оплачена до утверждения годовой финансовой отчетности. Товариществом Оналбаевой В.Н. по расходно-кассовому ордеру № 00000000004 от 08.07.2012 года. Оплачено 5 745 781 тенге. Решение вступило в законную силу 13.08.2013 года.

Сторона ответчика ссылается на заключение специалиста ТОО «Центр Независимых Экспертиз» Есетовой Г.З. за № 10 от 30.07.2014 г. о том, что вклад в уставный капитал ТОО «ЭКО Консалтинг» в сумме 43 600 тенге учредителем Оналбаевой В.Н. не внесен. При этом, в бухгалтерском балансе товарищества за период с 31.12.2003 года по 31.12.2010 год в графе «Уставный капитал» пункта «V - Капитал» указано 87 200 тенге, что опровергает вышеуказанные выводы специалиста и подтверждает, что на момент составления бухгалтерского баланса (2003-2010 г.) уставный капитал товарищества сформирован в полном объеме, то есть Оналбаева В.Н. внесла вклад в уставный капитал. Внесение Оналбаевой В.Н. вклада в уставный капитал товарищества также подтверждается договором от 05.03.2005 года о передаче Джамашевой В.Н. (девичья фамилия Оналбаевой В.Н.) своей доли в уставном капитале товарищества в доверительное управление Остапчук Т.В. В пп. 1.4. п. 1 данного договора указано, что учредитель Оналбаева В.Н. утверждает, что передаваемая им в доверительное управление доля полностью оплачена, свободна от права третьих лиц. Доверительный управляющий Остапчук Т.В., подписав договор, подтвердила указанную в пп. 1.4. п. 1 договора информацию, поскольку она владела этой информацией на праве второго участника товарищества. Кроме того, судом исследован протокол общего собрания участником товарищества от 29.12.2012 года. Одним из пяти вопросов на повестке дня явилась «продажа доли Оналбаевой В.Н. и предоставление Остапчук Т.В. срока для решения вопроса о покупке доли Оналбаевой В.Н.». В выступлениях участников товарищества Остапчук Т.В. и Оналбаевой В.Н. на собрании отсутствуют какие-либо пояснения о невнесении Оналбаевой В.Н. вклада в уставный капитал. Повестка дня содержит вопрос только о продаже доли Оналбаевой В.Н., что свидетельствует о том, что Оналбаева В.Н. своевременно внесла вклад в уставный капитал в сумме 43 600 тенге, что дало ей право распоряжения долей.

На общем собрании участников товарищества от 29.12.2012 года Оналбаева В.Н. предложила Остапчук Т.В. свою долю в уставном капитале товарищества за 6 000 000 тенге. Вопрос оставлен открыто. В ответ на предложение Оналбаевой В.Н., Остапчук Т.В. письмом от 28.01.2013 года просила обоснованно расшифровать стоимость доли в сумме 6 000 000 тенге. И в этом письме Остапчук Т.В. не указано о не внесении Оналбаевой В.Н. вклада в уставный капитал. 28.01.2013 года товариществом истцу было направлено извещение о проведении ВОСУ товарищества по вопросу «увеличения уставного капитала товарищества».

В силу п. 1 ст. 26 Закона увеличение уставного капитала товарищества с ограниченной ответственностью допускается после его полной оплаты. При таких обстоятельствах, учитывая включение вопроса об увеличении уставного капитала в повестку дня, суд считает, что уставный капитал товарищества был сформирован полностью.

Таким образом, переговоры участников товарищества о продаже доли также подтверждают внесение Оналбаевой В.Н. вклада в уставный капитал и её право на 50% доли в уставном капитале.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым признать протокол и решение ВОСУ товарищества от 22.09.2014 года недействительным.

Судом также установлено, что решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 03.02.2015 года по делу № 2-5619/15 заявление ТОО «ЭКО Консалтинг» к ГУ «Управление юстиции Алмалинского района города Алматы» о признании действий по отказу в перерегистрации неправомерными и понуждении произвести перерегистрацию удовлетворено частично. Признаны неправомерными действия ГУ «Управление юстиции Алмалинского района города Алматы» по отказу в перерегистрации ТОО «ЭКО Консалтинг». В удовлетворении требования о понуждении произвести перерегистрацию отказано.

В решении суда от 03.02.2015 года основаниям для частичного удовлетворения требований истца послужил протокол ВОСУ товарищества от 22.09.2014 года. Решение от 03.02.2015 года вступило в законную силу 20.02.2015 года. Следует отметить, что сторона ответчика не представила суду доказательства в опровержение доводов истца о не проведении ответчиком общего собрания участников товарищества в период с 2012 по 2015 годы по вопросу утверждении годовой финансовой отчетности и утверждении участников Остапчук Т.В. годовой финансовой отчетности товарищества единолично. Между тем, при наличии решения суда от 03.02.2015 года по делу № 2-5619/15, вступившего в законную силу, суд считает требования истца об отмене перерегистрации устава товарищества в органе юстиции с единственным участником Остапчук Т.В., возложении на исполнительный орган товарищества обязанности восстановить учредительные документы товарищества в прежнем составе, зарегистрировать в органе юстиции устав товарищества в прежнем составе с участием Оналбаевой В.Н., созвать и провести внеочередное общее собрание участников товарищества, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности, распределению чистой прибыли и выплате дивидендов за 2012, 2013, 2014 годы и предоставить второму участнику Оналбаевой В.Н. для ознакомления все документы финансово-хозяйственной деятельности за период 2012, 2013, 2014 годы, преждевременными. В связи с чем, иск в этой части подлежит отказу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Иск Оналбаевой В.Н. удовлетворить частично. Признать протокол и решение внеочередного общего собрания ТОО «ЭКО Консалтинг» от 22.09.2014 года недействительным.

В части отмены перерегистрации устава товарищества в органе юстиции с единственным участником Остапчук Т.В., возложении на исполнительный орган товарищества обязанности восстановить учредительные документы товарищества в прежнем составе, зарегистрировать в органе юстиции устав товарищества в прежнем составе с участием Оналбаевой В.Н., созвать и провести внеочередное общее собрание участников товарищества, посвященное утверждению годовой финансовой отчетности, распределению чистой прибыли и выплате дивидендов за 2012, 2013, 2014 годы и предоставить второму участнику Оналбаевой В.Н. для ознакомления все документы финансово - хозяйственной деятельности за период 2012, 2013, 2014 годы отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами и (или) опротестовано прокурором с соблюдением требований статьи 403, 404 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Порядок принудительного выкупа доли участника ТОО

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

7 июля 2016 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в составе председательствующего судьи Казымбетовой Г.Н., при секретаре судебного заседания Танатбаеве А.Е., с участием представителя истца и третьего лица Артыкова М.И. - Шабановой В.А. (доверенность от 23.02.2016 года), представителя истца и третьего лица АО «Казахская академия сорта и туризма» Джусангалиева P.A. (доверенность от 18.06.2015 года), представителя ответчика Вейс Н.В. (доверенность 31.03.2016 года),

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании суда гражданское дело по иску участника ТОО «Восток - НСК» Артыкова М.И. к ТОО «Восток - НСК», третьим лицам АО «Казахская академия сорта и туризма», Кауметовой Ж.Г., Смаиловой М.С. о признании решения внеочередного общего собрания недействительным и по иску АО «Казахская академия сорта и туризма» к ТОО «Восток - НСК», третьим лицам Артыкову М.И., Кауметовой Ж.Г., Смаиловой М.С. о признании решения внеочередного общего собрания недействительным,

УСТАНОВИЛ:

Участник ТОО «Восток - НСК» (далее - Товарищество) Арты-ков М.И. обратился в суд с иском к ТОО «Восток - НСК», третьим лицам АО «Казахская академия сорта и туризма», Кауметовой Ж.Г., Смаиловой М.С. о признании решения внеочередного общего собрания недействительным, мотивируя тем, что 22.02.2016 года состоялось внеочередное общее собрание участников (далее - ВОСУ) товарищества, о чем составлен протокол № 1. Принято решение о принудительном выкупе доли Артыкова М.И. и выбытия его из числа участников товарищества.

Истец считает, что данное собрание было неправомочным, а его решение недействительными, поскольку нарушены требования и порядок проведения созыва участников товарищества. Истец не был извещен о проведении ВОСУ и не получил протокол № 1 ВОСУ от 22.02.2016 года. О проведении ВОСУ истец узнал от АО «Казахская академия спорта и туризма» и получил от них копию протокола № 1 от 22.02.2016 года.

Согласно п. 3.3 статьи 3 учредительного договора от 06.04.2007 года, истец вносил вклад в уставной капитал товарищества частично, в размере 2 000 000 тенге путем передачи данной суммы директору. В связи с чем, просит суд признать решение ВОСУ товарищества от 22.02.2016 года недействительным. АО «Казахская академия сорта и туризма» также обратилось в суд с аналогичным иском, мотивируя тем, что по решению специализированного межрайонного экономического суда города Алматы по делу № 2-17276/15 от 23.12.2015 года государственная перерегистрация товарищества от 14.02.2014 года была отменена. Участниками общего собрания участников товарищества от 27.12.2013 года были Кауметова Ж.Г. и Темирбеков Ж.Б. Участниками последнего ВОСУ товарищества от 22.02.2016 года являлись уже другие представители: АО «Казахская академия спорта и туризма», Кауметова Ж.Г., Смаилова М.С., что уже являлось веским нарушением процедуры проведения голосования участников. Считает ВОСУ от 22.02.2016 года неправомочным принимать решение, поскольку по третьему вопросу на повестке дня о проведении полного аудита товарищества принято решение не проводить полный аудит.

АО «Казахская академия спорта и туризма» выступило против решения внеочередного собрания от 22.02.2016 года, так как считает необходимым провести аудит по данному вопросу, после чего принимать другие решение. ВОСУ от 22.02.2016 г. дало свое согласие о принудительном выкупе доли Артыкова М.И. и выбытия его из числа участников товарищества, что считает незаконным, поскольку нарушены процедуры отчуждения долей в товариществе, порядок и процедура созыва и проведения внеочередного общего собрания участников.

Уставной капитал товарищества был сформирован АО «Казахская академия спорта и туризма» вместе с Артыковым Марс Ишенбаевичем, что подтверждается уставом товарищества, утвержденным протоколом общего собрания участников № 3 от 15.07.2008 года. Однако двое участников собрания Кауметова Ж.Г. и Смаилова М.С. не производили взносы в уставной капитал, соответственно они не могут голосовать во внеочередном общем собрании участников.

На основании изложенного, просит суд признать решение ВОСУ товарищества от 22.02.2016 года недействительным.

В судебном заседании представитель истца и третьего лица Артыкова М.И. - Шабанова В.А. подержала иск и просила удовлетворить требование.

В судебном заседании представитель истца и третьего лица АО «Казахская академия сорта и туризма» Джусангалиев P.A. также поддержал исковое заявление, просил удовлетворить требование.

Представитель ответчика ТОО «Восток-НСК» Вейс Н. иск не признал, пояснив, что 05.02.2016 г. исполнительный орган товарищества направил Артыкову М.И. уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников с указанием повестки дня на 22.02.2016 г., о чем имеется подтверждение почтовой службы за исх. № 43 от 08.02.2016 г. Однако в указанное время Артыков М.И. не явился. Поскольку на внеочередном общем собрании участников товарищества присутствовали три участника из четырех, то данное собрание было правомочно принимать решение по вопросу, требующего квалифицированного большинства голосов.

Исполнительный орган не обязан направлять протокол внеочередного общего собрания участников после проведения. Более того, любой участник вправе обратиться к исполнительному органу и ознакомиться с протоколами общих собраний участников. Внесение истцом вклада в уставный капитал сумму в размере 2 000 000 тенге не доказано соответствующими доказательствами. Кроме того, истец не сообщил исполнительному органу товарищества сведений об изменении своего места жительства, в связи с чем, все уведомления были отправлены по известному адресу в соответствии с уставом товарищества. Просит отказать в исковых требованиях истцов.

Третье лица, не заявляющие самостоятельные требования на предмет спора Кауметова Ж.Г. и Смаилова М.С. не явились в судебное заседание, о времени и месте заседания были извещены надлежащим образом.

В соответствии с ч. 4 ст. 196 ГПК РК суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного заседания, если признает причины их неявки неуважительными.

Суд, признав неявку третьих лиц неуважительной, посчитал возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Выслушав пояснения представителей сторон, изучив и исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.

Судом установлено, что ТОО «Восток - НСК» зарегистрировано в качестве юридического лица 07.05.2007 года.

Согласно уставу, утвержденному протоколом общего собрания участников № 3 от 15.07.2008 г., учредителями товарищества являются: АО «Казахская академия спорта и туризма», Кауметова Ж.Г., Артыков М.И. и Темирбеков Ж.Б. Размер доли каждого участника составляет по 25% в уставном капитале товарищества. В силу пп. 6.2. устава уставный капитал товарищества составляет 140 072 364 тенге. Доля учредителей товарищества распределена равными долями, по 25% от общей суммы уставного капитала, сумма вклада каждого учредителя - 35 018 091 тенге.

В соответствии с пп. 1) ст. 41 Закона Республики Казахстан от 22 апреля 1998 г. № 220 «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) высший орган товарищества - общее собрание его участников (общее собрание).

Согласно пп. 1, 2 ст. 42 Закона высший орган товарищества с ограниченной ответственностью (общее собрание) созывается в качестве очередного (статья 44 настоящего Закона) или внеочередного (статья 45 настоящего Закона) общего собрания участников. Все участники товарищества с ограниченной ответственностью имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Из протокола № 1 установлено, что 22.02.2016 года проведено внеочередное общее собрание участников товарищества, в котором присутствовали: АО «Казахская академия спорта и туризма», Кауметова Жаныл Гаппаровна и Смаилова Мадина Сауковна. На повестке ВОСУ от 22.02.2016 года вынесены следующие вопросы:

О принятии решения о принудительном выкупе доли Арты-кова М.И. и выбытия из числа участников ТОО «Восток-НСК».

Об определении сроков лиц, ответственных за подготовку и подачу документов в суд во исполнение п. 3 ст. 34 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

О проведении полного аудита ТОО «Восток-НСК».

О наделении полномочиями исполнительного органа за государственную перерегистрацию ТОО «Восток-НСК».

По первому вопросу принято решение об осуществлении выкупа доли Артыкова М.С. в размере 35 018 091 тенге, что составляет 25% от размера уставного капитала посредством привлечения собственного капитала ТОО «Восток-НСК» и требовать выбытия Артыкова М.И. из числа участников ТОО «Восток-НСК».

По третьему вопросу принято решение не проводить полный аудит ТОО «Восток-НСК». Суд считает, ВОСУ от 22.02.2016 года неправомочным принимать решение по вышеуказанным вопросам и решения ВОСУ незаконными по следующим основаниям:

В силу п. 1 ст. 46 Закона орган или лицо (лица), созывающие общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника товарищества по адресу, указанному в реестре участников, который ведется исполнительным органом товарищества.

Из материалов дела усматривается, что извещение за исх. № 01 от 05.02.2016 года о проведении ВОСУ, назначенного на 22.02.2016 г., направлено исполнительным органом товарищества участнику товарищества Артыкову М.С. почтовой связью на адрес: город Алматы, ул. Ходжанова, дом 13, кв. 66.

Согласно ответу курьерской службы за исх. № 43 от 08.02.2016 г., извещение не доставлено в связи с отсутствием получателя по данному адресу. Согласно адресной справке Артыков М. зарегистрирован по адресу: г. Алматы, ул. Оспанова, д. 83/11. Указанное обстоятельство подтверждает доводы истцов о том, что Артыков М.С. не был извещен о дате и времени проведения ВОСУ.

Установлено, что решением специализированного межрайонного экономического суда города Алматы по делу № 2-17276/15 от 23.12.2015 года государственная перерегистрация ТОО «Восток-НСК» от 14.02.2014 года, произведенная в связи с отчуждением доли Темирбекова Ж.Б. в уставном капитале товарищества покупателю Смаиловой М.С., отменена.

Решение суда вступило в законную силу 20.04.2016 года.

В силу 4.2 ст. 76 ГПК, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением или постановлением суда по ранее рассмотренному гражданскому делу, обязательны для суда. Такие обстоятельства не доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых участвуют те же лица.

Таким образом, состав участников товарищества не изменен, Смаилова М.С. не является участником товарищества. В связи с чем она не вправе участвовать на общем собрании участников товарищества и голосовать.

Также исполнительным органом не исполнена обязанность по извещению участника товарищества Темирбекова Ж.Б. о ВОСУ на 22.02.2016 г. Следовательно, на ВОСУ от 22.02.2016

года отсутствовали двое участники товарищества Артыков М.И. и Темирбеков Ж.Б., общая доля которых составляет 50% в уставном капитале товарищества, что свидетельствует об отсутствии кворума на ВОСУ от 22.02.2016 г.

Согласно пп. 4, 5 ст. 47 Закона общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. В случаях, когда решение по вопросу, включенному в повестку дня, должно приниматься квалифицированным большинством голосов или единогласно, собрание правомочно принимать решение, если присутствующие или представленные на нем участники товарищества обладают в совокупности более чем двумя третями от общего числа голосов. В случае отсутствия кворума общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью созывается повторно не позднее сорока пяти дней со дня первого созыва. При повторном созыве общего собрания должны быть соблюдены правила, установленные статьей 46 настоящего Закона.

Таким образом, ВОСУ от 22.02.2016 г. неправомочно принимать решения по вопросам на повестке дня. В связи с чем, решения ВОСУ от 22.02.2016 г. являются незаконны.

В соответствии с вышеуказанной нормой законодательства, исполнительному органу товарищества следовало повторно созвать общее собрание участников товарищества. Более того, согласно заключению эксперта Института судебных экспертиз по городу Алматы Алиева К.К. за № 3090 от 07.06.2016 года, на момент государственной регистрации товарищества уставный капитал товарищества сформирован в размере 25% от общей суммы уставного капитала. Долей АО «Казахская академия спорта и туризма» выступает объект недвижимости, принадлежащий ему на праве собственности, передача которого в формирование уставного капитала товарищества подтверждается решением внеочередного собрания акционеров от 26.08.2006 г. и протоколом заседания совета директоров АО «Казахская академия спорта и туризма» от 05.05.2007 года. Стоимость объекта определена в денежном эквиваленте независимым оценщиком. Уставный капитал товарищества в полном объеме как по сумме в соответствии с учредительными документами - 140 072 364 тенге, так и по срокам в соответствии с нормами законодательства в течение одного календарного года с момента государственной регистрации не сформирован. Также порядок, размер и сроки формированного уставного капитала товарищества не соответствует действительности, нормативным правовым актам и стандартам. Из указанного следует, что учредители товарищества Артыков М.И., Темирбеков Ж.Б. и Кауметова Ж.Г не внесли свои вклады в уставный капитал товарищества.

В силу п. 4 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 года № 2 «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», участник ТОО, не внесший свой вклад в уставный капитал, может утратить право на долю на основании решения общего собрания участников товарищества только после того, как его доля была внесена товариществом в уставный капитал за счет собственного капитала (пункт 3 статьи 24 Закона), распределена между другими участниками или приобретена третьими лицами, либо ТОО осуществило уменьшение уставного капитала. Сам факт невнесения участником вклада в уставный капитал не является основанием для исключения учредителя из числа участников в судебном порядке.

Кроме того, согласно пп. 2, 3 ст. 34 Закона, при причинении существенного вреда товарищество с ограниченной ответственностью, помимо требования о возмещении вреда и постановки вопроса о принудительном выкупе товариществом доли виновного участника, причинившего вред, вправе также требовать выбытия его из числа участников. Принудительный выкуп доли производится в судебном порядке.

Таким образом, основанием для принудительного выкупа доли участника в товариществе является причинение участником товариществу существенного вреда. Доказательства и основания принудительного выкупа, в данном случае, отсутствуют.

При таких обстоятельствах исковые требования участников ТОО «Восток - НСК» Артыкова Марса Ишенбаевича и АО «Казахская академия сорта и туризма» о признании решения внеочередного общего собрания от 22.02.2016 г. недействительным подлежат удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 223-226 ГПК, суд

РЕШИЛ:

Исковые заявления участника ТОО «Восток - НСК» Артыкова М.И. к ТОО «Восток - НСК», третьим лицам АО «Казахская академия сорта и туризма», Кауметовой Ж.Г., Смаиловой М.С. о признании решения внеочередного общего собрания недействительным и АО «Казахская академия сорта и туризма» к ТОО «Восток - НСК», третьим лицам Артыкову М.И., Кауметовой Ж.Г., Смаиловой М.С. о признании решения внеочередного общего собрания недействительным удовлетворить.

Признать решение внеочередного общего собрания участников ТОО «Восток - НСК» от 22.02.2016 года недействительным.

Решение может быть обжаловано сторонами и (или) опротестовано прокурором с соблюдением требований статьи 403 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан в апелляционную судебную коллегию Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме.

Недействительность договора дарения доли в ТОО;

Нарушение порядка проведения общего собрания ТОО;

Требования к проведению аудиторской проверки

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

14 марта 2012 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы под председательством судьи Смайыл А.Е., при секретаре Шормаковой А.Т., с участием представителя истца Калугина О.А., действующего по доверенности от 10.10.2011 г., представителя ответчика Курмалеева М.Я. - Дзюбайло Э.Б., действующей по доверенности от 21.12.2011 г., представителя ответчика Терликбаевой А.Т. - Мухаммедова Б.Э., действующего по доверенности от 06.03.2012 г., представителя ответчика АО «РЕЕСТР-СЕРВИС» президента АО «РЕЕСТР-СЕРВИС» Муканова А.Б.,

рассмотрев 14 марта 2012 года в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Базильжановой С.К. к Терликбаевой А.Т., Курмалееву М.Я., АО «Реестр-Сервис» и ТОО «AppraisConsult» о признании незаконным и недействительным внеочередного общего собрания участников ТОО «AppraisConsult» от 24.11.2011 г., признании незаконным и недействительным Протокола внеочередного общего собрания участников ТОО «AppraisConsult» от 24.11.2011 г., признании недействительным договора дарения доли от 27.08.2011 г., заключенного между Терликбаевой А.Т. и Курмалеевым М.Я. с приведением сторон в первоначальное положение, признании недействительной учетной записи в реестре участников ТОО «AppraisConsult», исполненной ТОО «Реестр-Сервис» на основании приказа № 3066 о регистрации изменения записи по учету доли ТОО «AppraisConsult» о передаче доли в уставном капитале ТОО «AppraisConsult» в размере 75% от Терликбаевой А.Т. к Курмалееву М.Я.,

УСТАНОВИЛ:

Истец Базильжанова С.К. обратилась в суд с иском (с учетом дополнений к иску в порядке ст. 49 ГПК РК) к Терликбаевой А.Т. Курмалееву М.Я., АО «Реестр-Сервис» и ТОО «AppraisConsult» о признании незаконным и недействительным внеочередного общего собрания участников ТОО «AppraisConsult» от 24.11.2011 г. признании незаконным и недействительным протокола внеочередного общего собрания участников ТОО «AppraisConsult» от 24.11.2011 г., признании недействительным договора дарения доли от 27.08.2011 г., заключенного между Терликбаевой А.Т и Курмалеевым М.Я. с приведением сторон в первоначальное положение, признании недействительной учетной записи в реестре участников ТОО «AppraisConsult», исполненной ТОО «Реестр-Сервис» на основании приказа № 3066 о регистрации изменения записи по учету доли ТОО «AppraisConsult» о передаче доли в уставном капитале ТОО «AppraisConsult» в размере 75% от Терликбаевой А.Т. к Курмалееву М.Я. Исковые требования мотивированы тем, что с 08.09.2005 года и до 06 августа 2009 года Базильжанова С.К. была учредителем и единственным участником ТОО «AppraisConsult» (далее - Товарищество). Также с момента регистрации товарищества и по настоящее время Базильжанова С.К. является генеральным директором товарищества - единоличным исполнительным органом товарищества. 30 июля 2009 года состоялась сделка по продаже Базильжановой С.К. 75% доли в уставном капитале ТОО «AppraisConsult» в пользу Терликбаевой А.Т. В тот же день 30 июля 2009 года между двумя участниками товарищества был заключен учредительный договор, составлена новая редакции устава, а сама сделка 06 августа 2009 года была зарегистрирована в уполномоченном органе- управлении юстиции г. Алматы, что подтверждается отметкой в уставе товарищества и документами товарищества. Базильжанова С.К. стала участником ТОО «AppraisConsult» с долей в уставном капитале в размере 25%. В сентябре 2011 года из телефонного разговора с г-ном Курмалеевым М.Я., который представился Базильжановой С.К. как новый участник товарищества, она узнала о том. что 27 августа 2011 года второй участник товарищества - Терликбаева А.Т. без согласования с другим участником товарищества произвела отчуждение своей доли третьему лицу Курмалееву М.Я., а держатель реестра АО «РЕЕСТР-СЕРВИС» в тот же день вынес соответствующий приказ и произвел изменение записи по учету доли в ТОО «AppraisConsult» по данной сделке. Основанием для сделки был договор дарения от 27 августа 2011 г., завершенный в простой письменной форме. 29 ноября 2011 года из сообщения по электронной почте истцу стало известно, что 24 ноября 2011 года состоялось внеочередное общее собрание участников ТОО «AppraisConsult», которое было проведено по инициативе одного из участников товарищества - ответчика Курмалеева М.Я. Оригинала протокола собрания истец до сегодняшнего дня не имеет и располагает только копией данного документа. О созыве данного собрания истец не был уведомлен надлежащим образом. Письменного уведомления истец не получал и о получении не расписывался. То есть у ответчиков отсутствуют доказательства надлежащего уведомления о созыве оспариваемого собрания. Отправленное по электронной почте сообщение не может рассматриваться как письменное и надлежащее уведомление о созыве собрания. Считает, что данное собрание и протокол собрания подлежат отмене и признанию их не действительными с момента совершения по следующим основаниям: Пункт 1 статьи 46 Закона «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) прямо устанавливает, что: орган или лицо (лица), созывающие общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью, ведение реестра участников которого осуществляется регистратором, с числом участников менее ста обязаны за пятнадцать дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника товарищества по адресу, указанному в реестре участников товарищества. Однако до настоящего времени истец не был письменно и надлежащим образом извещен о проведении собрания по адресу, имеющемуся в реестре, что, несомненно, является нарушением порядка созыва общего собрания участников и нарушением прав участников. Ответчик Курмалеев М.Я. имел возможность получить у реестродержателя товарищества, данные об адресе истца для его надлежащего уведомления, однако не сделал этого, тем самым созыв и проведение собрания были осуществлены с нарушением законодательства Республики Казахстан. Пункт 8 статьи 47 Закона устанавливает, что протоколы всех общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая хранится исполнительным органом товарищества и должна в любое время предоставляться для ознакомления любому участнику товарищества с ограниченной ответственностью. По требованию участников товарищества им выдаются удостоверенные выписки из книги протоколов. Однако до настоящего времени данный протокол для подшивки его в книгу протоколов не предоставлен и истец лишен возможности ознакомиться с оригиналом такого протокола. В части пункта 1 повестки собрания о смене генерального директора считает, что принятием данного решения были допущены следующие нарушения: собранием не был установлен порядок и условия передачи дел вновь избранному генеральному директору, также не был решен вопрос о порядке прекращения трудовых отношений истца с товариществом, поскольку это не нашло отражения в протоколе собрания, в протоколе собрания не указано об опыте, образовании и специальных познаниях вновь назначенного генерального директора. С назначением нового генерального директора будет парализована деятельность товарищества, поскольку истец имеет специальную лицензию оценщика и при прекращении с истцом трудовых отношений товарищество автоматически лишается права производить свою основную деятельность - оценочную, поскольку не будет соответствовать квалификационным требованиям, предъявляемым к оценочным компаниям. Более того, товарищество даже не сможет завершить уже начатые, но еще не законченные работы по оценке. Тем самым были нарушены права истца, как участника и как генерального директора товарищества. В части пункта 2 повестки собрания об отчете наблюдательного совета и об избрании нового состава наблюдательного совета в протоколе оспариваемого собрания указывается, что отчет наблюдательного совета со стороны генерального директора не был представлен ни участнику, ни внеочередному собранию. Однако такое требование о предоставлении отчета не может быть заявлено генеральному директору, а должно быть заявлено непосредственно самому наблюдательному совету товарищества. Насколько известно, такое требование наблюдательному совету никогда не направлялось, в том числе при созыве собрания. Члены наблюдательного совета на обжалуемое собрание участников не приглашались. Следовательно, данное требование и принятое собранием решение незаконны. В части пункта 3 повестки собрания о выборе регистратора товарищества. До выбора нового регистратора собранием должен быть решен вопрос о прекращении договора с действующим регистратором АО «Реестр-Сервис» и определен порядок передачи реестра товарищества, чего собранием сделано не было. При передаче реестра участники товарищества должны заполнить соответствующие документы, в том числе карточку с образцами подписей. В протоколе собрания не указано чем был обусловлен выбор новым регистратором именно АО «Регистраторская система ценных бумаг», и какие предлагаемые им условия ведения реестра. Следовательно, данным пунктом также были нарушены права истца, как участника товарищества. В части пункта 3 повестки собрания о проведении аудита, Собранием не было указано ни о периоде, ни о предмете проведения аудиторской проверки. Более того непонятно чем обусловлен выбор одной из самых дорогих аудиторских компаний и за счет каких средств будет проводится данная аудиторская проверка. Тем самым были нарушены интересы истца. В результате незаконного созыва и проведения внеочередного собрания участников товарищества нарушены законные права и интересы истца как участника товарищества. На дату подачи искового заявления истцу, который является и участником товарищества и главой исполнительного органа товарищества, не был надлежащим образом предоставлен оригинал протокола собрания товарищества от 24 ноября 2011 года. Считает необходимым привлечение действующего регистратора товарищества - АО «Реестр-Сервис» в качестве третьего лица на стороне ответчиков, поскольку без его привлечения невозможно выяснение круга вопросов для принятия решения по данному спору. Считает, что при проведении 24 ноября 2011 года внеочередного общего собрания участников ТОО «AppraisConsult» и составлении протокола данного собрания были допущены следующие нарушения требований действующего законодательства Республики Казахстан: Пункт 3 статьи 51 Закона устанавливает, что члены исполнительного органа избираются общим собранием на установленный срок, но не более пяти лет. В нарушение данного требования оспариваемым собранием участников новый единоличный исполнительный орган товарищества в лице был избран на неопределенный срок. Пункт 3 статьи 57 Закона устанавливает, что члены наблюдательного совета товарищества избираются общим собранием на установленный срок, но не более пяти лет. В нарушение данного требования оспариваемым собранием участников члены наблюдательного совета были избраны на неопределенный срок. При этом избранные члены Наблюдательного совета на собрании участия не принимали, что усматривается из протокола. Срок, с которого члены наблюдательного совета обязаны приступить к исполнению своих обязанностей, также не был установлен. При выборе аудиторской компании при проведении собрания были нарушены требования статьи 59 Закона, поскольку из текста протокола усматривается, что собранию не были представлены надлежащие заверения такой аудиторской компании о том, что она не связанна имущественными интересами с товариществом, членами его исполнительного органа, наблюдательного совета или участниками. Более того, при принятии решения о проведении аудита товарищества, собранием не были решены следующие вопросы: за какой период деятельности товарищества проводится аудит; вопросы, поставленные перед аудитором; за чей счет проводится аудит - за счет участника или за счет товарищества; стоимость и сроки аудиторской проверки. Пункт 8 статьи 47 Закона устанавливает, что секретарь общего собрания отвечает за ведение протокола общего собрания, а также то, что протокол подписывается председательствующим и секретарем общего собрания. То есть, законодателем подразумевается, что секретарь собрания должен присутствовать на таком собрании. Однако из имеющейся у истца копии протокола видно, что на нем присутствовал только один человек - Курмалеев М.Я. Секретарь собрания на самом собрании отсутствовал. Однако оспариваемый протокол был подписан секретарем, что также является основанием для его отмены. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 года № 2 «О некоторых вопросах применения законодательства о товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», которое согласно статье 4 Конституции Республики Казахстан, включается в состав действующего права и является общеобязательным устанавливает следующее: Пункт 7 данного Постановления определяет, что отчуждение участником ТОО своей доли (ее части) третьим лицам, залог доли (части доли) в обеспечение обязательства участника перед другим участником или третьим лицом допускается, если иное не предусмотрено учредительными документами. Учредительными документами может быть предусмотрено, что продажа доли третьему лицу допускается лишь с соблюдением определенных условий (статьи 29-30 Закона). Статья же 30 Закона устанавливает, что отчуждение участником товарищества с ограниченной ответственностью своей доли (ее части) третьим лицам или залог доли (части доли) в обеспечение обязательства участника перед третьим лицом допускается, если иное не предусмотрено учредительными документами, что прямо имело место в данном случае, поскольку учредительный договор товарищества предусматривает особый порядок отчуждения доли. Учредительными документами товарищества с ограниченной ответственностью может быть предусмотрено, что продажа доли третьему лицу допустима лишь с соблюдением определенных условий, что также имеет место в данном случае, поскольку помимо соблюдения определенных условий, установленных учредительным договором, устав товарищества содержит требование о заключении новой редакции учредительного договора, при вхождении нового участника. Пункт 9 Постановления действительно устанавливает, что по безвозмездным сделкам (дарение, завещание) участники ТОО не обладают правом преимущественного приобретения доли участника. Однако это не применимо к данному случаю, поскольку в данном гражданском споре исковые требования не содержат требований истца о реализации права преимущественной покупки и о нарушении такого права. Пункт 1 статьи 157 ГК РК устанавливает, что при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц, надлежащего государственного органа либо прокурора. Иск в данном случае был подан заинтересованной стороной - вторым участником товарищества, поскольку при совершении сделки дарителем были нарушены требования к её содержанию, а именно в тексте договора дарения отсутствовали: заявления дарителя о том, что при совершении сделки получено согласие второго участника товарищества на отчуждение доли, в порядке установленном учредительным договором товарищества; заявления дарителя о наличии в товариществе особого порядка отчуждения доли; обязательства одаряемого о заключении новой редакции учредительного договора в соответствии с требованиями устава товарищества. Пункт 3 статьи 157 ГК РК устанавливает, что при признании сделки недействительной каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а при невозможности возврата в натуре возместить стоимость в деньгах. В данном случае имеется возможность возврата одаряемым дарителю ранее полученной в дар доли в товариществе. Статья 158 ГК РК устанавливает, что недействительна сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности. Под сделкой, которая нарушает требование законодательства, законодатель понимает сделки совершенные с нарушением устава юридического лица либо компетенции органов юридического лица, что имело место в данном случае. Пункт 2 статьи 159 ГК РК устанавливает, что недействительна сделка, преследующая цели недобросовестной конкуренции или нарушающая требования деловой этики. Считает, что в данном случае Терликбаевой А.Т. также были нарушены требования деловой этики, поскольку взаимоотношения между участниками товарищества изначально предполагают особые доверительные отношения. Такими нарушениями деловой этики являются: несоблюдение требований учредительного договора и устава товарищества; не уведомление второго участника Товарищества о выходе из состава участников; дарение своей доли в Товариществе третьему лицу. Часть 1 статьи 12 Закона определяет, что участники товарищества с ограниченной ответственностью обязаны соблюдать требования учредительного договора, однако данное требование закона при совершении оспариваемой сделки было нарушено. Часть 2 статьи 12 Закона устанавливает, что участники товарищества с ограниченной ответственностью могут нести и другие обязанности, предусмотренные учредительными документами товарищества, настоящим Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан, что имело место в данном случае. Исходя из вышеизложенного, считает, что исковые требования основаны на нарушении ответчиками при совершении 27 августа 2011 года сделки по дарению доли ТОО «AppraisConsult» от Терликбаевой А.Т в пользу Курмалеева М.Я. норм статьи 12 и статьи 30 Закона РК, сама сделка в соответствии с требованиями п. 1 и п. 3 статьи 157 ГК РК, ст. 158 ГК РК и п. 2 ст. 159 ГК РК подлежит признанию её недействительной. Также считает, что вышеуказанные нарушения действующего законодательства РК в совокупности с ранее представленными в исковом заявлении другими нарушениями, являются достаточными основаниями для признания внеочередного общего собрания участииков ТОО «AppraisConsult» 24 ноября 2011 года и протокола данного собрания не действительными.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования по основаниям, изложенным в иске с учетом дополнений к нему, и просил суд их удовлетворить.

Представитель ответчика Курмалеева М.Я. в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями и дополнениям к нему не согласилась, и просила суд отказать в удовлетворении по основаниям, изложенным в отзывах на исковое заявление и дополнения к нему.

Представитель ответчика ТОО «AppraisConsult», присутствовавшая ранее на судебных заседаниях заявленные исковые требования признала в полном объеме, в дальнейшем просила суд рассмотреть дело без их участия.

Представитель ответчика Терликбаевой А.Т. в судебном заседании с заявленными дополнениями к исковым требованиям не согласился, и просил суд отказать в удовлетворении по основаниям, изложенным в отзыве на дополнение к исковому заявлению.

Представитель ответчика АО «РЕЕСТР-СЕРВИС» в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласился, пояснив, что АО «РЕЕСТР-СЕРВИС» является ненадлежащим ответчиком по данному делу, и просил суд исключить их из числа ответчиков.

Суд, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные доказательства в отдельности и в их совокупности, определив обстоятельства, подлежащие доказыванию для объективного рассмотрения данного дела, приходит к следующему.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ТОО «AppraisConsult» было учреждено единственным участником - Базильжановой С.К., государственная регистрация ТОО «AppraisConsult» произведена органами юстиции 08.09.2005 г.

30 июля 2008 года Базильжанова С.К., будучи единственным участником ТОО «AppraisConsult» произвела отчуждение 75% доли в уставном капитале от общего размера уставного капитала TOO «AppraisConsult» Терликбаевой А.Т. по договору купли-продажи доли в уставном капитале.

В тот же день, 30 июля 2008 года Терликбаева А.Т. и Базильжанова С.К. подписали устав и учредительный договор ТОО «AppraisConsult».

Кроме того, регистратором - АО «Реестр-Сервис» на основании приказа Базильжановой С.К. № 4114 от 30.07.2008 г. внесены изменения в реестр участников ТОО «AppraisConsult», в результате чего участниками ТОО «AppraisConsult» являлись Базильжанова С.К. с долей участия 25% и Терликбаева А.Т. с долей участия 75% в уставном капитале ТОО «AppraisConsult».

27 августа 2011 года Терликбаева А.Т. по договору дарения доли безвозмездно передала Курмалееву М.Я. в собственность долю в уставном капитале и стоимости имущества ТОО «AppraisConsult» в размере 75%.

Оспаривая договор дарения доли, истец приводит суду доводы о том, что при совершении сделки Терликбаевой А.Т. были нарушены требования учредительного договора, а именно не получено согласие истца на отчуждение доли третьему лицу в порядке, установленном учредительным договором ТОО «AppraisConsult». Истец считает данный договор дарения доли в соответствии со ст. 157 п. 1 ГК Республики Казахстан недействительным, так как нарушены требования, предъявляемые к содержанию сделки.

В силу ст. ст. 11, 30 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», участники товарищества с ограниченной ответственностью вправе прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном настоящим Законом. Отчуждение участником товарищества с ограниченной ответственностью своей доли (ее части) третьим лицам допускается, если иное не предусмотрено учредительными документами.

Уставом ТОО «AppraisConsult» определено право участника товарищества по своему усмотрению продать или иным способом уступить свою долю в имуществе товарищества или ее часть третьим лицам. Доля участника в имуществе товарищества пропорциональна его вкладу в уставный капитал товарищества и может быть отчуждена до полной оплаты вклада лишь в той части, в которой вклад уже оплачен.

Однако учредительным договором ТОО «AppraisConsult», заключенным между Терликбаевой А.Т. и Базильжановой С.К. предусмотрено условие о том, что учредитель товарищества с согласия других учредителей имеет право отчуждать свою долю в уставном капитале товарищества третьим лицам.

Таким образом, суд усматривает противоречие между условиями учредительного договора и устава ТОО «AppraisConsult», поскольку в одном документе предусмотрено право участника отчуждать свою долю в уставном капитале товарищества по своему усмотрению без согласия других участников товарищества, тогда как в другом документе это право реализуется с согласия других учредителей.

Поскольку в силу п. 2 ст. 3 ГК Республики Казахстан нормы Гражданского законодательства, содержащиеся в Гражданском кодексе, имеют приоритет перед другими нормами законодательства, то необходимо применять нормы Гражданского кодекса.

В силу п. 5 ст. 41 ГК Республики Казахстан, в случае противоречий между учредительным договором и уставом одного юридического лица должны применяться условия устава, ели их применение может иметь значение для отношений юридического лица с третьими лицами.

В связи с изложенными обстоятельствами и в силу приведенных норм действующего законодательства, суд считает, что к указанным спорным правоотношениям по отчуждению Терликбаевой А.Т. своей доли в уставном капитале ТОО «AppraisConsult» третьему лицу применяются условия устава ТОО «AppraisConsult», который не ограничивает право участника отчуждать свою долю по своему усмотрению третьему лицу.

Статьей 28 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» предусмотрено, что право на долю участника в имуществе товарищества с ограниченной ответственностью носит не вещный, а обязательственный характер.

В данном случае, оспариваемой сделкой затронуты не только права и интересы участников ТОО «AppraisConsult», но и обязательственные отношения третьего лица - Курмалеева М.Я. с товариществом.

Более того, в силу ст. 14 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», учредительный договор товарищества с ограниченной ответственностью входит в состав документов, представляющих собой коммерческую тайну, если иное не предусмотрено учредительным договором и подлежит предъявлению третьим лицам только по решению органов товарищества либо в случаях, установленных законодательными актами.

Учитывая изложенное, одаряемый по оспариваемой сделке - Курмалеев М.Я. не знал и не должен был знать об условиях учредительного договора, определяющего отчуждение учредителем доли в уставном капитале товарищества третьему лицу с согласия других учредителей. Напротив, заинтересованные лица вправе ознакомиться с уставом товарищества, который, в свою очередь, не ограничивает право участника по отчуждению доли в уставном капитале третьему лицу по своему усмотрению.

При таких обстоятельствах, суд не может принять во внимание доводы истца о нарушении Терликбаевой А.Т. требований учредительных документов ТОО «AppraisConsult» при заключении оспариваемой сделки с Курмалеевым М.Я., соответственно суд не усматривает несоответствие содержания оспариваемой сделки требованиям законодательства, а равно нарушений правил деловой этики.

Согласно ст. ст. 13, 14 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», создание товарищества с ограниченной ответственностью начинается с заключения его учредителями учредительного договора и завершается государственной регистрацией товарищества в качестве юридического лица. Товарищество с ограниченной ответственностью создается на основе учредительного договора.

Учредительный договор заключается учредителями с целью создания товарищества, тогда как на момент заключения между Терликбаевой А.Т. и Базильжановой С.К. учредительного договора, ТОО «AppraisConsult» было уже создано и зарегистрировано в органах юстиции, соответственно гражданское законодательство не предусматривает требование о заключении новой редакции учредительного договора при вхождении нового участника.

В данном случае, согласно п. 1-1 ст. 22 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», прием нового участника в товарищество с ограниченной ответственностью, ведение реестра участников которого осуществляется регистратором, оформляется путем внесения записи в реестр участников товарищества.

Поскольку АО «Реестр-Сервис» осуществляло ведение реестра участников ТОО «AppraisConsult», то регистратором были внесены соответствующие изменения в реестр участников ТОО «AppraisConsult», связанные с уменьшением доли Базильжановой С.К. и зачислением на лицевой счет Терликбаевой А.Т. доли участия 75% в уставном капитале ТОО «AppraisConsult» на основании приказа Базильжановой С.К. № 4114 от 30.07.2008 г., и последующим переходом права собственности на долю в уставном капитале ТОО «AppraisConsult» к Курмалееву М.Я. на основании приказа Терликбаевой А.Т. № 3066 от 27.08.2011 г.

При таких обстоятельствах, несостоятельны доводы истца о том, что новый учредительный договор с новым участником товарищества - Курмалеевым М.Я. до настоящего времени не заключен.

Более того, в соответствии со ст. 16-1 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», действие учредительного договора прекращается со дня формирования реестра участников товарищества. Документом, подтверждающим право на долю в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью, ведение реестра участников которого осуществляется регистратором, является выписка из реестра участников товарищества.

В соответствии с п. п. 2 п. 2.1. договора на оказание услуг по ведению реестра участников товарищества с ограниченной ответственностью № Н28-07-08.1 от 28.07.2008 г., АО «Реестр-Сервис» обязан проводить все необходимые операции в порядке, установленном в правилах, являющихся внутренним регламентом регистратора, соответственно АО «Реестр-Сервис» регистрирует операции на основании приказов, которые являются письменным подтверждением волеизъявления зарегистрированных лиц.

Таким образом, суд не усматривает правовых оснований для признания недействительной учетной записи в реестре участников ТОО «AppraisConsult», исполненной ТОО «Реестр-Сервис» на основании приказа Терликбаевой А.Т № 3066 от 27.08.2011 г.

12 октября 2011 года истец, будучи исполнительным органом ТОО «AppraisConsult» обратилась к АО «Реестр-Сервис» письмом за исх. № 38 о выдаче ей выписки списка участников товарищества, содержащую сведения об учредителе или составе учредителей по состоянию на 12.10.2011 г.

Из списка участников ТОО «AppraisConsult» по состоянию на 12.10.2011 г. усматривалось изменение состава участников товарищества, связанное с приемом нового участника ТОО «AppraisConsult» - Курмалеева М.Я. с долей участия 75% в уставном капитале товарищества.

Следовательно, Курмалеев М.Я. как участник ТОО «AppraisConsult» вправе был обращаться к истцу как исполнительному органу о предоставлении информации о деятельности ТОО «AppraisConsult».

Однако истец как исполнительный орган товарищества игнорировала все обращения Курмалеева М.Я., поскольку не признавала его участником ТОО «AppraisConsult» и не принимала на себя никаких обязательств перед Курмалеевым М.Я., о чем представителем истца указано в своем выступлении в судебных прениях.

В силу ст. 45 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», внеочередное общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью созывается исполнительным органом товарищества по собственной инициативе, а также по инициативе участников товарищества, обладающих в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов. Если, несмотря на требования участников товарищества, исполнительный орган не созывает внеочередное общее собрание, оно может быть созвано участниками товарищества, обладающими в совокупности более чем одной десятой от общего количества голосов, самостоятельно.

Письмом от 26.10.2011 г. Курмалеев М.Я. предложил генеральному директору ТОО «AppraisConsult» Базильжановой С.К. созвать внеочередное общее собрание участников товарищества не позднее 10.11.2011 г. Собрание истцом созвано не было.

Письмом от 09.11.2011 г. Курмалеев М.Я. предложил созвать собрание 15.11.2011 г. и дополнительно известить его о месте и времени этого собрания. Этим же письмом он известил истца, что если исполнительным органом вновь общее собрание не будет созвано в срок до 15 ноября 2011 года, то в этом случае собрание созывается участником ТОО «AppraisConsult» Курмалеевым М.Я. самостоятельно. Изложив вопросы повестки дня, Курмалеев М.Я. указал время - 10 час. 00 мин. 24 ноября 2011 года и место проведения собрания - ул. Гоголя, 39, каб. 103.

Исполнительным органом ТОО «AppraisConsult» внеочередное общее собрание участников не было созвано. При этом, электронным письмом, направленным в адрес Курмалеева М.Я. 14 ноября 2011 года, истец на письма о созыве 24.11.2011 г. внеочередного общего собрания участников ТОО «AppraisConsult» ответила следующее: «Хорошо, Марат, назначайте на 24. Олег сейчас в командировке за пределами Казахстана, думаю к тому времени вернется. Сауле».

Однако на созванное Курмалеевым М.Я. внеочередное общее собрание участников ТОО «AppraisConsult», назначенное на 24 ноября 2011 года, истец не явилась, поэтому в соответствии с п. 2 ст. 45 и п. 4 ст. 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», собрание было проведено без ее участия.

Истец, оспаривая законность созванного и проведенного внеочередного общего собрания участников ТОО «AppraisConsult» от 24 ноября 2011 года, приводит суду доводы о том, что истец не был письменно и надлежащим образом извещен о проведении собрания по адресу, имеющемуся в реестре.

Согласно ст. 46 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», орган или лицо (лица), созывающие общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью, обязаны не позднее, чем за пятнадцать дней до дня открытия собрания письменно известить о его проведении каждого участника товарищества по адресу, указанному в реестре участников, который ведется исполнительным органом товарищества.

Между тем, исходя из содержания указанной нормы Закона, можно сделать вывод о том, что рассылка письменных извещений на традиционном бумажном носителе через сеть почтовой связи не является исключительной формой и способом письменного сообщения. В этом плане под понятие «письменное» подпадает сообщение, набранное на компьютере и переданное участнику через электронную почтовую связь (E-mail).

В этой связи суд не может принять во внимание доводы истца о том, что уведомление по электронной почте считается ненадлежащим уведомлением, поскольку из буквального смысла и значения слов, содержащихся в норме Закона, не усматривается направление письменного извещения лишь почтой: заказным письмом или с уведомлением. Тем более истец не отрицает как встречи с Курмалеевым М.Я., так и получение от него писем.

Статьей 50 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, когда решение Общего собрания может быть признано судом недействительным по заявлению участника товарищества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения):

1) если решение принято с нарушением порядка проведения Общего собрания и принятия решений, установленного Законом о ТОО, уставом товарищества или правилами и иными документами, регулирующими внутреннюю деятельность товарищества;

2) если решение противоречит закону или уставу товарищества (в том числе нарушает права участника).

В соответствии с п. 4 ст. 47 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», общее собрание участников товарищества с ограниченной ответственностью признается правомочным, а условия кворума соблюденными, если присутствующие или представленные на нем участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов. На внеочередном общем собрании участников присутствовал участник, обладающий в совокупности 75% от общего числа голосов. Соответственно, были соблюдены условия кворума для проведения общего собрания участников и принятия решения по повестке дня.

Содержание решения внеочередного общего собрания участников ТОО «AppraisConsult» не противоречит закону или уставу ТОО «AppraisConsult» и не нарушает права участников, а также принято с соблюдением требований ст. ст. 47 и 48 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

В связи с изложенными обстоятельствами и в силу приведенных норм действующего законодательства, суд считает, что истцом не доказана обоснованность предъявленных им требований, в связи с чем полагает необходимым в удовлетворении иска отказать.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 217-221 ГПК Республики Казахстан, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении искового заявления Базильжановой С.К. к Терликбаевой А.Т., Курмалееву М.Я., АО «Реестр-Сервис» и ТОО «AppraisConsult» о признании незаконным и недействительным внеочередного общего собрания участников ТОО «AppraisConsult» от 24.11.2011 г., признании незаконным и недействительным Протокола внеочередного общего собрания

участников ТОО «AppraisConsult» от 24.11.2011 г., признании недействительным договора дарения доли от 27.08.2011 г., заключенного между Терликбаевой А.Т. и Курмалеевым М.Я. с приведением сторон в первоначальное положение, признании недействительной учетной записи в реестре участников ТОО «AppraisConsult», исполненной ТОО «Реестр-Сервис» на основании приказа № 3066 о регистрации изменения записи по учету доли ТОО «AppraisConsult» о передаче доли в уставном капитале ТОО «AppraisConsult» в размере 75% от Терликбаевой А.Т. к Курмалееву М.Я. отказать.

Решение может быть обжаловано или опротестовано в Алматинский городской суд через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение 15 дней.

Недействительность противозаконной продажи

доли в ТОО и её последствия

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

1 ноября 2016 года г. Алматы

Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы под председательством судьи Смайыл А.Е., при секретаре Шормаковой А.Т., с участием представителя истца Ахметжанова CA., действующего по доверенности от 21.01.2014 г. представителя ответчика Раймбекова Б.К. - Нурахметова H.A., действующего по доверенности от 24.03.2016 г., представителя ответчика Опиевой Б. - Аби К.Б., действующего по доверенности от 06.08.2015 г., представителя ответчика Елубаева Н.АЭ. - Кенжебекова А.Г., действующего по доверенности от 10.03.2016 г.,

рассмотрев 1 ноября 2016 года в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по иску Конаева К.С. к ТОО «CRUZ Logistics», Опиевой Б., Елубаеву H.A., Раймбекову Б.К. о признании договоров купли-продажи 100% доли в уставном капитале недействительными и об отмене государственной перерегистрации ТОО «CRUZ Logistics» в Управлении юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы от 02.03.2015 г. и от 12 марта 2015 года,

УСТАНОВИЛ:

Истец Конаев К.С. обратился в суд с исковым заявлением к ТОО «CRUZ Logistics», Опиевой Б., Елубаеву H.A., Раймбекову Б.К. о признании договоров купли-продажи 100% доли в уставном капитале недействительными и об отмене государственной перерегистрации ТОО «CRUZ Logistics» в Управлении юстиции

Медеуского района Департамента юстиции города Алматы от 02.03.2015 г. и от 12 марта 2015 года, мотивируя свои требования тем, что решением районного суда № 2 Ауэзовского района г. Алматы от 16.02.2015 г., исковые требования Опиевой Б. к Конаеву К.С. о взыскании суммы задолженности удовлетворены. Взыскана с Конаева К.С. в пользу Опиевой Б. задолженность в размере 84 700 000 тенге, расходы по оплате государственной пошлины сумма в размере 847 000 тенге. Встречные исковые требования Конаева К.С. к Опиевой Б., Жанесенову Б.К., ТОО «CRUZ Logistics», ТОО «ТАККО Logistic» о признании сделок недействительными удовлетворены частично. Признан недействительным договор купли-продажи 49% доли Конаева К.С. в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» от 20.11.2012 г., заключенный между Конаевым К.С. и Жанесеновым Б.К., действующим от имени Опиевой Б. Частично признан недействительным договор купли-продажи 25% доли Конаева К.С. в уставном капитале ТОО «ТАККО Logistic» от 20.11.2012 г., заключенный между Конаевым К.С. и Жанесеновым Б.К. В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказано. Решение вступило в законную силу 06.04.2015 г. В ходе исполнительного производства согласно справке о зарегистрированном юридическом лице, филиале или представительстве, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан от 29.04.2015 г., стало известно, что ТОО «CRUZ Logistics» произвело перерегистрацию 12.03.2015 г. Тем самым, внесены изменения в состав участников. Первым руководителем назначен Ашинбайулы А., а единственным учредителем (участником) стал Елубаев Н.А. по договору купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» от 09.03.2015 г., совершено с Раймбековым Б.К. 02.03.2015 г. была совершена еще одна сделка. Согласно сведениям Управления юстиции Медеуского района Департамента юстиции г. Алматы, по договору купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» от 27.02.2015 г. была совершена сделка между Опиевой Б. и Раймбековым Б.К. Эти две сделки по отчуждению доли в уставном капитале производились незаконно, так как ответчик Опиева Б. оформила сделку сразу после вынесения решения, на тот момент еще не вступившего в законную силу. Считает, что Опиева Б. по встречному иску, нарушив закон, с целью недопущения исполнения решения суда в части возврата 49% доли Конаеву КС., умышленно произвела отчуждение своей доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» другому лицу, то есть Раймбекову Б.К. Ответчик Опиева Б. незаконно совершила сделку по отчуждению доли, не только не получив разрешения от другого собственника - Конаева К.С., но и в противоречие решению суда, который вернул собственнику Конаеву К.С. право на долю в размере 49% в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics». В этой связи истец просит суд признать недействительным договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» от 27.02.2015 г., совершенного между Опиевой Б. и Раймбековым Б.К., признать недействительным договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» от 09.03.2015 г., совершенного между Раймбековым Б.К. и Елубаевым H.A., отменить перерегистрацию ТОО «CRUZ Logistics» в Управлении юстиции Медеуского района Департамента юстиции г. Алматы от 02.03.2015 г. и от 12.03.2015 г.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования по основаниям, изложенным в иске, и просил суд их удовлетворить.

Представитель ответчика Опиевой Б. - Аби К. в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласился и просил суд отказать в удовлетворении по основаниям, изложенным в возражении на исковое заявление и в дополнении к нему.

Представитель ответчика Раймбекова Б.К. - Нурахметов И.А. в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласился и просил суд отказать в удовлетворении по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

Представитель ответчика Елубаева H.A. - Кенжебеков А.Г. в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласился и просил суд отказать в удовлетворении по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

От ответчика ТОО «CRUZ Logistics» поступило заявление о рассмотрении искового заявления без его участия, представив суду отзыв на исковое заявление, где с заявленными исковыми требованиями ответчик не согласен и просит суд отказать в удовлетворении иска по основаниям, изложенным в отзыве на исковое заявление.

От представителя третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, Управления юстиции Медеуского района департамента юстиции г. Алматы поступило заявление о рассмотрении искового заявления без их участия, представив суду отзыв на исковое заявление, пояснив, что перерегистрация ТОО «CRUZLogistics» была осуществлена регистрирующим органом в соответствии с нормами действующего законодательства.

Суд, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав представленные доказательства в отдельности и в их совокупности, определив обстоятельства, подлежащие доказыванию для объективного рассмотрения данного дела, приходит к следующему.

В силу ст. 9 ГК Республики Казахстан защите подлежит нарушенное право. Защита гражданских прав осуществляется судом различными способами, предусмотренными действующим законодательством, в том числе путем признания сделок недействительными, а также путем прекращения и изменения правоотношений.

Согласно п. п. 1, 2 ст. 157 ГК Республики Казахстан, при нарушении требований, предъявляемых к форме, содержанию и участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления, сделка может быть признана недействительной по иску заинтересованных лиц, надлежащего государственного органа либо прокурора.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ТОО «CRUZ Logistics» было учреждено единственным участником - Суранчиным A.A., государственная регистрация ТОО «CRUZ Logistics» произведена органами юстиции 15.03.2010 г.

25 августа 2010 года Суранчин A.A., будучи единственным участником ТОО «CRUZ Logistics», произвел отчуждение 49% доли участия в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» Конаеву К.С. и 51% доли участия в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» Опиевой Б. по договору купли-продажи доли участия в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics».

В тот же день, 25 августа 2010 года Опиева Б. и Конаев К.С. подписали учредительный договор ТОО «CRUZ Logistics».

1 сентября 2010 года органами юстиции была произведена государственная перерегистрация ТОО «CRUZ Logistics» в связи с изменением состава участников ТОО, в результате чего участниками ТОО «CRUZ Logistics» стали Опиева Б. с долей участия 51% и Конаев К.С. с долей участия 41% в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics».

20 ноября 2012 года по договору купли-продажи доли в уставном капитале Конаев К.С. продал Опиевой Б. 49% доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» и в связи с изменением состава участников ТОО 04 декабря 2012 года органами юстиции проведена государственная перерегистрация ТОО «CRUZ Logistics», в результате чего единственным участником ТОО «CRUZ Logistics» становится Опиева Б.

Между тем, решением районного суда № 2 Ауэзовского района г. Алматы от 16 февраля 2015 года договор купли-продажи 49% доли Конаева К.С. в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» от 20.11.2012 г., заключенный между Конаевым К.С. и Жанесеновым Б.К., действующим от имени Опиевой Б., признан недействительным.

Данное судебное решение вступило в законную силу, Опиевой Б. указанное решение не было обжаловано в установленном законом порядке.

Согласно подпункту 3) ст. 7 ГК Республики Казахстан гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законодательством, а также из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности.

В силу п. 8 ст. 157 ГК Республики Казахстан, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, законодательными актами или не вытекает из существа или содержания сделки.

Таким образом, на основании решения районного суда № 2 Ауэзовского района г. Алматы от 16.02.2015 г. права Конаева К.С. на долю в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» в размере 49% были восстановлены, соответственно размер доли второго участника - Опиевой Булдаш составил 51% в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics», которая принадлежала данному участнику до совершения указанной сделки от 20.11.2012 г.

В соответствии с ч. 2 ст. 21 ГПК Республики Казахстан, вступившие в законную силу судебные решения, определения, постановления обязательны для всех без исключения государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, других юридических лиц, должностных лиц и граждан и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Республики Казахстан.

Согласно ст. 28 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», право на долю участника в имуществе товарищества с ограниченной ответственностью носит не вещный, а обязательственный характер.

Несмотря на то, что право участника на долю в ТОО относится к обязательственным правам, бесспорным правомочием обладателя права на долю является правомочие распоряжения, которое ничем не отличается от соответствующего правомочия собственника имущества. Это такая же юридически обеспеченная возможность определять юридическую судьбу доли в ТОО, как и у собственника вещи, что прямо предусмотрено в ст. 11 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», согласно которой участники товарищества с ограниченной ответственностью вправе прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, предусмотренном настоящим Законом.

В связи с изложенными обстоятельствами и в силу приведенных норм действующего законодательства, суд приходит к выводу, что Опиева Б. не являясь собственником 100%-ной доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics», в соответствии со ст. 188 ГК Республики Казахстан и ст. 11 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», не обладала правомочиями по распоряжению 100%-ной долей участия в ТОО «CRUZ Logistics».

Однако, Опиева Булдаш, зная о состоявшемся решении суда от 16.02.2015 г., и соответственно о требованиях Конаева К.С., совершила сделку по отчуждению 100%-ной доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics», заключив с Раймбековым Б.К. Договор купли-продажи доли уставного капитала ТОО «CRUZ Logistics» от 27.02.2015 г., тем самым, совершив ее с целью уклонения от исполнения судебного решения от 16.02.2015 г.

Такая сделка в соответствии с п. 1 ст. 157 ГК Республики Казахстан подлежит признанию судом недействительной в связи с нарушением требований, предъявляемых к участникам сделки, а также к свободе их волеизъявления.

Доводы Опиевой Б., приведенные ею в обоснование своих возражений против иска, о том, что данная сделка была осуществлена исключительно в рамках подписанного договора о задатке по покупке уставного капитала ТОО «CRUZ Logistics» еще в 2014 году и дополнительного соглашения к нему в 2015 году, судом не могут быть приняты во внимание в связи со следующим.

Заключив с Раймбековым Б.К. в простой письменной форме договор задатка от 25.08.2014 г., Опиева Б. приняла на себя обязательство продать Раймбекову Б.К. долю в размере 100 % уставного капитала ТОО «CRUZ Logistics» за 142 000 тенге не позднее 15 декабря 2014 года, получив в качестве задатка у Раймбекова Б.К. сумму денег в размере 65 000 тенге. В последующем к договору задатка от 25.08.2014 г. Опиева Б.К. и Раймбеков Б.К. подписали в простой письменной форме дополнительное соглашение № 1 от 11.12.2014 г., где продлили срок заключения сделки купли-продажи доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» до 01 апреля 2015 года.

При этом, на момент заключения вышеуказанных договора задатка и дополнительного соглашения к нему, Опиевой Б. было известно о наличии судебных притязаний Конаева К.С. относительно заключенной между ними сделки купли-продажи доли в размере 49% в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» от

20.11.2012 г., поскольку определением районного суда № 2 Ауэзовского района г. Алматы от 10 апреля 2014 года встречное исковое заявление Конаева К.С. о признании сделки недействительной было принято к производству суда и совместно рассмотрено с первоначальным иском Опиевой Б.

В этой связи, Опиевой Б. следовало воздержаться от заключения с третьими лицами каких-либо сделок по отчуждению ею доли в размере 100% уставного капитала ТОО «CRUZ Logistics» до вынесения того или иного судебного решения по спору между ней и Конаевым К.С.

Данное обстоятельство указывает на недобросовестность Опиевой Б., которая намеренно предприняла все меры по созданию препятствий для дальнейшего исполнения судебного решения, хотя в силу ст. 8 ГК Республики Казахстан, граждане должны действовать при осуществлении принадлежащих им прав добросовестно, разумно и справедливо, не злоупотребляя правом и не нарушая права и охраняемые законодательством интересы других субъектов права.

Все выше приведенные обстоятельства, дают основания суду полагать и считать установленным то обстоятельство, что Опиева Б. заключив с Раймбековым Б.К. Договор задатка, а в последующем и оспариваемую по настоящему делу сделку от 27.02.2015 г. по отчуждению доли в размере 100% уставного капитала ТОО «CRUZ Logistics», имела цель препятствовать восстановлению нарушенного права Конаева К.С. как второго участника ТОО «CRUZ Logistics».

Таким образом, наличие судебного решения, которым восстановлено право Конаева К.С. как участника ТОО «CRUZ Logistics», являлось, безусловным правовым основанием к осуществлению им преимущественного права покупки отчуждаемой доли Опиевой Б. в случае действительного ее намерения по отчуждению принадлежащей ей доли в размере 51% в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics».

Между тем, Раймбеков Б.К. спустя 10 дней после приобретения им 100% доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» у Опиевой Б. по договору купли-продажи от 27.02.2015 г., произвел за те же 142 000 тенге отчуждение 100% доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» Елубаеву H.A. по договору купли-продажи от 09.03.2015 г.

Признание данной сделки по купле-продаже 100% доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics», совершенной в последующем между Раймбековым Б.К. и Елубаевым H.A., недействительной соответствует положению, предусмотренному пунктом 8 ст. 157 ГК Республики Казахстан.

Доводы ответчика Опиевой Б. о том, что Раймбеков Б.К. и Елубаев H.A. являются добросовестными покупателями и продавцами, судом не могут быть приняты во внимание и положены в основу решения, поскольку исходя из смысла ст. 261 ГК Республики Казахстан не имеет значения добросовестность указанных лиц при приобретении и отчуждении 100%-ной доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics», если доля в размере 49% в уставном капитале данного ТОО выбыла из владения собственника - Конаева К.С. помимо его воли.

В связи с изложенными обстоятельствами и в силу приведенных норм действующего законодательства, суд считает, что истцом доказана обоснованность заявленного требования о признании недействительными сделок по купле-продаже 100% доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics», совершенных между Опиевой Б. и Раймбековым Б.К., и соответственно между Раймбековым Б.К. и Елубаевым H.A.

При этом, суд считает необходимым в удовлетворении заявленных требований истца к ТОО «CRUZ Logistics» отказать, поскольку указанное юридическое лицо не является непосредственным участником оспариваемых сделок, в данном случае вынесенным по настоящему делу судебным решением могут быть лишь затронуты его права и обязанности.

Кроме того, суд считает необходимым отказать истцу в удовлетворении заявленного требования об отмене перерегистрации ТОО «CRUZ Logistics» в Управлении юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы от 02.03.2015 г. и от 12 марта 2015 года, поскольку государственная перерегистрация ТОО «CRUZ Logistics» в связи с изменением состава участников ТОО регистрирующим органом была осуществлена в соответствии с нормами действующего законодательства.

По Закону Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» государственная перерегистрация юридических лиц носит явочный характер и для восстановления прежнего состава участников юридического лица в регистрирующие органы представляются вступившие в законную силу судебные акты и предусмотренные законом документы.

Судебные расходы истца по оплате государственной пошлины, в соответствии со ст. 109 ГПК Республики Казахстан суд считает необходимым возложить на ответчиков - Опиеву Б., Елубаева H.A., Раймбекова Б.К. пропорционально удовлетворенной части иска в размере 707 тенге с каждого ответчика.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 223-226 ГПК Республики Казахстан, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Конаева К.С. к ТОО «CRUZ Logistics», Опиевой Б., Елубаеву H.A., Раймбекову Б.К. о признании договоров купли-продажи 100% доли в уставном капитале недействительными и об отмене государственной перерегистрации ТОО «CRUZ Logistics» в Управлении юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы от 02.03.2015 г. и от 12 марта 2015 года удовлетворить частично.

Признать недействительным договор купли-продажи доли уставного капитала ТОО «CRUZ Logistics» от 27.02.2015 г., заключенный между Опиевой Б. и Раймбековым Б.К.

Признать недействительным договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО «CRUZ Logistics» от 09.03.2015 г., заключенный между Раймбековым Б.К. и Елубаевым H.A.

Взыскать с Опиевой Б. (ИИН 361223400634) в пользу Конаева К.С. (ИИН 730706301385) в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины сумму денег в размере 707 (семьсот семь) тенге.

Взыскать с Елубаева H.A. (ИИН 861015301902) в пользу Конаева К.С. (ИИН 730706301385) в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины сумму денег в размере 707 (семьсот семь) тенге.

Взыскать с Раймбекова Б.К. (ИИН 860305301768) в пользу Конаева К.С. (ИИН 730706301385) в возмещение судебных расходов по оплате государственной пошлины сумму денег в размере 707 (семьсот семь) тенге.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано или опротестовано в апелляционном порядке в апелляционную судебную коллегию по гражданским и административным делам Алматинского городского суда через специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве, со дня направления им копии решения.

Список судей:

Адильбаева P.M.

Айтимова Г.С.

Баймуханова С.

Варнева Т.А.

Бегжанова Е.М.

Досмуханбетова Р.Б.

Казымбетова Г.Н.

Карашева А.Б.

Кожаханова Г.С.

Койшибаева A.C.

Кушербаева Л.У.

Примбетова Г.К.

Салимбаева К.Н.

Смайыл А.Е.