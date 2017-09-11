В Бангладеш предложили создать «зону безопасности» для беженцев из Мьянмы
11 сентября 2017, 19:44
По официальным данным, с конца августа туда бежали порядка 300 тысяч представителей народности рохинджа.
Президент Бангладеш предложил создать «зону безопасности» для беженцев из Мьянмы под эгидой ООН или Организации исламского сотрудничества. Такую идею лидер страны озвучил на полях саммита ОИС, который прошел накануне в Астане, передает 24.kz
Также Абдул Хамид призвал власти Мьянмы принять беженцев обратно. Он объяснил это тем, что такая густонаселенная страна, как Бангладеш, не может принимать большое число людей.
По официальным данным, с конца августа туда бежали порядка 300 тысяч представителей народности рохинджа. Это случилось после того, как в регионе Ракхайн вспыхнула очередная волна насилия.
Тогда повстанцы-рохинджа атаковали несколько десятков полицейских участков и военную базу.
Фото: 24.kz
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