Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Бангладеш предложили создать «зону безопасности» для беженцев из Мьянмы

11 сентября 2017, 19:44

По официальным данным, с конца августа туда бежали порядка 300 тысяч представителей народности рохинджа.

Президент Бангладеш предложил создать «зону безопасности» для беженцев из Мьянмы под эгидой ООН или Организации исламского сотрудничества. Такую идею лидер страны озвучил на полях саммита ОИС, который прошел накануне в Астане, передает 24.kz

Также Абдул Хамид призвал власти Мьянмы принять беженцев обратно. Он объяснил это тем, что такая густонаселенная страна, как Бангладеш, не может принимать большое число людей.

По официальным данным, с конца августа туда бежали порядка 300 тысяч представителей народности рохинджа. Это случилось после того, как в регионе Ракхайн вспыхнула очередная волна насилия.

Тогда повстанцы-рохинджа атаковали несколько десятков полицейских участков и военную базу.

Фото: 24.kz





MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...