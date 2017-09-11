Финалистка «Битвы экстрасенсов» рассказала, когда РК войдет в 5 сильнейших азиатских стран

В течение пяти лет, десяти даже лет Казахстан войдет в пятерку сильнейших среди азиатского мира.

Трансляцию закрытия EXPO на сайте телеканала «Хабар 24» смотрели и в России. Заключительное шоу в рамках всемирной выставки в Астане вызвало не только интерес и восхищение зрителей, но и довольно неожиданную реакцию.





Так, например, экстрасенс Кажетта Ахметжанова утверждает, что просмотр церемонии закрытия EXPO вызвал у нее видения будущего. Финалистка популярного шоу «Битва экстрасенсов» предсказала изменения, которые ожидают Казахстан в ближайшие несколько лет. Она уверена, что проведение EXPO знаменует вхождение Казахстана в новый исторический этап, связанный с внедрением инноваций и стремительным развитием технологий.





Кажетта Ахметжанова, экстрасенс:





- В течение пяти лет новые разработки будут идти в Казахстане. Мне прямо идет видение, что у нас начнется строительство шикарной большой атомной электростанции. Мне прямо это видение пошло. И сделают по технологиям, которые на EXPO представляли. Вижу, что будут несколько заводов строиться, мусороперерабатывающий, воду перерабатывающий. Там правильно работает энергия, и есть рост в этом месте.





Вижу, что в течение пяти лет, десяти даже лет Казахстан войдет в пятерку сильнейших среди азиатского мира. Он себя зарекомендует, и очень сильно зарекомендует.





Фото: 24.kz



