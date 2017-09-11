Ураган «Ирма»: власти Кубы заявили о десяти жертвах
11 сентября 2017, 19:53
Ранее сообщалось, что ураган «Ирма» ослаб.
Власти Кубы сообщили о десяти жертвах урагана «Ирма», передает Reuters.
Таким образом, общее число жертв в странах Карибского бассейна достигло 38 человек.
По словам представителей оборонного ведомства, причиной смерти чаще всего становились несчастные случаи и неповиновение приказам покинуть территории, наиболее подверженные ударам стихии.
Ранее сообщалось, что ураган «Ирма» ослаб.
Фото: Корреспондент.net
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