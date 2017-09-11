В США почтили память жертв теракта 11 сентября 2001 года
11 сентября 2017, 20:05
Над Белым домом был приспущен государственный флаг.
В США почтили память жертв теракта 11 сентября 2001 года. В Белом доме в Вашингтоне прошла церемония поминовения, в которой приняли участие президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, а также сотрудники американской администрации, сообщается на сайте Белого дома.
Как отмечается, церемония началась в 8:46 утра по местному времени (15:46 по Москве) — в то же время, когда первый самолет врезался в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.
Над Белым домом был приспущен государственный флаг.
Напомним, 11 сентября 2001 года США потрясла серия из четырех координированных терактов, совершенных смертниками. Боевики «Аль-Каиды» (запрещена в России) угнали четыре пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, один упал на здание Пентагона, еще один разбился в Пенсильвании. Погибли почти 3 тысячи человек.
Фото: profi-news.ru
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