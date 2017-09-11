Марк Цукерберг показал свой «умный дом»

Марк Цукерберг – основатель Facebook и один из богатейших людей планеты. Он никогда не останавливается на достигнутом и каждый раз удивляет общественность своими новыми изобретениями.





На видео можно рассмотреть несколько комнат молодого миллиардера. Поразительно, но Марк со своей семьей живет очень скромно. Об этом пишет Недавно Марк опубликовал презентационный видеоролик на своей странице в Facebook, в котором рассказал о своем новом изобретении – искусственном интеллекте для системы «умный дом».Об этом пишет Novate.ru









Марк Цукерберг купил скромный дом в Пало-Альто за 7 миллионов долларов. Долгое время не было известно, где именно обитает семья молодого миллиардера. Однако, один из местных девелоперов захотел выкупить дома по соседству, чтобы выстроить на их месте элитное жилье и продать богачам, которые хотели бы жить рядом с основателем Facebook. Для того, чтобы этого не случилось, Цукербергу пришлось купить соседние дома за 30 миллионов долларов.









В презентационном видео Марк не только показал свой дом, но и рассказал о своем изобретении. Известно, что на разработку инновационной системы ушел целый год. Своего «умного помощника» Марк назвал Джарвис – в честь кибер-дворецкого из фильмов про «Железного человека».







В видеоролике основатель Facebook наглядно демонстрирует все возможности Джарвиса. Система позволяет управлять домом при помощи голосовых или текстовых команд всех членов семьи Цукерберга.







Искусственный интеллект может планировать встречи и следить за распорядком дня. С помощью простых голосовых команд Джарвис может открыть шторы, включить свет или музыку.







Также умный помощник может приготовить простой завтрак, например, тосты, или разбудить утром детей.







Чтобы показать все возможности искусственного интеллекта, Цукерберг попросил Джарвиса «включить хорошую песню Nickelback», но «умный помощник» отказывает ему, потому что «у Nickelback нет хороших песен».







Одной из главных особенностей Джарвиса является возможность распознавать лица посетителей, которые стоят у порога дома. Также «умный помощник» может следить за перемещением его маленькой дочери и, в случае опасности, предупредить родителей.







В конце видеоролика Цукерберг отметил, что система еще не полностью доработана. Он призвал своих подписчиков в комментариях оставлять интересные идеи по поводу ее дальнейшего развития.













