Гендиректору «Казавиаспаса» продлили арест
11 сентября 2017, 20:42
Арест Малику Досымбекову продлен до 13 октября 2017 года.
Суд продлил сроки ареста гендиректору «Казавиаспаса» Малику Досымбекову, передает МИА «Казинформ».
По сообщению пресс-службы Алматинского городского суда, санкция была выдана судом № 2 Медеуского района.
Арест гендиректору АО «Казавиаспас» Малику Досымбекову продлен до 13 октября 2017 года. Вместе с ним арестованным остается первый руководитель АО «Казавиалесохрана» МСХ РК Толеугазы Сексенбаев.
Их подозревают по статье 366 части 4 УК РК «Получение взятки».
Напомним, подозреваемые были задержаны 13 июля 2017 года сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции Алматы.
По данным следствия, это произошло после получения части взятки в размере 50 тысяч долларов от руководителя иностранной компании за подписание контракта на приобретение вертолета марки «МИ-171Е» стоимостью 12 миллионов долларов.
Автор: Альберт Ахметов
Фото: Главный региональный
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