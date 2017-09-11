Гендиректору «Казавиаспаса» продлили арест

Арест Малику Досымбекову продлен до 13 октября 2017 года.

Суд продлил сроки ареста гендиректору «Казавиаспаса» Малику Досымбекову, передает передает МИА «Казинформ»





По сообщению пресс-службы Алматинского городского суда, санкция была выдана судом № 2 Медеуского района.





Арест гендиректору АО «Казавиаспас» Малику Досымбекову продлен до 13 октября 2017 года. Вместе с ним арестованным остается первый руководитель АО «Казавиалесохрана» МСХ РК Толеугазы Сексенбаев.





Их подозревают по статье 366 части 4 УК РК «Получение взятки».





Напомним, подозреваемые были задержаны 13 июля 2017 года сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции Алматы.





По данным следствия, это произошло после получения части взятки в размере 50 тысяч долларов от руководителя иностранной компании за подписание контракта на приобретение вертолета марки «МИ-171Е» стоимостью 12 миллионов долларов.





Автор: Альберт Ахметов

Фото: Главный региональный







