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Гендиректору «Казавиаспаса» продлили арест

11 сентября 2017, 20:42

Арест Малику Досымбекову продлен до 13 октября 2017 года.

Суд продлил сроки ареста гендиректору «Казавиаспаса» Малику Досымбекову, передает МИА «Казинформ».

По сообщению пресс-службы Алматинского городского суда, санкция была выдана судом № 2 Медеуского района.

Арест гендиректору АО «Казавиаспас» Малику Досымбекову продлен до 13 октября 2017 года. Вместе с ним арестованным остается первый руководитель АО «Казавиалесохрана» МСХ РК Толеугазы Сексенбаев.

Их подозревают по статье 366 части 4 УК РК «Получение взятки».

Напомним, подозреваемые были задержаны 13 июля 2017 года сотрудниками департамента Национального бюро по противодействию коррупции Алматы.

По данным следствия, это произошло после получения части взятки в размере 50 тысяч долларов от руководителя иностранной компании за подписание контракта на приобретение вертолета марки «МИ-171Е» стоимостью 12 миллионов долларов.

Автор: Альберт Ахметов
Фото: Главный региональный



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