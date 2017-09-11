В Астане родители смогут контролировать работу школьных столовых

Родители, входящие в состав бракеражной комиссии, смогут контролировать работу школьных столовых Астаны , сообщает , сообщает медиацентр столичного акимата.





«В учреждениях образования города Астаны работают бракеражные комиссии. В их состав входят директора школ, социальный педагог, медицинские сестры и члены родительского комитета. Они еженедельно будут проверять школьные столовые на предмет соответствия санитарным условиям и вес продуктов питания на предмет соответствия нормам», – сообщила корреспонденту медиацентра главный специалист Управления образования Асем Усенова.





По ее словам, учащиеся школ столицы будут питаться согласно меню, утвержденному на 4 недели департаментом здравоохранения. Во время утверждения данного меню будут учитываться предложения Института общественного питания.





«Меню для учащихся школ будет утверждено в начале года, в январе. Еда будет готовиться по меню, утвержденному на 4 недели. В целях обеспечения детей бесплатной едой из местного бюджета было выделено порядка 3,5 млрд тенге. Для обеспечения бесплатным питанием учащихся школ до конца года этих средств будет достаточно», – сказала главный специалист.





Добавим, в новом учебном году в Астане около 73 тысяч школьников будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Во всех школьных столовых был проведен текущий ремонт.







