В Алматы Volkswagen Passat врезался в продуктовый магазин по пр. Аль-Фараби

В Алматы во время движения по пр. Аль-Фараби водитель а/м Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в здание , передает , передает patrul.kz





Автомобиль Volkvawagen Passat ехал в восточном направлении по Аль-Фараби. После перекрестка с улицей Розыбакиева автомобиль вылетел на обочину.





По словам водителя, его якобы подрезали, и, резко вырулив, он не справился с управлением, снес дорожные знаки и угодил в продуктовый магазин.





Пострадавших нет, сотрудники полиции разбираются в деталях происшествия.



