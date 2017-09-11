В Алматы Volkswagen Passat врезался в продуктовый магазин по пр. Аль-Фараби
11 сентября 2017, 21:24
Пострадавших нет, сотрудники полиции разбираются в деталях происшествия.
В Алматы во время движения по пр. Аль-Фараби водитель а/м Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в здание, передает patrul.kz.
Автомобиль Volkvawagen Passat ехал в восточном направлении по Аль-Фараби. После перекрестка с улицей Розыбакиева автомобиль вылетел на обочину.
По словам водителя, его якобы подрезали, и, резко вырулив, он не справился с управлением, снес дорожные знаки и угодил в продуктовый магазин.
Пострадавших нет, сотрудники полиции разбираются в деталях происшествия.
Фото: patrul.kz
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