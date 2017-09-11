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В Алматы Volkswagen Passat врезался в продуктовый магазин по пр. Аль-Фараби

11 сентября 2017, 21:24

Пострадавших нет, сотрудники полиции разбираются в деталях происшествия.

В Алматы во время движения по пр. Аль-Фараби водитель а/м Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в здание, передает patrul.kz.

Автомобиль Volkvawagen Passat ехал в восточном направлении по Аль-Фараби. После перекрестка с улицей Розыбакиева автомобиль вылетел на обочину.

По словам водителя, его якобы подрезали, и, резко вырулив, он не справился с управлением, снес дорожные знаки и угодил в продуктовый магазин.

Пострадавших нет, сотрудники полиции разбираются в деталях происшествия.

Фото: patrul.kz

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