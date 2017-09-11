Утвержден экипаж новой экспедиции на МКС

Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-06" к МКС запланирован на 00:17 мск 13 сентября.

Государственная комиссия на Байконуре утвердила экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится на орбиту на корабле "Союз МС-06" 13 сентября. Об этом сообщает Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкорпорацию "Роскосмос".





"В составе основного экипажа утверждены российский космонавт Алексей Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба", - сказал представитель роскорпорации.





Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-06" к МКС запланирован на 00:17 мск 13 сентября.





Корабль совершит полет к станции по укороченной шестичасовой схеме. Стыковка к российскому модулю МКС "Поиск" намечена на 05:58 мск того же дня.





Фото: Джозеф Акаба, Александр Мисуркин и Марк Ванде Хай