Ученые объяснили, почему человечество глупеет

С 1975 года средний балл IQ, похоже, снижался. Согласно новым данным, причина в том, что сейчас люди живут дольше, а уровень интеллекта меняется в преклонном возрасте

Примерно в течение столетия средние баллы IQ в богатых странах росли устойчивым и предсказуемым способом — примерно на три пункта за десятилетие. Считается, что это было связано с улучшением социальных условий, таких как здравоохранение, питание и образование. Эта тенденция, называемая эффектом Флинна, впервые была замечена в 1940-х годах во многих странах, от Нидерландов до Японии.

Но к 2004 году исследователи заметили, что, по-видимому, тенденция уже давно обратилась вспять — теперь средние оценки IQ снижаются. Ранее выдвигалась гипотеза о том, что причиной такого эффекта стал низкий уровень рождаемости в развитых странах — и высокий в странах третьего мира, где у детей осложнен доступ к образованию и другим благам цивилизации.

Ситуация с измерением уровня IQ в разные эпохи осложняется тем, что соответствующие тесты со временем менялись. Теперь Робин Моррис из Королевского колледжа Лондона и его коллеги нашли способ обойти это, разбив исторические тесты IQ на различные категории компонентов, которые легче сравнивать.

Команда Морриса разделила более 1750 различных типов тестов IQ с 1972 года на два вида: на те, что измеряют кратковременную память, и те, которые оценивают рабочую память человека.

Рабочая память — это способность хранить информацию для обработки, анализа и принятия решений. В отличие от краткосрочной памяти, это пространство, в котором вы можете манипулировать информацией, а не просто сохранять и повторять ее.

Когда исследователи изучали то, как люди выполняли эти тесты в течение всего времени, команда увидела четкую картину. В то время как оценки краткосрочной памяти росли в соответствии с эффектом Флинна, способность рабочей памяти снижалась.

Ученые не спешат объяснять причины таких показателей, отмечая лишь, что запоминание чего-то в краткосрочной перспективе проще, чем хранение в рабочей памяти, которая требует более сложной работы ума.

Но команда Морриса обнаружила еще одну тенденцию среди исторических тестов IQ: увеличение доли людей, которые проходили их в возрасте 60 лет и старше. Известно, что рабочая память уменьшается с возрастом, в то время как кратковременная память обычно сохраняется. В своем исследовании команда Морриса пишет, что почтенный возраст тестируемых может частично отвечать за снижение средних показателей в экономически развитых странах.



