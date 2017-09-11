Переход казахского языка на латиницу поддерживают в АНК
11 сентября 2017, 22:01
Мы дали старт всенародному обсуждению вопросу, связанному с переходом казахского языка на латиницу, не зря.
Переход казахского языка на латиницу - важный шаг во вхождении Казахстана в 30 развитых стран мира. Депутат Мажилиса Ахмет Мурадов отметил дальновидную политику Президента страны, ведь модернизация языка - одна из поставленных задач в программной статье главы государства. И эту инициативу, по словам депутата, поддерживают не только в Парламенте, но и в Ассамблее Народа Казахстана, передает 24.kz
Ахмет Мурадов, депутат Мажилиса Парламента РК:
- Интегрироваться в мировое цивилизационное пространство, интегрироваться в техническое пространство - это можно делать посредством формирования вообще всей нашей письменности на латиницу. Сегодня, как сказал Нурлан Нигматулин, мы дали старт всенародному обсуждению вопросу, связанному с переходом казахского языка на латиницу. Этот вопрос внутренний, суверенное право нашего государства обсуждать эти вопросы.
Фото: 24.kz
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