Фура с посылками и почтой врезалась в опору моста в Семее
11 сентября 2017, 22:15
Понадобилось несколько часов, чтобы вытащить автомобиль из-под железнодорожного моста.
В Семее фура с посылками и почтой врезалась в опору железнодорожного моста в районе 72 квартала. Письма, посылки и бандероли рассыпались по всей проезжей части дороги, передает МИА "Казинформ".
Водитель почтового автомобиля явно не знал, что в этом месте, где проходит железнодорожный мост, категорически нельзя проезжать грузовым авто с высоким кузовом, поскольку высота моста немногим больше 3,5 метров, здесь установлен специальный знак ограничения.
Происшествие с застрявшей фурой вызвало серьезную проблему с движением на этом участке дороги.
Понадобилось несколько часов, чтобы вытащить автомобиль из-под железнодорожного моста.
По данному факту был составлен административный протокол и водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения, должен будет оплатить крупный административный штраф, сообщили в акимате Семея.
Автор: Людмила Малько
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