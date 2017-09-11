Фура с посылками и почтой врезалась в опору моста в Семее

Понадобилось несколько часов, чтобы вытащить автомобиль из-под железнодорожного моста.

В Семее фура с посылками и почтой врезалась в опору железнодорожного моста в районе 72 квартала. Письма, посылки и бандероли рассыпались по всей проезжей части дороги , передает , передает МИА "Казинформ".





Водитель почтового автомобиля явно не знал, что в этом месте, где проходит железнодорожный мост, категорически нельзя проезжать грузовым авто с высоким кузовом, поскольку высота моста немногим больше 3,5 метров, здесь установлен специальный знак ограничения.





Происшествие с застрявшей фурой вызвало серьезную проблему с движением на этом участке дороги.





Понадобилось несколько часов, чтобы вытащить автомобиль из-под железнодорожного моста.





По данному факту был составлен административный протокол и водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения, должен будет оплатить крупный административный штраф, сообщили в акимате Семея.





Автор: Людмила Малько



