В России назвали размер минимальной зарплаты в 2018 году
11 сентября 2017, 22:30
Законопроект о повышении МРОТ будет внесен в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы.
С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 21,7 процента и составит 9489 рублей. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил глава Минтруда Максим Топилин, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 года — до 100 процентов», — сказал министр.
Законопроект о повышении МРОТ будет внесен в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы.
Ранее 11 сентября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил повысить МРОТ в 2018 году, а затем, к 1 января 2019 года, уравнять его с прожиточным минимумом трудоспособного населения.
По данным Минтруда, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособных граждан в России равнялся 11 163 рублям. С 1 июля минимальный размер оплаты труда в стране был увеличен с 7500 до 7800 рублей.
Фото: ТВ Центр
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