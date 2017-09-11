Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В России назвали размер минимальной зарплаты в 2018 году

11 сентября 2017, 22:30

Законопроект о повышении МРОТ будет внесен в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы.

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится на 21,7 процента и составит 9489 рублей. Об этом в понедельник, 11 сентября, заявил глава Минтруда Максим Топилин, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минтруд России подготовил законопроект о поэтапном повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. В соответствии с поручением президента законопроект предусматривает повышение МРОТ в два этапа: с 1 января 2018 года до 85 процентов прожиточного минимума трудоспособного населения и с 1 января 2019 года — до 100 процентов», — сказал министр.

Законопроект о повышении МРОТ будет внесен в Госдуму одновременно с проектом федерального бюджета на 2018-2020 годы.

Ранее 11 сентября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил повысить МРОТ в 2018 году, а затем, к 1 января 2019 года, уравнять его с прожиточным минимумом трудоспособного населения.

По данным Минтруда, во втором квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособных граждан в России равнялся 11 163 рублям. С 1 июля минимальный размер оплаты труда в стране был увеличен с 7500 до 7800 рублей.

Фото: ТВ Центр

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...