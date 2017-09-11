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101-летний педофил выплатит жертве 32 тысячи долларов

11 сентября 2017, 22:46

Помимо штрафа, Хаммерсли приговорили к двум годам условно.

101-летнего жителя пригорода Лондона Дугласа Хаммерсли признали виновным в совращении несовершеннолетней девушки, которое пенсионер совершил 40 лет назад, передает Вести.ru

По словам обвиняемого, он не помнит об этом инциденте. Тем не менее, суд велел долгожителю выплатить жертве 32 тысячи долларов в качестве компенсации, сообщает Metro.

Жертва Хаммерсли решилась обратиться в полицию после того, как прочла в местной газете о том, что родственники устроили большой праздник в честь 100-летнего юбилея пенсионера. Самому британцу было отказано в праве присутствовать на суде.

Судья назвала поступок британки "очень мужественным и правильным". Помимо штрафа, Хаммерсли приговорили к двум годам условно.

Мужчина трижды привлекался за домогательства девочек младше 14 лет, в 1977-м и 1979-м годах.

Фото: INS

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