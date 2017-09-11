101-летний педофил выплатит жертве 32 тысячи долларов

101-летнего жителя пригорода Лондона Дугласа Хаммерсли признали виновным в совращении несовершеннолетней девушки, которое пенсионер совершил 40 лет назад , передает , передает Вести.ru





По словам обвиняемого, он не помнит об этом инциденте. Т ем не менее, суд велел долгожителю выплатить жертве 32 тысячи долларов в качестве компенсации, сообщает Metro.





Жертва Хаммерсли решилась обратиться в полицию после того, как прочла в местной газете о том, что родственники устроили большой праздник в честь 100-летнего юбилея пенсионера. Самому британцу было отказано в праве присутствовать на суде.





Судья назвала поступок британки "очень мужественным и правильным". Помимо штрафа, Хаммерсли приговорили к двум годам условно.





Мужчина трижды привлекался за домогательства девочек младше 14 лет, в 1977-м и 1979-м годах.



