Проблему трёхсменного обучения помогут решить частные школы - МОН РК

Проблему трёхсменного обучения можно решить за счёт размещения госзаказа в частных школах. Такого мнения придерживаются в Министерстве образования и науки. Свою позицию профильные чиновники довели сегодня до депутатов, сообщает сообщает телеканал Астана.





А на практике в регионах этот вопрос решают иначе. Коридоры в школах переформатируют под учебные классы. По-другому - никак. В этом сегодня убедились и мои коллеги, побывавшие в переполненных учебных заведениях. Коридоры превращаются в классы. Так, в Атырау решают проблему с загруженностью школ. В 10 из них ведут занятия в 3 смены. Но мест все равно не хватает.





В новом учебном году за парты сели 60 тысяч атырауских школьников. В первых классах учатся по 40 человек.





Алмабек Абдоллов, заместитель начальника отдела образования г. Атырау:





Для решения проблемы перегруженности школ мы будем коридоры оборудовать под классы. Но делать это собираемся только в соответствии с правилами санпина. Поставим парты и доски в просторных коридорах с хорошим освещением и отоплением.





Для дальнейшего решения проблемы в городе будет построено 8 новых школ, в настоящее время разрабатывается ПСД. К дефициту ученических мест в школах приводят демографические и миграционные процессы. Они характерны для Астаны, Атырауской, Алматинской и Южно-Казахстанской областей. В последней, например, 20 школ - аварийные. Еще столько же перегружены. Некоторые в пятикратном размере.





Так, шымкентская средняя школа №103 рассчитана на 250 мест, но учатся здесь почти 1400 учеников. Это не считая нулевых классов.





Сейдуалы Мамаков, заместитель директора по учебной работе сш. №103 г. Шымкент:





Из-за того что у нас нахватало кабинетов, фойе и лаборатории мы превратили в учебные классы. У нас сейчас строится новое учебное здание, рассчитанное на 600 мест. Строительные работы закончатся в январе 2018 года.





Но строительство новых школ не всегда решает проблему, рассказала сегодня в парламенте вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова. Есть примеры, когда новые учебные заведения, построенные взамен аварийных, сразу становились трехсменными. И оставались в госреестре как проблемные.





Депутаты Мажилиса совместно с правительством в этом году приняли норму, которая дает право размещать государственный образовательный заказ в частных школах.





Бибигуль Асылова, вице-министр образования и науки РК:





Все нормативные акты уже есть у нас. Сегодня по душевому нормативу могут открываться частные школы. И финансироваться за счет средств местного бюджета. То есть мы думаем, что это действительно снимет нагрузку. Это уже в этом году. Мы приняли эту норму, в закон об образовании внесли, изменения в бюджетный кодекс. Эта уже компетенция есть. Темпы строительства государственных школ тоже не собираются снижать. До конца года в стране сдадут 24 образовательных учреждения, в 2018 году - 36.











